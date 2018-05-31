Рози Хантингтон-Уайтли запустила beauty-сайт

Рози Хантингтон-Уайтли расширяет свое цифровое влияние с помощью нового сайта, который посвящен красоте. Портал уже работает и называется Rose Inc.

Rose Inc. — медиа с редакционным контентом о макияже, продуктах, уходу. Все, конечно же, протестированно самой Рози.

"Этот выход — это мой способ поделиться всем, что я почерпнула на протяжении многих лет. Трюки в макияжне, которые мгновенно заставляют вас чувствовать еще краше, продукты и планы питания, которые заставят вашу кожу светиться", — написала Рози в приветственном письме на сайте.

Она добавила: «Надеюсь, вы не будете думать об этом сайте, как о книге со сводом строгих правил, а примите его, как записную книжку своей лучшей подруги». Пожелаем Рози удачи в ее новом деле — уж кто-кто, а она знает все о красоте.