Свотчи: 14 лучших нюдовых теней с блестками

Тени с золотистым шиммером из звездной пыли, средство с «шейкером» вместо кисти — редакторы BeautyHack выбрали лучшие средства с деликатным блеском, которые добавят сияния в летний макияж глаз.

Тени Dazzleshadow, Oh So Guilty, M. A. C Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Ася Забавская

Полюбила это средство за универсальность и невероятный золотой шиммер — в редких случаях он бывает деликатным. Наношу подушечками пальцев в один слой, чтобы освежить дневной образ, и распределяю кистью в два слоя, чтобы создать яркие, вечерние smoky eyes.

Пробовала наносить их в качестве хайлайтера под бровь и на скулы — получилось очень легкое свечение, которое отлично дополнило загар.

Средство не скатывается (даже если у вас жирная кожа век) и не осыпается в течение дня.

Цена: 1 720 руб.

Тени Ombre Illusion, 81 Fantasme, Chanel

Открывая крышку, видишь взрыв блесток на белоснежной рассыпчатой базе. Но на практике тени не такие шиммерные, а наоборот — очень деликатные, особенно если распределять их подушечками пальцев.

А если нанести их на базу в несколько слоев, получится сияние, которое «видно из космоса». Отличное средство для летних вечеринок и легкого сияния в дневном образе!

Цена: около 2 000 руб.

Тени-карандаш Sexy Eyeshadow Pencil Sunset Party, Romanovamakeup

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Олю Романову обожает вся редакция BeautyHack (и не только мы) за безупречные тени и помады в формате карандашей. Оттенок Sunset Party в стике выглядит насыщенным бронзовым, но на веках превращается в легкую мерцающую песочную дымку — за это они уже попали в отпускную косметичку! Буду наносить днем соло и легко растушевывать по всему подвижному веку вечером как базу под классические темные тени.

Стойкость, как и у всех средств бренда, отличная. Тени остаются на веках весь день (и я не преувеличиваю!).

Цена: 1 270 руб.

Тени Eyeshadow, Midnight Rodeo, Urban Decay

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Открыла упаковку и подумала — бренд сделал тени из настоящей звездной пыли! В оттенке Midnight Rodeo присутствует очень деликатный, но мерцающий шиммер.

У средства очень мягкая текстура, за счет чего оно хорошо растушевывается. Если вы хотите добавить мерцания, просто нанесите тени в два слоя — они не скатываются и хорошо держатся на веках. Для деликатного сияния наносите в один.

Цена: 1 600 руб.

Двойные тени They're real! Duo Eyeshadow Blender, Benefit

Я не испытываю нежных чувств к декоративной косметике, а с тенями у меня вообще сложные отношения: во-первых, их быстро «съедает» жирная кожа, во-вторых, красиво нанести их на веки для меня — невыполнимая миссия.

Benefit позаботился о таких неумелых «визажистах», как я, придумав Naughty Natural The're real. С этим средством можно создать макияж плавным переходом от более светлого к более темному оттенку буквально в одно движение!

Главная особенность средства — «шейкер» вместо кисти. Проводишь им по теням, затем по верхнему веку — макияж готов! Но это не все достоинства средства — тени очень стойкие, а в составе нет агрессивных компонентов, которые могут раздражать чувствительные глаза.

Цена: 1 970 руб.

Палетка теней Mineral Sugar Blend Eyes, 02 Orange Pound, Skinfood

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

В последнее время в моем графике было очень много поездок (а будет еще больше), поэтому компактная универсальная палетка была жизненно необходима.

И в ней обязательно должны быть тени с легким шиммером — не представляю дневной макияж без сияющих оттенков: наношу их в уголок глаза, на центр века или наслаиваю для вечерних образов.

В этой палетке корейского бренда можно найти все — матовые оттенки, идеальный цвет для прокрашивания складки века и тот самый деликатный шиммер. У него золотистый подтон, но он не выглядит на веках вычурно, особенно если хорошо растушевать пигмент пушистой кистью.

У теней шелковистая текстура, их легко наслаивать. Но для стойкости и интенсивности пигментов лучше наносить на базу.

Цена: около 1 200 руб.

Минеральные тающие тени Mineral Melting Ice, Skinfood

Я очень люблю уходовые средства корейских брендов, но с декоративной косметикой не была знакома. Эти тени в стике стали для меня настоящей палочкой-выручалочкой.

У них удобная упаковка и мягкая текстура — сделать макияж глаз получается в два движения. Средство очень удобно брать с собой в поездки и держать в ежедневной косметичке — наносите тени на все подвижное веко прямо стиком, растушевывайте подушечками пальцев, добавьте чуть больше пигмента во внутренний уголок глаза — красивый мерцающий макияж готов!

Оттенок пыльной розы стал прекрасным дополнением моего ежедневного макияжа — в легком и сдержанном образе на каждый день появляется своя «изюминка».

Цена: 890 руб.

Палетка теней Goddess, Kiss Professional

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

К палеткам с универсальными оттенками питаю особую слабость — использую их на каждый день, когда делаю естественный макияж. Это палетка покорила еще и разнообразием оттенков — в вечерних образах я не прочь поэкспериментировать.

