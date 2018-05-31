Брови из глиттера, голубые тени из 90-х, тонны дешевого шиммера и другие бьюти-провалы звезд за весну

Красная ковровая дорожка ассоциируется у нас с чем-то очень красивым, дорогим и изысканным. Мы заглянули на Met-Gala 2018 и 71-й Каннский кинофестиваль и разочаровались. Некоторые звезды, видимо, попали в черные списки визажистов, ведь хороший мейк им априори не делают.

Кристен, ну что нам с тобой делать?

Что ни макияж, то полный провал. Видимо, лицо Chanel и муза Карла Лагерфельда решила отомстить за то, что в «Сумерках» ее почти не красили, поэтому украла мамину косметичку и накрасилась всем сразу. Макияж глаз получился достаточно интересный — на нем и следовало остановиться. Но дешевая ярко-розовая помада, совершенно не сочетающаяся с цветотипом звезды, испортила весь образ. Хотя, может быть, она так специально привлекает к себе внимание, чтобы показать, кто здесь одна из судей Каннского кинофестиваля?

В Канны Кристен, похоже, вообще забыла взять своего визажиста, поэтому ей пришлось краситься самой. И это в последний-то день, когда все звездные гости одеваются максимально ярко?! Кристен же лишь для вида непринужденно провела один раз по веку кисточкой и на этом решила остановиться. Вот и получился усталый вид.

Между андрогинным стилем и панк-рокершей есть очень большая разница. Наша нежная принцесса из «сумеречной» саги, очевидно, эту разницу так и не уловила. Чересчур тяжелый макияж глаз делает лицо озлобленным, да и прекрасный цвет глаз Кристен утонул в этих чернилах.

Не все то золото, что блестит

Кара Делевинь перед Met Gala искупалась в золотом шиммере. Ягодные губы и румяна словно вырвали из другого образа. Визажист Кары, кстати, совершенно не знает, как делать контуринг и стробинг. Никакой вуалью из бусинок ее бьюти-провал скрыть не получится.

Когда Саша Лейн собиралась, то решила, что экстравагантной прически будет вполне достаточно, но в последний момент она передумала, а времени на полноценный макияж уже не оставалось. Бедняжка не растерялась, быстро запустила свои пальчики в палетку, предварительно выбрав адский золотой шиммер, и растерла по векам. Ставим отлично за находчивость и двойку за исполнение.

Видимо, сразу после Met-Gala Жизель Бюндхен пошла в ломбард. За золотое платье, золотые серьги, золотую сумочку и, конечно же, золотые тени, которые рассыпались по щекам, ей, наверное, отсыпали целое состояние. Добавим к этому образу светлые (странно, что не золотые) волосы топ-модели, и теперь можно смело начинать искать ее в стогу золотого сена.

Осторожно, эпатаж!

Тесса Томпсон действительно думает, что картографическая разметка возле внешнего уголка — новый тренд наступающего сезона? Жирная белая подводка на всем глазу с неожиданным акцентом на нижнем веке выглядит как нерастушеванный консилер самого светлого оттенка. Или же это визажист боялся нарисовать неровные стрелки и ставил себе вспомогательные отметки, которые потом забыл стереть?

Отныне мы пожизненные фанаты визажиста Синтии Эриво! Даже за неожиданный хайлайтер на переносице ругать не будем. Пустить в дело мешочек со стразами, чтобы скрыть неудачный татуаж бровей, — отличный ход. На самом экстравагантном событии года Met Gala это сработало, а дальше Синтии что прикажешь делать?

Если Лили Коллинз ставила перед собой цель изобразить дочь грустного Пьеро и Елизаветы I, то поздравляем — ей это удалось. Эпатаж эпатажем, но ягодные глянцевые губы выбиваются из спокойной серой гаммы макияжа, помада каменного оттенка пришлась бы весьма кстати в этом сдержанном бьюти-образе. И все же в следующий раз пусть Лили лучше пародирует веселого Арлекина, нежели устраивает праздник скорби на светском мероприятии.

