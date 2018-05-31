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Новая точка на бьюти-карте: салон Brow Bar в Париже
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Новая точка на бьюти-карте: салон Brow Bar в Париже 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Сделать коррекцию бровей, макияж для прогулки по Елисейским полям и укладку на вечернее мероприятие — все о новом салоне в пространстве Balmain Hair Couture X Nabil Harlow.
C салоном Brow Bar в Москве мы знакомы по инновационной услуге нано-напыления бровей. Но это — далеко не все, чем может удивить нас полюбившееся бьюти-пространство: естественное наращивание ресниц, коррекция и окрашивание бровей любой сложности, красивый макияж и spa для лица. Теперь все эти услуги доступны и в Париже!
Новый салон располагается в одном из любимых пространств звезд — Balmain Hair Paris. Он смог объединить изысканный вкус парижской бьюти-сферы и качество сервиса московских услуг. Теперь полностью подготовить себя к мероприятию можно в одном месте — к макияжу и уходам для лица Brow Bar добавились укладки от бьюти-гуру салона Balmain.
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