Ещё
44-летняя Олеся Судзиловская поделилась бюджетным секретом вечной молодости
Далее:
Читайте также:
Ещё

44-летняя Олеся Судзиловская поделилась бюджетным секретом вечной молодости 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Олеся Судзиловская призналась, что аппаратным технологиям предпочитает ручной массаж.
Поклонницы 44-летней Олеси Судзиловской часто спрашивают у нее, какими средстами она пользуется и какие процедуры посещает чтобы сохранить молодость и красоту. Сегодня актриса призналась, что главным ее секретом является старый добрый массаж лица.
«Аппаратные технологии хороши, но нет для меня лучше, приятнее, эффективнее ничего, кроме ручного массажа! А когда ты находишь «своего» косметолога, мастера, а «свою» Светлану я называю «художником» — это счастье! Знакомство с ней такое длительное, проверенное временем и событиями… Художник, спасибо тебе за твои волшебные руки, за твое неравнодушие, индивидуальный подход к каждому клиенту, за постоянное желание учиться и быстрое и качественное приобретение всего самого нового, модного и полезного», — написала она.
На видео косметолог прорабатывает мышцы. Такой массаж призван укрепить овал лица. Эффект Судзиловская закрепляет специальными сыворотками и кремами с моделирующим эффектом.
«Когда-нибудь расскажу про массаж лица через рот. Отличная процедура», — пообещала артистка.
А вы делаете себе «массаж красоты»?
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
«Губы перекачала и лицо перетянула»: поклонники в шоке от изменившейся внешности звезды «Великолепного века» Узерли На двоих: классные бьюти-средства, которые вы можете позаимствовать у дочери На удачу: как выбрать маникюр по знаку зодиака
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чем говорит девушка, у которой было 1200 мужчин62
Нюша «выдавила» грудь платьем13
Жара: микробикини снова в моде38
Что говорит о женщине форма ее груди1
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть100
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:00
У Бузовой не нашли белья
Звёзды
03:05
Темникова удивила аксессуаром к купальнику
Звёзды
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
00:12
Сын Михаила Круга вырос копией отца
Звёзды
05:07
Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение