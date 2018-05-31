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WMJ BOX: топ идеальных средств для автозагара и бронзаторов
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WMJ BOX: топ идеальных средств для автозагара и бронзаторов 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Остался день до лета, а ты все еще не можешь похвастаться красивым загаром? Не время сдаваться, ведь бронзовый оттенок можно заполучить не только на отдыхе в теплых странах. Лучшие средства, которые помогут сымитировать натуральный загар, уже ждут тебя в новом WMJ BOX.
Бронзирующие пудры — самое надежное средство для создания фейкового загара. Пара взмахов кистью — и твоя кожа уже сияет золотым свечением. Обрати внимание на средства, состоящие из нескольких оттенков. Если подобрать верные пропорции, то никто даже не догадается, что твой загар — это заслуга бронзирующей пудры. Кстати, с окончанием лета эти продукты легко переквалифицируются в средства для контуринга. Правда, удобно?
Автозагары — строптивые ребята, но даже они могут стать отличными друзьями, главное — найти к ним правильный подход. Перед нанесением советуем хорошо проскрабировать кожу, чтобы средство легло ровно и не оставило пятен. Если боишься не совладать с кремовыми текстурами, попробуй бронзаторы в спрее, они дают более ровное покрытие и возможность регулировать интенсивность загара.
Бронзовые средства с шиммером — секретное оружие инстаграмных блогеров. Воссоздать эффект загара им едва ли под силу, но заставить ноги светиться золотым сиянием под лучами солнца — задача как раз по их части.
Временные бронзирующие продукты достаточно покладистые средства с легкой текстурой и рыжеватым оттенком. После тщательной растушевки они практически сливаются с кожей, не оставляя пятен.
Независимо от того, какое средство из нашей подборки пришлось тебе по душе, запомни: если ты нанесла бронзатор на лицо, то и шею нельзя оставить без внимания. В противном случае все догадаются, что твой новоприобретенный загар точно не заслуга солнечных лучей.
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Юлия Воробьева
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