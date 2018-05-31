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Как выглядят идеальные мужчины
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Как выглядят идеальные мужчины 

Рамблер 21 минуту назад
Говоря о мужской красоте, девушки сильно расходятся во мнениях. Кому-то нравятся кареглазые накачанные брюнеты, а кто-то без ума от эльфоподобных блондинов с голубыми глазами. Но в целом в разных странах давно сформировались стандарты мужской красоты.
1. В США женщины предпочитают светлокожих широкоплечих мужчин с выраженной мускулатурой. Идеальное дополнение — борода.
2. В Бразилии ценятся загорелые красавцы с тёмными глазами.
3. Индийский идеал мужской красоты выглядит как болливудский актёр. У него отличная фигура, аккуратно уложенные волосы, хорошая и, главное, осветлённая кожа.
4. В Швеции появился новый стандарт красоты: рослый стройный мужчина со светлыми волосами и голубыми глазами, хотя прежде в моде были бруталы, похожие на суровых викингов.
5. В Турции обожают сочетание мужественности и романтичности. Ухоженный мужчина с тщательно уложенными чёрными волосами. Максимум восхищения вызывают молодые люди со светлыми глазами.
6. В Италии обращают внимание на то, как мужчина следит за собой. Природные данные оценят даже меньше, чем умение собственноручно создать из себя шедевр. Ухоженность, даже зашкаливающая, и стильный гардероб — вот составляющие красоты идеального итальянца.
Женский форум
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