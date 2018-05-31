Выбор блогера: топ-10 горячих новинок мая

Помада в кожаном футляре, мини-палетка теней на каждый день, маска против отеков в зоне вокруг глаз — автор YouTube бьюти-блога Nikkoko8 Вероника Заборовская рассказывает о новинках этого месяца, которые заслуживают вашего внимания.

Лимитированная коллекция средств для тела Clarins

У Clarins вышла потрясающе нежная лимитированная коллекция по уходу за телом — бальзамы, кремы для рук и парфюмированное мыло. Все средства представлены сразу в трех ароматах: жасмин, магнолия или нероли — какой из этих прекрасных цветков вам больше по душе?

Ощущения от использования самые приятные — это глубокий уход, ароматерапия и эстетическое удовольствие в каждом средстве.

У меня только один вопрос — почему же такие роскошные коллекции лимитированные, а не постоянные?

Бронзер Pudre Soleil, Clarins

Каждый год 31 декабря… Стоп! У нас сегодня другая история!

Каждый год к летнему сезону Clarins выпускает коллекционную бронзирующую пудру. А в этом году мое сердце просто покорила стая розовых фламинго.

Внутри привычной круглой баночки мы находим сразу три оттенка матового бронзера: использовать по отдельности или смешивать — решать только вам! Обязательная покупка летнего сезона для верных фанатов бренда и всех тех, кто ищет максимально функциональное и красивое средство.

Ночная маска Slow Age Nuit, Vichy

Бренд Vichy пополнил линию SLOW AGE новым средством — это восстанавливающий ночной крем и маска для интенсивной оксигенации кожи.

Выглядит все красиво: тяжелая стеклянная упаковка, внутри средство сочного карамельного цвета (в составе настоящая карамель, да-да-да!), консистенция напоминает пластичный густой мед. Отдушка меня удивила — это прям жевательная резинка «Лесные травы». Не могу сказать, что я в восторге, но что-то в этом есть.

У меня wow-эффекта от использования новинки не случилось, на мой взгляд, это просто неплохой силиконовый крем: поры не забил, прыщи не вызвал, и на том спасибо. Глубокого увлажнения кожи, а уж тем более «оксигенации» мной замечено тоже не было.

Читала собственными глазами тысячу и один хвалебный отзыв в интернете, но сама восторгов не разделяю, может быть, я ожидала слишком много после прочтения громкого пресс-релиза?

С другой стороны, всем мы разные и то, что не впечатлило меня, может стать вашей большой любовью? В любом случае, рекомендую перед покупкой получить пробники на официальном сайте и только тогда определиться с выбором.

Жидкая помада для губ Le Rouge Liquide, Givenchy

Для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое, но при этом всей душой любит классику — новинка от Givenchy, Le Rouge Liquide.

Классический кожаный футляр с аккуратным срезом помады — это хитрая обманка, ведь средство внутри жидкое и наносится с помощью спонжа-аппликатора.

Носить помаду на губах приятно — невесомая бархатная текстура, совершенно не сушит, а наоборот, хорошо увлажняет губы.

Финиш у помады сатиновый, чуть влажный, а стойкость стандартная — есть/пить/много болтать/целоваться без потери цвета у вас не получится (33 лучшие красные помады ищите здесь).

Единственный минус для некоторых — добиться очень четкого контура при использовании новинки у вас точно не получится!

Туалетная вода Dahlia Divin Initiale, Givenchy

Начнем с того, что это просто красиво. Привычный для серии Dahlia Divin флакон изнутри окрасился в белый оттенок, а золотистые элементы на распылителе стали более приглушенными и менее кричащими.

Удивляет и формат выпуска — eau de toilette — потому как шлейфу и стойкости этого выпуска позавидуют многие парфюмы!

Презентуют аромат как свежий цветочно-мускусный, но на мой взгляд, типичной свежести тут нет — скорее это тот самый фирменный «холодок» Givenchy, который я полюбила еще с аромата Hot Couture — их фирменное сочетание бергамота, апельсина и магнолии.

В целом, версия Dahlia Divin Initiale — это очень теплый, окутывающий нежными объятиями, аромат — главное, не переборщить с нанесением. Информацию про новое лицо бренда можно найти тут.

Если такие цветочные ноты как магнолия, роза и жасмин — ваши любимчики и вам хочется услышать их в новом солнечном звучании, то Dahlia Divin Initiale для вас обязателен к прослушиванию.

Лосьон для лица «Сила священного лотоса» Belle de Jour, Kenzoki

Премиальная Линия Kenzoki Belle de Jour становится все более и более японской по своему духу — появилась новая ступень ухода за кожей лица в виде лосьона.

