Можно ли делать татуировку в старости: советы специалиста

Уже давно присматривался к татуировкам внука и недавно решился все же набить что-то подобное себе. Но проблема в том, что мне 76 лет, и вся семья отговаривает меня от этой затеи. Говорят, что смотреться будет некрасиво и на возрастной коже татуировки и вовсе не держаться. Скажите, так ли это?

Иван Никифорович Самоедов, Руза

Отвечает мастер татуировки Владимир ХРЕБТОВ: «Нет совершенно никаких ограничений по возрасту, когда можно или нельзя делать татуировки (кроме наступления совершеннолетия). Но пожилому клиенту все же нужно показаться врачам. Это дерматолог, который посмотрит может ли кожа нормально отреагировать на воздействие иглы. Кроме того, с возрастом процесс заживления будет более медленным, и только медик сможет определить, не окажет ли этот фактор пагубного воздействия на ослабленное здоровье пенсионера. Также необходимо будет посетить кардиолога и невропатолога. Эти врачи проверят состояние нервной системы клиента и его сердца. Достаточно длительная и болезненная процедура нанесения татуировки чувствительным, и морально неготовым людям может принести совершенно непредсказуемые результаты. Помимо этого, если пенсионер хочет в преклонном возрасте сделать первую тату, то желательно еще поговорить с психологом, чтобы определить здоровые ли мотивы им руководят. Но если человек молод душой, то почему бы и нет? Конечно, на старую кожу из-за обилия морщин наносить тату сложнее, чем на молодую. Хотя сделать можно хорошо, например, набить портрет возрастной супруги, стиль „органик“ будет смотреться замечательно или стиль „трайбл“. Сейчас много пожилых мужчин и женщин можно встретить на конвенциях татуировщиков. Они били татуировки и бьют до сих пор, несмотря на то, что им по 60, 70 и даже 80 лет».

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