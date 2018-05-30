Как фильтры в «Инстаграме» сделали нас еще более неуверенными в себе

Полина Щеглова, колумнист

Журналы обожают громкие заголовки. Как вам такой: «Социальные сети растят поколение неуверенных в себе подростков». Под громким утверждением скрывается вполне себе реальный факт: сегодня только ленивый и асоциальный тип людей не балуется селфи, не постит их на своих страничках и потом не считает лайки с тем же самым волнительным недоумением на лице, с которым финалистки конкурса красоты обычно ждут объявления победительницы. В английском языке есть даже такой термин — likability (насколько высоко сердечками и кулачками пользователи отметили вашу привлекательность). Все бы ничего в этом безобидном самолюбовании, если бы не один щекотливый момент: селфи au naturel сегодня не выкладывает ни один дурак и ни одна дурочка. Все прибегают к использованию фильтров, которые не просто рисуют ушки собачки или терновый венок, как у бога Аполлона, а увеличивают в объеме глаза, выравнивают кожу, меняют тон лица и фактически превращают лицо обычного человека в рисованного персонажа без каких-либо дефектов внешности.

@kimkardashian

@kendalljenner

Мода на эффекты, на удивление, стала такой мощной и повальной, что даже бьюти-блогеры теперь выкладывают свои уроки макияжа в фильтрах, где и макияж-то никакой и не нужен — лицо и так сияет в совершенном ровном цвете, а глаза блестят, как у робота из будущего. И все больше и больше популярных в сети блогеров хотят прославиться именно таким способом — выкладывая «неживые» фотографии, обрабатывая в программах-редакторах каждый снимок и доводя себя настоящего до статуса некоего высшего существа, которое уже с утра просыпается идеальным человеком без единого физического недостатка и с гардеробом от знаменитых дизайнеров. Каким же образом это отзывается на ее или его подписчиках, которые просматривают короткие видео и фото по дороге в университет или на работу в метро в 8:30 утра? Правильно, даже если тебе те самые волшебные 18 лет, ты все равно кажешься себе в зеркале чудовищем с прыщами, мимическими морщинами, мешками под глазами после вчерашней вечеринки и редкими волосами в качестве неприятного подарка природы.

@kyliejenner

@gigihadid

Социальные сети, а точнее их звезды-миллионники, будь то вечно молодая Дженнифер Лопес или обаятельный латиноамериканский бьюти-блогер, формируют собой стандарты красоты и изображения, которые сохраняются у нас в памяти и потом заставляют с удвоенной или даже утроенной силой критиковать собственную внешность. Само собой, за недостатки, от которых в реальной жизни не убережется никто. За исключением, конечно, тех, кто уже сейчас решит ночевать в камере криогенной заморозки и колоть себе инъекции красоты с той же самой частотой, что обычная девушка делает эпиляцию.

@karliekloss

Между прочим, статистика беспощадна, как ничто другое: популярность и востребованность «уколов красоты» растет с каждым годом, и что, если не фильтры, винить в этом непрекращающемся росте спроса? Сегодня мы уверены, что выглядеть молодо в 40 лет — это значит не иметь видимых морщин, а в 30 лет — обладать кожей чуть ли не как у ребенка. Звучит невероятнее, чем любой древнегреческий миф, учитывая, что ритм жизни возрастает с каждым годом, экология ухудшается, качество продуктов тоже отнюдь не становится лучше, но зато количество фильтров обновляется каждые полгода. И в «Инстаграме» вы даже в 48 лет, как Джей Ло, выходите юной загорелой красоткой, но в реальной жизни же нет таких чудо-средств, которые сделают глаза огромными и без макияжа, а кожу — чистой и ровной и без процедур. В социальных сетях лайки сыпятся и сыпятся, а оценят ли вас так же по достоинству и без всех этих компьютерных прикрас? Вот этот вопрос и занижает самооценку не хуже, чем самый противный комплимент на свете, когда вам дают больше лет, чем есть на самом деле. Хуже этого может быть только: «А в „Инстаграме“ ты симпатичнее…»

@arianagrande

@bellahadid

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите