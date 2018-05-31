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В Щукине можно пройти бесплатную диагностику новообразований кожи
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В Щукине можно пройти бесплатную диагностику новообразований кожи 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
С 1 по 30 июня в Федеральном медицинском биофизическом центре (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна, который находится в Щукине, можно пройти бесплатную диагностику новообразований кожи. Проверка поможет обнаружить меланому — самую опасную злокачественную опухоль.
— При ранней диагностике меланома излечима в 90% случаев. При выявлении болезни на поздних стадиях шанс на выздоровление имеют только 40% пациентов. Число больных меланомой ежегодно растет. Этому способствует ухудшение экологической ситуации, долгое нахождение на открытом солнце, наследственность, травматизация родинок. Месяц диагностики меланомы в ФМБЦ имени А. И. Бурназяна — это возможность пройти обследование, проверить родинки, выявить проблему и спасти свою жизнь, — сообщили в пресс-службе медцентра.
Бесплатное обследование включает первичный консультативно-диагностический прием врача дерматовенеролога с применением дерматоскопа, оформление диагностической карты новообразований кожи с результатами дерматоскопии и рекомендациями.
Записаться можно в регистратуре отделения. Телефон: 8 (499) 190-86-16.
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