Жара не пройдет: самые стойкие дезодоранты и антиперспиранты

Если верить исследованиям (да, тех самых британских ученых), обильное потоотделение беспокоит каждую вторую женщину. А с наступлением лета проблема только усугубляется. Спокойно! В нашей подборке есть все виды дезодорантов — от спрея до крема, которые легко справятся с потом и неприятным запахом.

Защита от пота на целую неделю: Quick Beauty

Отличительная особенность дезодоранта Medicated Deodorant Cream заключается в его текстуре — новинка представлена в формате крема. Правда, на ощупь он больше напоминает плотный воск.

Как и все необычные бьюти-штучки, этот дезодорант пришел к нам из Азии — из коллекции японского бренда Quick Beauty. Уникальная формула новинки блокирует размножение микробов, являющихся причиной неприятного запаха. Растительные экстракты дают мощный антибактериальный эффект. Благодаря водостойкости эффект от Medicated Deodorant Cream сохраняется на целую неделю. То есть наносим после душа — и о проблеме можно забыть на целых семь дней. Мечта!

Полученный результат: при контакте с кожей средство тает и быстро впитывается в кожу, оставляя приятный пудровый слой. А еще у него совсем нет запаха, он не перебивает аромат парфюма и не раздражает отдушками. Стопроцентной защиты хватило на два дня, после чего потоотделение возобновилось. Но все же два дня защиты — это уже отличный результат!

Для тех, кто предпочитает органику: роликовый дезодорант Citrus Weleda

Новый дезодорант от Weleda не содержит солей алюминия, синтетических ароматизаторов, консервантов и минеральных масел. Это по достоинству оценят приверженцы органической косметики и любительницы натуральных компонентов.

Ценные эфирные масла в составе тонизируют кожу и препятствуют размножению бактерий. Нанесенный на чистую кожу дезодорант оставляет бодрящий аромат свежесобранных цитрусов и ощущение чистоты, которое длится на протяжении всего дня.

Полученный результат: самое первое ощущение после применения: «Почему он такой жидкий?» Но дайте ему немного времени — и он впитается в кожу, оставив комфортное ощущение свежести и сухости. У новинки цитрусовый аромат, и если вы любите свежий лимонный запах, то это точно ваш вариант. Что касается стойкости, то Citrus Weleda легко выдерживает пять-шесть часов спокойного ритма жизни. Но в спортзале он поможет вряд ли.

Спасение для чувствительной кожи: дезодорант-спрей от Eisenberg

Новинка от Eisenberg обеспечивает надежную защиту от запаха и пота, борется с бактериями и надежно блокирует неприятные запахи. В составе нет алюминия и парабенов — это полностью безопасный антиперспирант. Его щадящая формула идеально подходит даже для самой чувствительной кожи. Производитель обещает защиту от пота и запаха на протяжении суток и гарантирует отсутствие желтых пятен на одежде.

Полученный результат: Eisenberg действительно блокирует неприятный запах и не оставляет следов на одежде. При тестировании ни одна белая футболка не пострадала — это правда. А вот насчет суток можно поспорить: у нас он стойко выдержал около семи часов. Но и это весьма неплохо — достаточно, чтобы сходить на работу или на шопинг. Еще один аргумент в пользу Eisenberg — его спрей-формат: удобно наносить и не нужно ждать высыхания.

Аптечное средство от пота: гель-антиперспирант Algel

Algel блокирует выделение жидкости из потовых желез, не нарушая их функции. Под воздействием геля излишняя жидкость распределяется по телу и равномерно выводится через стопы и ладони. Экстракты лимона, листьев шалфея, зеленого чая и ромашки блокируют неприятный запах и деликатно ухаживают за чувствительной кожей. В описании антиперспиранта заявлена защита на срок от двух до пяти дней. Средство является аптечным и работает в качестве профилактики гипергидроза.

Полученный результат: несмотря на гелевую текстуру, Algel быстро впитывается и мгновенно высыхает на коже. Защиты от пота и запаха хватает на целый день, но надеяться на большее не стоит. К тому же после душа все равно потребуется повторное нанесение. А вот применение после бритья приятно удивило — новинка не щиплет кожу и не вызывает покраснений.

Ароматная защита: антиперспирант-аэрозоль Dove

Новинка эффективно защищает на 48 часов, не раздражая кожу. В составе антиперспиранта нет этилового спирта, он на четверть состоит из увлажняющего крема. Это способствует бережному уходу за нежной кожей подмышек, которая подвержена агрессивному воздействию бритвы, очищающих средств, тесной одежды. Благодаря составу с полупрозрачными микрочастицами «Нежность лепестков» не оставляет следов не только на черном и белом, но и на тканях ста других оттенков.

Полученный результат: Dove стойко выдержал прогулки в +28 градусов. Он действительно не оставил пятен, но перестал работать спустя семь-восемь часов. Но это отличный результат! К тому же за легкий розовый аромат ему можно простить эту маленькую погрешность.

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