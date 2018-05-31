Белла Хадид ответила на слухи о ее пластических операциях

Последнее время по интернету ходят слухи о том, что топ-модель Белла Хадид сделала себе ринопластику и увеличила губы. Многие обвиняют девушку в том, что у нее неестественная красота, поэтому она не имеет права называться моделью.

В откровенном интервью американскому журналу InStyle Белла ответила многим хейтерам, которые думают, что она прибегала к услугам пластических хирургов. Модель рассказала, что боится испортить свое лицо, поэтому никак не меняет его Люди думают, что у мен была пластика. Что я делала и нос, и губы, все это. Но знаешь, мы можем сравнить мое лицо в детстве и мое лицо сейчас. Я боюсь колоть филлеры в губы и не хочу испортить свое лицо

Она также рассказала о том, как справляется с неприятными комментариями, которые получает в социальных сетях.

Я выключаю телефон и понимаю, что меня волнует мнение только близких людей. Люди могут ненавидеть вас, но вы не можете ничего с этим сделать, кроме как быть самими собой и любить себя. Я очень сильно чувствую энергию людей и мне очень часто хочется встретиться с ними и сказать, что я не плохой человек

Белла очень часто сталкивается с критикой. Недавно она ответила на обвинения в том, что она никогда не смеется, а ее лицо на фотографиях всегда серьезное.