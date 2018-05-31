Нет предела совершенству

Каждая женщина прекрасна по-своему, в каждой должна быть изюминка — она же загадка. Ах, эти сентиментальные глупости. Как засматривались мужики на девушек с точеными фигурками, пышной грудью и длинными ножками, так и засматриваются.

А голливудская улыбка, отсутствие лишнего веса и гладкая здоровая кожа… все это с неба не падает, все это — зачастую труд и талант все тех же пластических хирургов, косметологов и стоматологов. И уверяю, что каждой девушке и женщине хоть раз в жизни приходила в голову мысль о пластической операции. Одна хочет горбинку на носу убрать, другая — губы сделать более чувственными и пухлыми, третьей нужны более округлые формы… Зачем? А это нужно спросить вас, мужчины.

Любите нас такими, какие мы есть от природы, цените наш внутренний мир, уникальные черты лица… но я неоднократно наблюдала, как мои подружки, сделав пару уколов красоты и корректирующие операции в области талии, находили своих принцев.

Впрочем, кривить душой не будем. Порой женщины заглядываются на звезд, которые без конца перекраивают себя, и повторяют этот плачевный опыт, ведь нет предела совершенству, но, как известно: лучшее — враг хорошего.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Женщины, лечите голову

Колонка обозревателя «ВМ» Никита Миронова

Стремясь стать красивыми, они умирают. В этом году в Москве скончались уже пять (!) пациенток косметических клиник. Возраст — от 29 до 51 года. Кто-то делал липосакцию, кто-то увеличивал грудь, кто-то — ринопластику… Но врачи допустили халатность. Впрочем, я не о них. Я о самих женщинах. Вот зачем они лезут под нож? (далее…)