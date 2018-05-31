Ещё
Почему нужно использовать правильные кисти для макияжа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему нужно использовать правильные кисти для макияжа 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Сейчас в интернет-пространстве очень много различных бьюти-гуру, которые делают невероятные вещи на лице с помощью косметики. Иногда смотришь на это и думаешь: «Боже, это так красиво, но у меня точно не получится!» — и идешь красить глаза одним оттенком теней. На самом же деле помимо сноровки, которая приходит с опытом, большую роль играют хорошие и правильно подобранные кисти для макияжа.
Тональную основу все наносят по-разному: кому-то удобней пальцами, кому-то спонжем, кому-то кистью. То же самое можно сказать и про хайлайтер, бронзер и румяна. Но нужно учитывать важный фактор: от того, чем вы их нанесете, будет серьезно зависеть то, каким получится результат. Так, спонжем будет более мягко, поскольку он впитывает часть продукта, а кистью получится более плотное покрытие. Но если средства пудровые, то их лучше наносить только кистью; они в целом дают не очень плотное покрытие.
А вот сделать интересный макияж глаз без кисточек будет весьма сложной задачей. Как минимум для простого, но качественного смоки нужна кисть для растушевки (пушистая), плотного нанесения (плоская) и для нижнего века (небольшая пушистая). В принципе, если вы только начинаете, этих трёх кистей вам хватит для освоения простых, но эффектных техник макияжа глаз.
Макияж — это, в первую очередь, способ попробовать себя в разных образах. Когда у нас что-то не получается, это расстраивает. Кисточки намного упрощают задачу и с помощью них проще сфокусироваться на удовольствии от процесса, а не на «а у меня не тушуется как в том видео!».
И напоследок полезный лайфхак: перед тем как наносить средство на лицо, стряхните излишки — это убережет вас от осыпающихся теней.
Сообщение Почему нужно использовать правильные кисти для макияжа появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Удаление волос на ногах: почему не стоит этого делать Шеллак: что нужно знать перед тем, как его делать Какие прически вредят здоровью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как беременная Королева рассталась с мужем58
Йогиня тренирует только голых учеников65
Как уговорить его на куннилингус4
Все, что вам нужно знать о яйцах
8 самых перспективных звездных дочерей
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение