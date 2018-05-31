Ещё
Рози Хантингтон-Уайтли запустила beauty-сайт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рози Хантингтон-Уайтли запустила beauty-сайт 

FashionTime 3 часа назад
Фото: FashionTime
Рози Хантингтон-Уайтли расширяет свое цифровое влияние с помощью нового сайта, который посвящен красоте. Портал уже работает и называется Rose Inc.
Rose Inc. — медиа с редакционным контентом о макияже, продуктах, уходу. Все, конечно же, протестированно самой Рози.
"Этот выход — это мой способ поделиться всем, что я почерпнула на протяжении многих лет. Трюки в макияжне, которые мгновенно заставляют вас чувствовать еще краше, продукты и планы питания, которые заставят вашу кожу светиться", — написала Рози в приветственном письме на сайте.
Она добавила: «Надеюсь, вы не будете думать об этом сайте, как о книге со сводом строгих правил, а примите его, как записную книжку своей лучшей подруги». Пожелаем Рози удачи в ее новом деле — уж кто-кто, а она знает все о красоте.
FashionTime: последние новости
Ким Кардашьян выпускает новую палетку хайлайтеров KKWbeauty Королевская семья в сборе: первое официальное фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Показ Gucci resort 2019: огонь, кресты и блестки
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как беременная Королева рассталась с мужем21
Йогиня тренирует только голых учеников57
Какая еда препятствует опьянению лучше всего4
3 известные девушки, которые скрывали своих детей5
Пати лайк рашн: фото беспощадных русских свадеб5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
01:00
У Бузовой не нашли белья
Звёзды
03:05
Темникова удивила аксессуаром к купальнику
Звёзды
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение