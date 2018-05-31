Valentino и L'Oreal запустят совместную линию косметики

Компания L'Oreal объявила о начале долгосрочного сотрудничества с брендом Valentino — об этом сообщается в официальном твиттере. Вместе они будут работать над линией люксовой косметики и ароматов. Запуск намечен на начало 2019 года. Генеральный директор Valentino Стефано Сасси сообщил, что сотрудничество с L'Oreal поможет реализовать потенциал Valentino в бьюти-индустрии — ведь компания обладает «беспрецедентным опытом».