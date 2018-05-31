Как омолаживались Дана Борисова и Ангелина Вовк

Большинство звезд не спешат признаваться, что отсутствие морщин, упругая кожа и четкий овал лица после 40 лет — это заслуга современных достижений косметологии и пластической хирургии. «Всему виной гены и ЗОЖ!» — то и дело лукавят артистки. Но есть и те, кто не скрывает: стали красивее и моложе с помощью врачей. Недавно в очередной раз побывали в клинике пластической хирургии и косметологии 41-летняя Дана Борисова и 75-летняя Ангелина Вовк . Рассказываем об их последних омоложениях. Дана Борисова 2017 год. Фото: instagram.com Вернувшись в Москву после успешного курса лечения от наркозависимости в реабилитационной клинике Таиланда, Дана Борисова взялась за свое лицо. Во-первых, под тайским солнцем на коже появляются пигментные пятна, во-вторых, после интенсивного загара требуется интенсивное увлажнение. Плюс после сорока пора корректировать первые признаки старения кожи.

— Рекомендую всем, у кого есть возможность, коррекцию уставшего лица филлером. Только не злитесь, ведь следить за собой — долг каждой женщины, — говорит Дана. Ее кожа после нескольких месяцев процедур стала гладкой, без единой морщинки и пятнышка. Особая гордость Даны — четкий овал лица.

2018 год. Фото: instagram.com Телеведущей в клинике пластической хирургии и косметологии сделали серию самых востребованных у 40-летних манипуляций. Во-первых, это — коррекция носогубных и губоподбородочных складок филлерами (инъекциями) на основе гиалуроновой кислоты.

Также Борисова прошла PRP-терапию (Platelet Rich Plasma — «богатая тромбоцитами плазма»). Это инновационная технология: обогащенную тромбоцитами плазму крови пациента вводят в проблемные зоны. Инъекции запускают естественный механизм клеточной регенерации в любой части организма. В косметологии эта процедура является профилактикой старения кожи, избавляет от мелких морщинок и складок, синяков под глазами, повышает упругость кожи.

«Самой потрясающей процедурой весны» Борисова назвала коррекцию овала лица с помощью нитей. Дана предупреждает, что нельзя ставить нити дома или в салонах красоты, только в операционных у врачей. Нитевой лифтинг — эффективная методика безоперационной подтяжки тканей лица. После установки саморассасывающихся нитей кожа подтягивается и омолаживается, при этом черты лица сохраняются. Ангелина Вовк 2012 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ /«КП» — Москва

Ветеран телевидения освоила Инстаграм, где периодически рассказывает в том числе и о том, как ей удается поддерживать лицо и шею в отличной для своего возраста форме. Ангелина Вовк могла бы списать свое омоложение на регулярные занятия спортом и моржевание, но знаменитость не обманывает подписчиков: «Я выбрала процедуры без травматизма».

Вовк омолаживается с помощью нескольких процедур. Недавно звезда делала full face («лицо целиком») — процедура введения ботокса сразу во все зоны лица и шеи, которым необходима коррекция. Лицо кардинально омолаживается (корректируются контуры, объемы, разглаживаются морщины и гусиные лапки), улучшается гидратация лица.

2018 год. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/«КП» — Москва

Кроме того, Ангелина Вовк рассказала об объемной контурной пластике. Это косметологическая процедура для женщин, которые не готовы к хирургическому вмешательству, но хотят выглядеть моложе своих лет. Инъекционное омоложение лица происходит за счет введения в средние слои кожи препарата для заполнения недостающих объемов и складок. С помощью методики корректируют овал лица, форму губ, скул, носогубные складки, устраняют морщины, улучшают рельеф кожи. Эффект хороший, но, конечно, не на такой долгий срок, как после операции по подтяжке. А ранее Вовк делала ультразвуковой лифтинг — он разглаживает лицо, улучшает цвет кожи. Большинство этих косметологических процедур нужно периодически повторять.

Что почем?

Full face: 25 — 35 тыс. руб. Нитевой лифтинг: от 70 тыс. руб. PRP-терапия: 35 тыс. руб. Ультразвуковой лифтинг: от 100 тыс. руб. Коррекция щечно-скуловой области филлерами: от 30 тыс. руб.