В Щукине можно пройти бесплатную диагностику новообразований кожи

С 1 по 30 июня в Федеральном медицинском биофизическом центре (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна, который находится в Щукине, можно пройти бесплатную диагностику новообразований кожи. Проверка поможет обнаружить меланому — самую опасную злокачественную опухоль.

— При ранней диагностике меланома излечима в 90% случаев. При выявлении болезни на поздних стадиях шанс на выздоровление имеют только 40% пациентов. Число больных меланомой ежегодно растет. Этому способствует ухудшение экологической ситуации, долгое нахождение на открытом солнце, наследственность, травматизация родинок. Месяц диагностики меланомы в ФМБЦ имени А. И. Бурназяна — это возможность пройти обследование, проверить родинки, выявить проблему и спасти свою жизнь, — сообщили в пресс-службе медцентра.

Бесплатное обследование включает первичный консультативно-диагностический прием врача дерматовенеролога с применением дерматоскопа, оформление диагностической карты новообразований кожи с результатами дерматоскопии и рекомендациями.

Записаться можно в регистратуре отделения. Телефон: 8 (499) 190-86-16.