Из 12 оттенков палетки пять — с шиммером, но блестки в них не крупные, а очень деликатные. Когда хочу добиться на глазах легкого сияния, наношу средство на матовый праймер и распределяю по подвижному веку оттенок Artemis.

Тени хорошо наносятся и легко растушевываются, не скатываясь и не осыпаясь до конца дня. Приятный бонус — компактная кисточка в комплекте, которая заменит полноценный бьюти-арсенал в поездках (а этим летом их будет немало!).

Цена: 1 400 руб.

Минеральные тающие тени Mineral Melting Ice — Cream Shadow, 02 Cherry Velvet, Skinfood

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

У корейского бренда Skinfood я привыкла использовать уходовые средства (о последнем любимчике рассказывала тут, но этим летом открыла для себя и декоративную линейку. Тени в формате карандаша — самые популярные в моей косметичке: удобно брать с собой, можно легко нанести даже на бегу, а еще они не занимают много места. У Skinfood есть целая серия минеральных теней в виде стиков с кисточкой с обратной стороны, все цвета оценят любительницы нюда и быстрых сборов.

«Вишневый бархат» — нежный, но выразительный розовый, стремящийся к персиковому оттенку, который за счет сияющего финиша выглядит очень свежо! Я использую тени утром, когда хочется скрыть следы усталости и всего несколько часов сна, тщательно растушевываю кисточкой, чтобы получить эффект легкого мерцания. Если наносить тени на матовую основу или базу, они останутся с вами на весь день.

Цена: 610 руб.

Тени Cocktail Glow, 15, Lorigne

В этом году на российской бьюти-арене появился новый французский игрок, который уже успел полюбиться девушкам во всем мире. И попробовав минеральные тени, поняла, почему средства завоевали сердца даже искушенных бьютиголиков.

Тени из «коктейльной» линейки полюбила за многофункциональность — использую их как как основу для более ярких оттенков, наношу под бровь, чтобы подчеркнуть ее форму и сделать взгляд более ярким, или распределяю по всему подвижному веку, чтобы добавить сияния в ежедневном макияже.

Средство — находка для девушек, которые всегда на бегу. Лучше всего они наносятся подушечками пальцев, но будьте аккуратны — благодаря полностью натуральному составу у них очень рассыпчатая текстура. Если не хотите увидеть перламутровый блеск на всем лице, лучше не спешить и нанести тени на базу.

Цена: по запросу

Минеральные тающие тени Mineral Melting Ice — Cream Shadow, 01 Cream Cheese&Berry, Skinfood

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

На первый взгляд, кремовые тени в компактной упаковке выглядят обычно, но на обратной стороне стика есть кисть! Блюстители гигиены и фанаты дезинфицирующих средств, ликуйте — краситься теперь можно и на бегу, не боясь бактерий и микробов.

У средства мягкая, кремообразная текстура, они легко распределяются на подвижном веке. Отдельный бонус — водостойкая формула, а значит тени можно нанести перед походом на пляж (признайтесь, все мы хотим красивые фотографии с искрящимся взглядом). Кстати, в два движения удаляются мицеллярной водой (лучшие найдете здесь.

Оттенок, а если быть совсем точной, его невероятный шиммер, напоминает искрящиеся огоньки. Берите на заметку для отпускного сезона и пляжного отдыха — компактно, красиво и эффектно!

Цена: 890 руб.

Ультрастойкие тени-карандаш Ombre Lifeproof Eyeshadow, 02, Yves Rocher

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

Летом совсем не хочется перегружать лицо большим количеством средств, а с этими тенями можно легко забыть про базу. Умопомрачительная стойкость и насыщенность пигмента сможет удивить даже самых искушенных любителей теней.

Если хотите подвести нижнее веко аккуратно — снова эти тени вам в руки: помимо удобного выдвижного стержня в них есть встроенная точилка.

Золотистый оттенок придется кстати, если вы захотите добавить в образ ноты игривости. А удалять их лучше двухфазным средством — оно быстрее растворит пигменты, и вам не придется активно тереть глаза (мое любимое можно найти здесь https://beautyhack.ru/krasota/byuti-plan-redaktorov-beautyhack-na-mayskie-prazdniki).

Цена: 890 руб.

Монотени 57 Clamshell, Kiss Professional

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Оттенок теней напоминает цвет песка в Доминикане — сразу оживают воспоминания о летнем отпуске!

У средства шелковистая текстура — тени отлично ложатся и легко растушевываются. Я наносила их подушечками пальцев на веко без базы — до конца дня они не скатались и не осыпались.

Дают очень нейтральный оттенок с легким шиммером, который подчеркнет цвет любых глаз и сделает их ярче.

Цена: 390 руб.

Тени Eyeshadow, Choppe, Urban Decay

Тестировала редактор BeautyHack Наталья Капица

Тени, которые просто обязаны быть в вашей отпускной косметичке! Они компактные, легкие, а еще спокойно переживают жару +30, не скатываясь. При растушевке дают едва заметный оттенок и блеск, позволяя создать натуральный, естественный образ. Если под рукой не оказалось кисти, можно нанести вбивающими движениями подушечками пальцев. Мой оттенок — Choppe. Он универсальный: подойдет и для дневного, и для вечернего макияжа.

Цена: 1 600 руб.