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Звезда «Секса в большом городе» сменила имидж и стала выглядеть моложе своих лет
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Звезда «Секса в большом городе» сменила имидж и стала выглядеть моложе своих лет 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Ким Кэтролл, которая сыграла роль Саманты в культовом сериале «Секс в большом городе», как и ее героиня выглядит значительно моложе своих лет. Сейчас Ким 61 год, однако поклонники не раз отмечали, что артистке можно дать максимум 50 лет. Кэтролл смогла сохранить стройную фигуру и тщательно следит за своей внешностью.
Недавно папарацци подловили Ким в Лондоне и сделали несколько снимков знаменитости — актриса. судя по всему, решила сменить имидж. Кэтролл долгие годы была блондинкой и редко кардинально меняла прическу, но на этот раз артистка стала обладательницей рыжеватых волос.
фото: www.mirror.co.uk  Такая смена имиджа пришлась по вкусу большинству поклонников актрисы. Они отметили, что с новым цветом волос Ким стала выглядеть даже моложе и освежила образ. Также многие нашли некоторое сходство между новой прической Кэтролл и волосами ее коллеги по сериалу Синтией Никсон, которая долгие годы была рыжей и редко изменяла своему цвету волос.
Напомним, что у Ким не сложились дружеские отношения с другими актрисами из культового сериала. После того как Ким заявила, что не намерена сниматься в новом сезоне шоу, внутренние противоречия переросли в настоящую ссору, а Сара Джессика Паркер не раз публично нелестно отзывалась и Кэтролл.
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