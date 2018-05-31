Звезда «Секса в большом городе» сменила имидж и стала выглядеть моложе своих лет

Актриса Ким Кэтролл , которая сыграла роль Саманты в культовом сериале «Секс в большом городе», как и ее героиня выглядит значительно моложе своих лет. Сейчас Ким 61 год, однако поклонники не раз отмечали, что артистке можно дать максимум 50 лет. Кэтролл смогла сохранить стройную фигуру и тщательно следит за своей внешностью.

Недавно папарацци подловили Ким в Лондоне и сделали несколько снимков знаменитости — актриса. судя по всему, решила сменить имидж. Кэтролл долгие годы была блондинкой и редко кардинально меняла прическу, но на этот раз артистка стала обладательницей рыжеватых волос.

фото: www.mirror.co.uk Такая смена имиджа пришлась по вкусу большинству поклонников актрисы. Они отметили, что с новым цветом волос Ким стала выглядеть даже моложе и освежила образ. Также многие нашли некоторое сходство между новой прической Кэтролл и волосами ее коллеги по сериалу Синтией Никсон , которая долгие годы была рыжей и редко изменяла своему цвету волос.