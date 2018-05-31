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Участницы занятий из цикла «Все грани совершенства» получили дипломы
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Участницы занятий из цикла «Все грани совершенства» получили дипломы 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В спортивно-досуговом центре «Триумф» провели последнее занятие из цикла «Все грани совершенства». Этот цикл занятий был подарком прекрасным девушкам района Косино-Ухтомский от Молодежной палаты.
Темой последних встреч стал уход за кожей с помощью сывороток. Об этом девушкам рассказала консультант по красоте известного косметического бренда Евгения Родионова. Также участницы научились создавать образ королевы, используя вечерний макияж в стиле «Smoky eyes».
Отметим, что первое занятие из этого цикла красоты состоялось в марте. Девушки, которые стали участницами мероприятия, выразили желание о продолжении подобного курса. После этого Молодежная палата района организовала еще два цикла занятий. К консультанту Евгении Родионовой стали приходить не только молодые девушки района, но и те, кто постарше. После окончания «Всех граней совершенства» все представительницы прекрасного пола, посещавшие курсы, получили дипломы.
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