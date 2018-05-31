Новинки Parfums Sophiste в коллаборации с Andy Tauer

Коллаборация двух парфюмерных домов Andy Tauer и Parfums Sophiste создают совместный проект — новый «Пентаккорд». Сколько нужно ингредиентов, чтобы создать красивый особенный аромат? Энди тауэр отвечает на этот вопрос коллекцией ароматов Pentachords («Пентаккорд»). Каждый аромат состоит только из пяти нот. Одна нота соответствует одной молекуле. Сведение к минимуму требует тщательно отобранных ингредиентов высочайшего качества. Убрав все лишнее, Энди Тауэр создает современную библиотеку ароматов, далеко выходящих за рамки ординарного.

PENTACHORD VERDANTЗеленый пентаккорд Сочная зелень густого леса. Это мелодия темно-зеленых листьев с блестящими жемчужинами воды в лесу после летнего дождя. Сладость влажной почвы тает в элегантных нежных кожных тонах. Образ легкой дымки и табачных нот в сочетании с тонизирующей амброй продлится весь день.

5 нот:•покрытые росой листья•нежная кожа•коричневый табак•ароматная почва•тонизирующая амбра

PENTACHORD AUBURNМедный пентаккорд Тепло медной корицы. Мелодия согревающей корицы в аккорде с пышным цветением цитрусовых деревьев. Нежные ноты сандалового дерева сливаются с сухими тонами амбры, создавая эффект глубины. Теплый пряный табак завершает круг этого восточного танца и снова его начинает.

• 5 нот:• апельсиновый цвет• теплая корица• фруктовый табак• сухая амбра• бархатистый сандал

Новый «Пентаккорд» — это прекрасное качество, уникальный дизайн, современная и модная упаковка doy-pack.

Ароматы представлены в бутике Тема31 в Белгороде, по адресу: проспект Богадана Хмельницкого, 38.