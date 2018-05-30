44-летняя Олеся Судзиловская поделилась бюджетным секретом вечной молодости

Олеся Судзиловская призналась, что аппаратным технологиям предпочитает ручной массаж.

Поклонницы 44-летней Олеси Судзиловской часто спрашивают у нее, какими средстами она пользуется и какие процедуры посещает чтобы сохранить молодость и красоту. Сегодня актриса призналась, что главным ее секретом является старый добрый массаж лица.

«Аппаратные технологии хороши, но нет для меня лучше, приятнее, эффективнее ничего, кроме ручного массажа! А когда ты находишь «своего» косметолога, мастера, а «свою» Светлану я называю «художником» — это счастье! Знакомство с ней такое длительное, проверенное временем и событиями… Художник, спасибо тебе за твои волшебные руки, за твое неравнодушие, индивидуальный подход к каждому клиенту, за постоянное желание учиться и быстрое и качественное приобретение всего самого нового, модного и полезного», — написала она.

На видео косметолог прорабатывает мышцы. Такой массаж призван укрепить овал лица. Эффект Судзиловская закрепляет специальными сыворотками и кремами с моделирующим эффектом.

«Когда-нибудь расскажу про массаж лица через рот. Отличная процедура», — пообещала артистка.

А вы делаете себе «массаж красоты»?

Фото: instagram