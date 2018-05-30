Ещё
«Устрашающий взгляд»: макияж Юлии Барановской взволновал публику
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Устрашающий взгляд»: макияж Юлии Барановской взволновал публику 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Юлия Барановская опубликовала в своем микроблоге очередной снимок, привлекший внимание множества интернет-пользователей. В сети часто обсуждают будто удивленный взгляд телеведущей, но в этот раз она подчеркнула эту особенность ярким макияжем глаз.
Новый образ Юлии не понравится интернет-пользователям, и они принялись критиковать женщину. Комментирующие считают, что Барановская подчеркнула свой недостаток, и искренне не понимают, как она сама этого не заметила. Они попросили её внимательней рассматривать свои снимки, прежде чем публиковать их. Пристальный взгляд, охвативший обитателей Инстаграма, вызвал у них неприятные эмоции. Они сравнили Юлию с восковой фигурой, а взгляд её показался им неподвижно стеклянным. Ведущую попросили делать лицо на снимках проще и быть более естественной.
Безусловно, нашлись и заступники, которые не заметили никаких изъянов на лице красавицы и поспешили защитить свою любимицу. Они признались, что считают взгляд Юли её приятной особенностью, которая не вызывает никаких плохих ассоциаций. Преданные фанаты сочли, что у злопыхателей просто испорченное воображение, поэтому они и пугаются взгляда телезвезды. «Неприятно смотреть в глаза.. как будто кукольные» «Какой устрашающий взгляд, можно было полегче сделать?» «Юля, вам такой макияж не идет, сразу становиться, как будто бешеная!» «Не стоило подводить глаза снизу..» То же самое сделала косметика и с Ксенией Бородиной. Неудачный макияж лишил телеведущую изюминки, придав ей неопрятности.
Кстати, Юлия Барановская до сих пор находится в статусе свободной женщины, поэтому её постоянно подозревают в романах с разными мужчинами. К примеру, недавно ей приписали отношения с известным стилистом Евгением Седым.
Eva.ru: последние новости
«У нас так не ходят!»: провокационный образ Решетовой удивил Санкт-Петербург «Не быть ей королевой»: первый выход Меган Маркл в качестве герцогини разочаровал поклонников «Теперь неделю без еды»: Полина Гагарина расплачивается за плотный обед
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чем говорит девушка, у которой было 1200 мужчин94
Нюша «выдавила» грудь платьем17
Жара: микробикини снова в моде38
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть101
Что говорит о женщине форма ее груди2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:00
У Бузовой не нашли белья
Звёзды
03:05
Темникова удивила аксессуаром к купальнику
Звёзды
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
00:12
Сын Михаила Круга вырос копией отца
Звёзды
05:07
Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение