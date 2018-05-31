«Образ енотов!» Юлию Началову раскритиковали за размазанный макияж

37-летняя певица Юлия Началова продемонстрировала в Instagram свой новый образ, однако поклонники не оценили работу визажиста.

На фото Юлия продемонстрировала макияж с густыми smoky eyes и нюдовой помадой, сделанный для выступления на сцене «Ленкома», однако ее фолловеры сочли такой мейкап уродующим артистку.

"Ужас, что с ней?", «Юля, смените визажиста… Вы молодая, привлекательная, а красят, как бабку старую», «Образ енотов))) Юля, вам точно не идет, он вас делает минимум на 10 лет старше», — пишут Началовой в комментариях, критикуя «размазанную» косметику. А как тебе этот образ — тоже кажется неудачным?

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Фото:Instagram