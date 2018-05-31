Как выглядят идеальные мужчины

Говоря о мужской красоте, девушки сильно расходятся во мнениях. Кому-то нравятся кареглазые накачанные брюнеты, а кто-то без ума от эльфоподобных блондинов с голубыми глазами. Но в целом в разных странах давно сформировались стандарты мужской красоты.

1. В США женщины предпочитают светлокожих широкоплечих мужчин с выраженной мускулатурой. Идеальное дополнение — борода.

2. В Бразилии ценятся загорелые красавцы с тёмными глазами.

3. Индийский идеал мужской красоты выглядит как болливудский актёр. У него отличная фигура, аккуратно уложенные волосы, хорошая и, главное, осветлённая кожа.

4. В Швеции появился новый стандарт красоты: рослый стройный мужчина со светлыми волосами и голубыми глазами, хотя прежде в моде были бруталы, похожие на суровых викингов.

5. В Турции обожают сочетание мужественности и романтичности. Ухоженный мужчина с тщательно уложенными чёрными волосами. Максимум восхищения вызывают молодые люди со светлыми глазами.

6. В Италии обращают внимание на то, как мужчина следит за собой. Природные данные оценят даже меньше, чем умение собственноручно создать из себя шедевр. Ухоженность, даже зашкаливающая, и стильный гардероб — вот составляющие красоты идеального итальянца.