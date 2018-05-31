Бьюти-лайфхаки, которые сэкономят деньги и время

Красота — дело затратное не только по времени, но и по деньгам. Ведь чтобы научиться рисовать красивые стрелки, придется перевести не один флакончик жидкой подводки. Визажисты онлайн-сервиса услуг YouDo.com утверждают, что сберечь силы и финансы помогут элементарные знания физики и химии. Мы попросили их составить список таких лайфхаков, не сильно вдаваясь в подробности устройства молекул помады.

Тушь загустела

Засыхающая тушь ложится на ресницы неровно и делает взгляд уставшим. Чтобы ее реанимировать, а не покупать новую, посмотрите, входит ли в состав парафин. Если нет, то на помощь придут обычные увлажняющие капли для глаз. Добавьте немного средства во флакон и размешайте щеточкой.

Если тушь с парафином, то ее достаточно пару минут подержать в стакане с горячей водой. При этом крышка тюбика должна быть плотно закрыта. Парафин расплавится и сделает средство более жидким.

К слову, к пересыханию туши часто приводит не до конца завинченный колпачок. Некоторые флакончики при закрытии крышки издают характерный звук, щелчок, который помогает за этим следить. Обратите также внимание на срок годности туши: использовать косметическое средство нужно в течение полугода после вскрытия. Более длительное использование становится небезопасным.

Карандаш не точится

Любительницы кайалов знают, что заточить мягкий карандаш не так-то просто. Если дома жарко, это сделать еще сложнее. Карандаш будет постоянно размазываться по точилке, и так можно сточить чуть ли не половину стержня. Чтобы избежать этой проблемы, заранее положите кайал в холодильник, так он будет тверже. После заточки храните карандаш при комнатной температуре, чтобы он мягко ложился на кожу.

Тональный крем скатывается на веках

Полоски тонального крема на веках могут испортить любой красивый макияж глаз. Кожа на них всегда самая влажная и подвижная, поэтому любое нанесенное средство легко забивается в складочки. Кстати, именно поэтому на веках отпечатывается карандаш для подводки. Чтобы не переделывать макияж после нанесения косметики, припудрите веки рассыпчатой пудрой. Она будет впитывать лишнюю влагу и жир, уменьшая стирание косметических средств при моргании.

Консилер слишком бросается в глаза

Проблемой в этом случае может стать как плохо подобранное средство, так и неправильное нанесение. Консилер нельзя накладывать только на темные круги, иначе вы станете похожи на панду с белыми пятнами вокруг глаз. Маскирующее средство должно наноситься на область под глазами и частично на кожу сбоку от носа, образуя треугольники. При растушевке консилер нужно не размазывать, а «впечатывать» спонжем или пальцами. Так он сильнее перекроет недостатки, а покрытие можно будет долго не обновлять.

Помада на краях губ лежит неровно

Идеально ровного контура губ невозможно добиться, используя один только карандаш, даже если он будет остро заточен. Используйте контурный карандаш в качестве основы, а для четкого контура вооружитесь плоской маленькой кистью и пройдитесь вдоль края губ тонким слоем своего тонального крема после того, как их накрасите.

Лак на ногтях долго сохнет

Лак не высохнет быстрее, если вы будете на него дуть, и уж тем более если направите на него горячий фен. Так покрытие лишь сильнее расплавится, а ногти придется перекрашивать. Лак застывает от холода, а не от ветра. Наберите в глубокую миску холодной воды, можно даже добавить в нее кубики льда, и опустите в нее пальцы. Проверить, застыл ли лак, можно, слегка прислонив друг к другу ногти. Если они немного прилипают, лак еще не высох.