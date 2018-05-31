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Carolina Herrera перевыпустили знаменитые ароматы 212 VIP
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Carolina Herrera перевыпустили знаменитые ароматы 212 VIP 

Журнал ОК! 57 минут назад
Каролина Эррера заботилась о миллениалах еще до того, как это стало всеобщей идеей. Классические версии ароматов 212 VIP были адресованы молодым звездам тусовки из конца нулевых, трендсеттерам в брендовых платьях и пиджаках. Наступил 2018-й, и бал снова правит манхэттенская элита, правда, новое поколение уже не удивишь красивой оберткой и запахом ванили. Потому золотое напыление флакона сменили бензиновые блики, а в композиции добавили ликер личи, имбирь и коноплю.
212 Vip Party Fever
212 Vip Men Party Fever
Лимитированные ароматы уже можно достать в парфюмерных сетях.
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