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Девушке впервые в мире вырастили матку из рыбьей кожи
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Девушке впервые в мире вырастили матку из рыбьей кожи 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бразильская студентка стала первой женщиной в мире, которой вживили новые половые органы, изготовленные из рыбьей кожи. Об этом сообщает издание Metro.
23-летняя Джусилен Мариньо (Jucilene Marinho) из бразильского города Лаврас-да-Мангабейра родилась без матки и шейки матки. Подобная врожденная патология встречается у 0,02 процента новорожденных девочек.
Во время реконструктивной операции в надрез на месте влагалища вставили специальную форму, облицованную кожей пресноводной рыбы тиляпии. При соприкосновении с телом пациента она действует подобно стволовым клеткам и преобразуется в клеточную ткань, заменяющую отсутствующий орган.
В марте сообщалось, что в Китае мать отдала родившейся без матки дочери свою. В операционной работали 20 хирургов, а для переноса органа использовался медицинский робот.
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