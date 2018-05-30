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6 парфюмерных новинок, идеальных для лета
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6 парфюмерных новинок, идеальных для лета 

Журнал ОК! 1 час назад
Фото: pixabay.com
Запахи свежего бриза, морской соли, арбуза, калабрийских лимонов и других даров лета, — в сезонных парфюмерных новинках.
Мы собрали самые свежие новинки парфюмерии, которые однозначно оценят любители в доску летних, легких фруктовых ароматов.

Mon Paris, YSL Beauté

В создании обновленной версии Mon Paris поучаствовали все три автора оригинальной воды — Оливье Кресп, Дора Багриш и Гарри Фремон. По итогу у парфюмеров получилась композиция достаточно свежая для летнего дня и вполне насыщенная, чтобы выдержать его продолжение. А секрет новинки в правильном сочетании пахучих фруктов, ягод и цветов: бергамот, малина и черная смородина сменяются нотами белого жасмина, туберозы и белого пиона.

Very Sexy Now Beach, Victoria's Secret

Новый аромат Beach из летней линейки Very Sexy Now пахнет морским бризом и тропическими растениями: соленые нотки, за которые в бутыльке отвечают красные водоросли, здесь смешиваются с мускусом, кокосом и ванилью. А по настоящему летним аромат делают аккорды бергамота и цветы апельсина.

Miami Seduction For Her, Antonio Banderas

Любительницы сложных фруктово-цветочных ароматов оценят новинку из свежей линейки одноименного бренда Антонио Бандераса. Аромат, который сначала кажется сладким за счет ноток свежих фруктов и ягод, неожиданно раскрывается аккордами ландыша, фрезии, жасмина, черного чая и мускуса.

Omnia Pink Sapphire, Bvlgari

Аромат Omnia Pink Sapphire создавался с оглядкой на интересы поколения Z, поэтому флакон воды выглядит так фотогенично. Сама композиция с подачи парфюмера Альберто Морильяса получилась свежей, но в то же время непростой (капризные центениалы другого бы и не оценили): открывается аромат энергичными нотами цитрусов и розового перца, а немного погодя вступают лепестки цветов франжипани и тиаре. По словам создателя, этого микса достаточно, чтобы мысленно (и легально, разумеется) ускользнуть от реальности.

Light Blue Italian Zest, Dolce&Gabbana

Летнюю версию фруктово-цветочной классики бренда дополнили насыщенными нотами калабрийского лимона, и это заметно отразилось на композиции: привычные носу сицилийский кедр и зеленые яблоки стали сочнее, белая роза и жасмин — гуще, а шлейф аромата, сформированный нотами амбры и мускуса, звучит намного ярче.

Sorbetto Rosso, Escada

Безкопромиссный летний аромат представили Escada — в их новинке Sorbetto Rosso нет ничего, кроме самых спелых сезонных фруктов. Стоит открыть крышечкку, как вы почувствуете мощный запах арбуза, который на коже дополняется нотками сладких цитрусов и морской соли.
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