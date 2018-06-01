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Белла Хадид рассказала о пластических операциях
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Белла Хадид рассказала о пластических операциях 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Супермодель наконец-то разоткровенничалась.
А поводом послужила очередная порция замечаний в соцсетях. Антифанаты написали, что Белла своей внешностью обязана лишь пластическому хирургу. После этого Белла дала интервью, в котором рассказала, что очень долго комплексовала по поводу своей внешности.
2014 год  2018 год  А вот любые вмешательства со стороны Хадид отрицает. «У меня никогда не было пластических операций или филлеров. Я боюсь испортить свое лицо», — призналась она. И даже предложила сделать специальное сканирование, чтобы все могли убедиться: красоты у модели естественная.
Конечно, на фото в начале своей карьеры Белла выглядит совсем иной. Но не стоит забывать, что тогда она была подростком: ей исполнилось 16 лет — и внешность, и фигура только формировались. К тому же, супермодель раскрыла секрет: все дело в правильном контуринге носа и подбородка. Благодаря умелому макияжу (который, кстати, она научилась наносить далеко не сразу), овал лица кажется более вытянутым, синка носа — уже, а подбородок — тоньше. Прибавьте к этому любимые «кошачьи» стрелки — и получите роковую красотку. А вот в обычной жизни Белла красится не всегда. И отличие от подиумного образа видные невооруженным глазом. Вот фото, сделанные с арзницей в несколько дней.
Белла рассказала, что в школе над ней часто смеялись из-за ее нестандартной внешности. К тому же, младшая Хадид всегда считала себя пухлой и очень завидовала спортивной и подтянутой Джиджи. Зато теперь она даже обгоняет сестру по популярности. По количеству эпатажных выходок — уж точно.
На любом показе или светском мероприятии она умудряется привлечь к себе внимание всех гостей и прессы. Правда, не всегда по удачному поводу — то она упадет прямо на подиуме, то незапланированно сверкнет грудью, то появится перед публикой с синяками на бедрах. А о том, как Белла стала звездой Каннского фестиваля, читайте здесь.
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