Красна девица

Звезде «Игры престолов» визажист намалевал ядовито-розовый smoky до бровей. Попытка сделать Эмилии Кларк мейкап в модной технике дрейпинг обернулась полным провалом и напрасно переведенной пачкой румян. А вот если бы актриса выбрала холодный нежно-розовый оттенок, идеально подходящий к ее цветотипу, то макияж глаз получился бы «соу хот».

Хотя look'и в стиле total red сейчас в моде, этот тренд касается все же одежды, а не макияжа. На бьюти-образы, словно кричащие нам «Смотрите, как я люблю бордовый цвет», мы накладываем жесткое табу. Запомни, вкус — это умение сочетать цвета, а не бездумно подбирать идеально совпадающие с цветом одежды оттенки. Скарлетт Йоханссон природа этим навыком, видимо, обделила.

Лина Данэм , наверное, слишком много смотрела фильмов о средневековой Англии и уж слишком вдохновилась образами королевы-девственницы Елизаветы I. Из-за неумело расставленных румянами акцентов щеки сползли вниз. Ни о каком лифтинг-макияже речи и быть не может. Стоит ли нам заострять твое внимание на том, как не нужно делать эффект зацелованных губ? Или же все и так очевидно? Из-за ошибок визажиста и без того непухлые губы Лины превратились в узкую щелку. На этот ужас без слез и не взглянешь.

Бабушка, привет

Мы долго пытались понять: неужели визажист Сары Джессики Паркер безнадежно застрял в лихих 90-х? Или он таким образом мстит актрисе за отсутствие продолжения «Секса в большом городе»? Как еще объяснить этот жуткий синий иней на глазах, растушеванный до самых бровей? Такой деревенский макияж не только старит актрису, но и зрительно уменьшает глаза.

Мадонна все молодится: сетка-фата скрывает недавно проведенную круговую подтяжку лица, а туго заплетенные колоски растягивают кожу лица и глаз к вискам, чтобы не было видно морщин.

Еще один провал Каннов — бьюти-образ Хлои Севиньи. Видимо, она вдохновилась трендом на естественный макияж. Жаль, визажисты не предупредили ее, что «естественный» тон на возрастной коже создается благодаря тонне маскирующих средств. Хлоя выглядит очень уставшей и слегка опухшей. Кто-нибудь, расскажите этой бедняжке о патчах и тканевых масках, пожалуйста! Smoky eyes, кстати, могли бы скрыть нависшее веко, но дымчатых глаз нет и в помине, а вот опущенное веко выделяется слишком отчетливо. Хлоя, если тебе за сорок, то пора бы овладеть искусством антивозрастного макияжа… или хотя бы найти толкового визажиста.

Максимально никакой

Заметь, Синтию Эриво мы не ругали за стразы, потому что карнавальная ночь Met Gala обязывает блистать. А вот Эмилию Ратажковски ругать будем. Визажист звезды развел откровенную грязь на лице: скульптор желтит кожу, в макияже глаз нет глубины и проработанного рельефа, губы прокрашены местами, а помада вообще лежит проплешинами. Кирпичные smoky eyes совершенно не подходят к цветотипу мулатки. Или визажист просто спутал тени со скульптором? Эмилию такой макияж сильно состарил.

Ким Кардашьян даже обсуждать неинтересно. Мы уже две недели подряд негодуем из-за непонятных цветных линз, которые она надела на Met Gala. Да и образ ее слишком предсказуем: жесткое скульптурирование и брови до середины лба. Хоть раз бы появилась в новом и неизбитом образе без неестественного контуринга. Ее любимый бейкинг вообще сделал ее похожей на бурундука.

Ребрендинг образа папы римского Рианне все же не удался! И дело тут в провальном макияже. Смазанная помада и smoky eyes, исполненные в землистых оттенках, внезапно переходят в светло-бежевые брови, которые выглядят как неудачный татуаж — и это притом что Рианна мулатка.

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Текст: Дарья Гавриленко

Фото: Shutterstock, Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram