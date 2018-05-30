«Устрашающий взгляд»: макияж Юлии Барановской взволновал публику

Юлия Барановская опубликовала в своем микроблоге очередной снимок, привлекший внимание множества интернет-пользователей. В сети часто обсуждают будто удивленный взгляд телеведущей, но в этот раз она подчеркнула эту особенность ярким макияжем глаз.

Новый образ Юлии не понравится интернет-пользователям, и они принялись критиковать женщину. Комментирующие считают, что Барановская подчеркнула свой недостаток, и искренне не понимают, как она сама этого не заметила. Они попросили её внимательней рассматривать свои снимки, прежде чем публиковать их. Пристальный взгляд, охвативший обитателей Инстаграма, вызвал у них неприятные эмоции. Они сравнили Юлию с восковой фигурой, а взгляд её показался им неподвижно стеклянным. Ведущую попросили делать лицо на снимках проще и быть более естественной.

Безусловно, нашлись и заступники, которые не заметили никаких изъянов на лице красавицы и поспешили защитить свою любимицу. Они признались, что считают взгляд Юли её приятной особенностью, которая не вызывает никаких плохих ассоциаций. Преданные фанаты сочли, что у злопыхателей просто испорченное воображение, поэтому они и пугаются взгляда телезвезды. «Неприятно смотреть в глаза.. как будто кукольные» «Какой устрашающий взгляд, можно было полегче сделать?» «Юля, вам такой макияж не идет, сразу становиться, как будто бешеная!» «Не стоило подводить глаза снизу..» То же самое сделала косметика и с Ксенией Бородиной . Неудачный макияж лишил телеведущую изюминки, придав ей неопрятности.

Кстати, Юлия Барановская до сих пор находится в статусе свободной женщины, поэтому её постоянно подозревают в романах с разными мужчинами. К примеру, недавно ей приписали отношения с известным стилистом Евгением Седым.