Новинка Face Lotion — это совершенно типичное средство для японского рынка и не совсем понятное для российского потребителя. Жидкая гелевая текстура напоминает легкий увлажняющий флюид, но название «лосьон» и способ нанесения отсылает нас скорее к тонику для лица. По своей сути данный лосьон — это гибрид между тонером и увлажнителем.

Средство наносят с помощью ватного диска после очищения лица, но до увлажняющих средств, тем самым «подготавливая» кожу к последующему уходу.

После тестирования лосьона у меня сложилось впечатление, что это больше рекламный ход для увеличения продаж внутри линейки, нежели необходимый шаг ухода за кожей, да простят меня создатели подобных лосьонов для лица.

Пользоваться приятно, но чего-то феноменально нужного и важного в плане качества кожи я не получаю, а только лишь трачу время и пару ватных дисков.

Да, лосьон фантастически пахнет, освежает кожу, слегка увлажняет и смягчает, а еще красиво стоит на полочке в ванной, но на этом польза для меня заканчивается.

Если просто нанести увлажняющий крем, то получишь по эффекту все то же самое, но без предварительных ласк и потраченных денег.

Как говорится: «И оно вам надо?»

Оттеночный гель-фибра для бровей Gimme Brow, Benefit

Он вернулся! Нет, надо вот так: «ОН ВЕРНУЛСЯ!» Идеальное во всех отношениях средство для дизайна бровей — дает цвет, объем, текстуру, фиксацию.

Маленькая щеточка отлично прочесывает и окрашивает волоски, а если в каком-то месте бровей совсем не хватает, то этой же щеточкой можно просто сделать «как будто» татуаж.

Не видела девушку, которой бы Gimme Brow не понравился, серьезно!

Бренд обещает, что формула обновилась, но я не могу сказать, в чем же заключается то самое обновление — по мне так этот тот самый старый друг, который работает на 100% и всегда живет у меня в косметичке.

Маска для зоны вокруг глаз Stress Positive Eye Lift, Dermalogica

Встречайте, новое средство бренда Dermalogica — Stress Positive Eye Lift. Это больше, чем просто крем для глаз, — это противоотечная маска-серум. Охлаждает? Да. Снимает отек? Да. Уменьшает темные круги? Да. Подтягивает кожу? Да. Придает сияние и дружит с консилером? Конечно!

Не буду долго писать про его волшебные ингредиенты, такие как экстракт семян дикого индиго, ферментированные дрожжи, арктические водоросли и комплекс гиалуроновой кислоты.

Скажу просто — это средство действительно работает. Твердая пятерка, я в восторге, когда средство делает все, что обещает производитель в рекламном буклете!

Можно использовать как постоянный уход, можно эпизодически — как быстро работающую маску.

Палетка теней Naked Petite Heat, Urban Decay

Состоялся вполне закономерный выход малышки Naked Petite Heat — но это «не усеченная» версия оригинальной палетки Naked Heat, а вполне себе отдельное средство.

Все шесть оттенков абсолютно новые, пять из них — матовые, а один — полуматовый. И знаете, что я вам скажу? Новая мини-палетка — это очень рабочий вариант. В ней нашли свое место самые необходимые оттенки для качественного ежедневного макияжа с огненной «перчинкой».

Меня умиляет название Petite Heat, ведь дословно его можно перевести как «маленькая жара». Это не пекло и кричащий вызов большой палетки Naked Heat, а очень спокойный и теплый огонек, который не напугает вас и окружающих.

Увлажняющий гель Moisture Surge 72-Hour Auto-Replenishing Hydrator, Clinique

Знаменитый оригинальный крем Moisture Surge обретает новую жизнь. Свежая новинка бренда — это интенсивно увлажняющий гель, действующий 72 часа. Средство презентуют как нечто новое, но на мой взгляд этот тот же старый Moisture Surge в новом исполнении.

Баночка, консистенция, аромат — все один в один, только теперь есть приписка: 72 часа увлажнения (хотя средство все-таки надо наносить два раза в день). Оригинальность новинки заключается в технологии Auto-Replenishing Hydrator — активированный сок алоэ и кофеин стимулируют поток влаги, активируют внутренние ресурсы кожи и обеспечивают более интенсивное увлажнение, придавая коже свежий вид и упругость.

Средство не содержит масел, зато есть силикон, причем в большом количестве — именно поэтому у многих гель может вызвать ощущение «парника» на лице. Но если dimethicone на вас работает хорошо, то новинка вполне сможет вам приглянуться. Гель быстро впитывается и убирает чувство стянутости и шелушения, отлично дружит с тональными кремами и является неплохой базой для макияжа.