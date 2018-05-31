Carolina Herrera перевыпустили знаменитые ароматы 212 VIP

Каролина Эррера заботилась о миллениалах еще до того, как это стало всеобщей идеей. Классические версии ароматов 212 VIP были адресованы молодым звездам тусовки из конца нулевых, трендсеттерам в брендовых платьях и пиджаках. Наступил 2018-й, и бал снова правит манхэттенская элита, правда, новое поколение уже не удивишь красивой оберткой и запахом ванили. Потому золотое напыление флакона сменили бензиновые блики, а в композиции добавили ликер личи, имбирь и коноплю.

212 Vip Party Fever

212 Vip Men Party Fever

Лимитированные ароматы уже можно достать в парфюмерных сетях.