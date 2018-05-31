До и после: пластический хирург Вардан Хачатрян раскрывает секреты знаменитых девушек

В XXI веке тренды существуют во всех сферах, даже в пластической хирургии. Известный пластический хирург Вардан Хачатрян, который каждый день делает женщин красивыми, на примере звезд рассказал о последних тенденциях в мире пластики.

Алена Шишкова, 25 лет — У Алены от природы нежный и хрупкий образ. Однако профессия диктует свои условия. Чтобы заполучить образ живой Барби, экс-возлюбленной Тимати пришлось не раз обратиться к пластическому хирургу. Вижу, что у модели проведена ринопластика, благодаря которой нос стал буквально кукольным. По ее изящным скулам заметно, что были удалены комки Биша. Кстати, операция по удалению жировых отложений в щеках — одна из самых популярных в наше время. Вмешательство минимальное, а лицо заметно меняется. Стоит такая процедура в пределах 50 тысяч рублей, а значит, доступна многим. Также Алена делала контурную пластику лица — это инъекционная методика устранения морщин и коррекции контуров лица, основанная на заполнении подкожной полости специальными препаратами — филлерами. Результат — неземная красота. С точки зрения пластической хирургии Алена абсолютно в тренде!

— Во-первых, Виктория сильно похудела. Многим стоит взять с нее пример. Если сравнивать старые и новые снимки, то она сбросила минимум 10 килограммов. В итоге лицо модели стало более тонким, ушла припухлость. Но, конечно, невооруженным глазом видно, что Виктория обращалась за помощью к пластическому хирургу. Впрочем, все сделано очень аккуратно. У нее была ринопластика: кончик носа стал меньше, а перегородка тоньше. Вообще нос — это центр лица. Если его подкорректировать, то, по сути, меняются все очертания. Могу сказать, что ринопластика также является трендом в современном мире красоты. Цена операции начинается от 150 тысяч рублей. Благодаря контурной пластике Вика улучшила форму подбородка, скул. Также было проведено увеличение губ с помощью ботокса. И вероятнее всего, была сделана верхняя блефаропластика — операция по изменению формы век и разреза глаз. В прошлом веки были более припухлые, а сейчас нет. Отмечу также, что Виктория регулярно посещает косметолога для поддержания эффекта.

— Хотя про Ольгу ходит много слухов, но, как врач, могу сказать, что она не ложилась под нож пластического хирурга. Максимум, что она делала, — это уколы красоты. Вероятнее всего, у нее была мезотерапия — методика омоложения, направленная на активизацию обменных процессов в коже и восстановление кожи лица, шеи, декольте. На самом деле данную процедуру рекомендуют многим девушкам после 25 лет. А у Оли такой сумасшедший график, что данная методика ей просто показана. Желание артиста хорошо выглядеть перед поклонниками вполне оправданно. Ну и конечно, трудно не заметить, что Оля увеличила губы. Однако не переборщила с размером, и это радует. Девушка выглядит естественно, а это самое главное.

Лера Кудрявцева , 47 лет — Для своего возраста телеведущая выглядит великолепно. Конечно, это родительские гены. Порой кажется, что за двадцать лет блестящей карьеры на телевидении Лера вообще не изменилась. Однако вспомогательные процедуры для поддержания красоты все же были проведены. Вижу, что она делала ринопластику. Также у нее была контурная пластика: овал лица стал более подтянутым. Вообще у многих женщин после 35 лет появляются брыли, а овал «плывет». По этой причине лицо и подкалывают. Ну а голливудскую улыбку Лера получила благодаря модным сейчас винирам. В данном деле главное — не переборщить, чтобы зубы не выглядели слишком большими. В данном случае все идеально. Конечно, виниры — удовольствие не из дешевых. Весь рот обойдется минимум в 300 тысяч рублей.

— Всего за несколько лет Анастасия превратилась в настоящую секс-бомбу. Неудивительно, что Тимати не смотрит по сторонам, когда рядом такая женщина. Начну с того, что у Насти от природы шикарные данные — длинные ноги, тонкая талия, пышная грудь. Вижу, что она удалила комки Биша, а также делала инъекции ботулотоксина, в том числе и в губы. В итоге лицо стало более четким и выразительным. Вообще сейчас очень модно колоть липолитики. Это такие уколы, которые разбивают жировые отложения, в результате чего происходит перераспределение объемов лица. И вы становитесь красивее. Скажете, фантастика? Нет. Сейчас это может позволить себе любая при наличии определенного бюджета. Цена за процедуру в среднем составляет 5 тысяч рублей. Всего таких сеансов нужно не меньше пяти.

Анна Седокова , 35 лет — Я бы сказал, что у мамы троих детей голливудский набор бьюти-операций. Во-первых, она сделала роскошную грудь. Несмотря на внушительный размер бюста, Аня выглядит гармонично и сексуально. Даже если бы она не решилась на операцию по увеличению груди в прошлом, то после рождения третьего ребенка ей бы все равно потребовалась коррекция молочных желез. Также Аня уменьшила нос. Посмотрите, какие у нее изящные кончик и перегородка. Была проведена контурная пластика лица. В итоге Анна напоминает голливудскую красотку с обложки глянцевого журнала.

Светлана Лобода , 35 лет — Еще лет десять назад Светлана выглядела намного скромнее. Все поменялось после ринопластики. Как я уже говорил, нос — это центр. После того как она его изменила его, то лицо сразу заиграло новыми красками. Нос перестал забирать на себя все внимание. Сразу открылись большие от природы глаза. Затем Светлана подкачала губы. Стилисты изменили цвет лица, подобрали наиболее выигрышный макияж. И вот образ инопланетной красавицы готов!

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