Странные приспособления для женской груди

Женская грудь может быть одновременно предметом как восхищения со стороны мужчин, так и зависти со стороны других женщин. Кажется, что у подруги и грудь больше, и кавалеры лучше. Чтобы сделать эту часть своего тела максимально привлекательной, женщины готовы на самые разные ухищрения. А производители постоянно придумывают что-то новое.

Накладки на соски

Если свои соски торчат не так привлекательно, как хотелось бы, можно использовать специальные накладки, которые будут хорошо видны под одеждой.

Полотенце для груди

Это изобретение было создано специально для пышногрудых красавиц. Tata Towel приподнимает грудь, хорошо держит и впитывает пот.

Осветлитель для сосков

Не все девушки довольны цветом своих сосков, некоторым хочется сделать их посветлее. У производителей косметики есть и такое средство.

Дезодорант для груди

Те у кого нет возможности носить специальное полотенце, могут воспользоваться дезодорант для груди.

Подушка для груди

Такая подушка незаменима для всех любительниц спать на животе. Она имеет специальные углубления, повторяющие форму груди.

Валик для груди

Еще одно средство для обладательниц внушительного размера. Если поместить такой валик в ложбинку, спать на боку будет комфортнее.

Массажер для груди

Производители уверяют, что с помощью массажера можно добиться увеличения размера и восстановить форму груди после кормления. Правда специальных исследований пока не проводилось.

Массажное масло

Маслом грудь не увеличишь, но и не испортишь. А массаж будет приятнее, если использовать специальное масло.