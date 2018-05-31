Не надо так: ошибки макияжа, которые добавят 10 лет

Макияж — мощное оружие, которое способно даже очень уставшую и не выспавшуюся женщину превратить в королеву. Ну, или наоборот — все зависит от мастерства. Самое время проверить: нет ли в вашем арсенале приемов, которые не только не украшают, но и способны «накинуть» пять-десять лет?Слишком плотный тон Выравнивая тон, легко удариться в крайность и «стереть» с лица не только несовершенства кожи, но и то, что делает ее живой и настоящей: естественные тени и объемы. В итоге мы получаем пусть и совершенную, но маску — не лучший выбор. Чтобы избежать этого эффекта, используйте скульптурные и тонирующие средства очень аккуратно и растушевывайте получше. Слишком много пудры

Жирный блеск — это ужасно, но еще ужаснее — плотный слой пудры, который собирается в порах и морщинках и делает лицо тяжелым и неестественным. Правило простое: чем вы старше — тем аккуратнее надо относиться к пудре. Слишком тонкие брови

Это закон, такой же нерушимый, как закон притяжения: чем тоньше брови, тем старше выглядит женщина. Вообще чем четче прорисован контур бровей (особенно у основания), тем больше ваш визуальный возраст. И еще один совет — не выбирайте темные тона, даже если у вас черные волосы. Ориентируйтесь на тот оттенок, который у ваших волос у самых корней — он будет идеален. Хайлайтер на проблемной коже

Отличное средство, которое делает лицо ухоженным и привлекательным — но только в том случае, если наносится на абсолютно ровную кожу. Блеск на участках с расширенными порами, морщинками и прочими проблемами — сразу нет!Румяна ниже уровня скул

Румяна, нанесенные слишком низко, создают эффект впалых щек, а это делает лицо изможденным, усталым и старым. Чтобы определить идеальное место, сперва широко улыбнитесь, а потом наносите румяна на «яблочки» щек, после чего проведите кистью по контуру лица, как бы рисуя запятую. Будет идеально!Светлые тени на внешнем уголке века

Светлые участки во внутреннем уголке глаз — отличное решение, которое делает взгляд более выразительным, а лицо — отдохнувшим. Но они же на внешнем уголке — это плюс 10 лет, никак не меньше. Светлые тени в этой части века создают впечатление потухшего взгляда и подчеркивают мимические морщины. Подводка нижнего века

Нет, нет, нет и еще раз нет! Подводка может быть либо только сверху, либо сверху и снизу — в противном случае получаем маленькие уставшие глаза, окруженные морщинами. И кстати, еще одно правило: внешний уголок века всегда «смотрит» вверх. И будет идеально!