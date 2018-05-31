Британка стала секс-куклой после расставания

Британка превратилась в секс-куклу после расставания с женихом

Жительница британского города Солфорд превратила себя в секс-куклу с помощью пластических операций. Об этом сообщил информационный портал LADBible.

Синди Мур (Cindy Moore) увеличила себе грудь с первого размера до седьмого, нарастила волосы и трижды в месяц увеличивает губы, чтобы выглядеть как надувная кукла, которая может ходить и говорить. Все операции обошлись 31-летней британке, воспитывающей двоих детей, в десять тысяч фунтов (около 830 тысяч рублей), и она утверждает, что это только начало.

«Я хочу еще больше увеличить грудь и, может быть, сделать подтяжку живота. Я пытаюсь похудеть, чтобы быть еще больше похожей на куклу. Мне кажется, такая внешность делает меня красивее», — призналась она.

Мур отметила, что ей нравилось, как выглядят люди после пластических операций, но сама она решилась изменить внешность, когда узнала, что ее жених и отец ее детей ей изменяет.

Девушка рассталась с ним, похудела на 30 килограммов и начала свое перевоплощение. Она уверяет, что вся семья, а особенно мать, ее поддержали.

Мур пожаловалась, что, несмотря на повышенное мужское внимание, она почти не ходит на свидания, так как поклонники не замечают ее внутренний мир.