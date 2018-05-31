Ещё
Белла Хадид ответила на слухи о ее пластических операциях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Белла Хадид ответила на слухи о ее пластических операциях 

Журнал ОК! 1 час назад
Последнее время по интернету ходят слухи о том, что топ-модель Белла Хадид сделала себе ринопластику и увеличила губы. Многие обвиняют девушку в том, что у нее неестественная красота, поэтому она не имеет права называться моделью.
В откровенном интервью американскому журналу InStyle Белла ответила многим хейтерам, которые думают, что она прибегала к услугам пластических хирургов. Модель рассказала, что боится испортить свое лицо, поэтому никак не меняет его  Люди думают, что у мен была пластика. Что я делала и нос, и губы, все это. Но знаешь, мы можем сравнить мое лицо в детстве и мое лицо сейчас. Я боюсь колоть филлеры в губы и не хочу испортить свое лицо
Она также рассказала о том, как справляется с неприятными комментариями, которые получает в социальных сетях.
Я выключаю телефон и понимаю, что меня волнует мнение только близких людей. Люди могут ненавидеть вас, но вы не можете ничего с этим сделать, кроме как быть самими собой и любить себя. Я очень сильно чувствую энергию людей и мне очень часто хочется встретиться с ними и сказать, что я не плохой человек
Белла очень часто сталкивается с критикой. Недавно она ответила на обвинения в том, что она никогда не смеется, а ее лицо на фотографиях всегда серьезное.
Журнал ОК!: последние новости
6 парфюмерных новинок, идеальных для лета Ким Кардашьян трогательно поздравила Канье Уэста с годовщиной свадьбы Николь Кидман сияла от счастья рядом с мужем на светском мероприятии: фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Странные приспособления для женской груди1
Как беременная Королева рассталась с мужем59
Йогиня тренирует только голых учеников79
Что говорит о женщине форма ее груди7
Британка стала секс-куклой после расставания5
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение