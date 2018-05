8 легких тональных основ для жаркой погоды

Для тех, у кого никак не получается обойтись без макияжа летом, марки косметики придумали тональные крема, которые дают полупрозрачное покрытие и, что самое невероятное, обладают ухаживающими свойствами.

Тональная основа Skin Illusion, Clarins

Тональный крем имеет неощутимую текстуру и, на радость трендсеттерам, сочетает в своем составе растительные и минеральные активные компоненты, включая пудру розового опала. Всё это обеспечивает незаметное покрытие, увлажнение и защиту кожи от воздействия солнечных лучей.

Легкая увлажняющая тональная основа Hydra-V, Artistry

Легкий тон подходит для адептов макияжа без макияжа: основа с SPF-фильтром дает едва заметное покрытие, увлажняет и создает на коже эффект естественного сияния. А за счет содержания в формуле воды из норвежских фьордов и гавайских ягод асаи, продукт помогает удерживать влагу в коже и придает ей здоровый вид.

Тональная основа Touche Éclat All-In-One Glow, YSL Beauté

Текстура тона Touche Éclat на 50% состоит из воды и увлажняющих компонентов, потому на поверхности лица крем становится практически прозрачным. Кроме того, средство дает длительное увлажнение и усиливает собственное сияние кожи.

Тональная основа Next To Nothing, MAC Увлажняющий крем-бальзам с легким пигментом выравнивает тон лица и придает коже сияние. В формуле средства запрятано много питательных компонентов, что позволяет ему ухаживать за вашим лицом в течение всего дня.

Тональный крем Face Fabric, Giorgio Armani

Этим летом тон Face Fabric разработанный целых 10 лет назад выпустили в обновленной формуле. Спешим заверить всех, кто опасается апргрейдов любимых бьюти-средств — новый крем всё также отличается сверхкомфортным, незаметным на коже матовым покрытием и стойкостью.

Тональный крем Natural Radiant Longwear Foundation, NARS

Для перекрытия более заметных несовершенств есть летняя новина от NARS. При достаточно плотном покрытии продукт оставляет лицо свежим и сияющим, держится до 16 часов и совершенно не ощущается на коже. А входящий в состав формулы комплекс Skin Optimizing с экстрактами малины, яблока и арбуза, способствует повышению выработки эластина и улучшает текстуру кожи при постоянном применении.

Тональное средство Skin Feels Good, Lancôme

Здоровое сияние кожи изнутри — новый черный, а гибридный тональный крем Lancôme стопроцентно про это. В составе продукта есть гиалуроновая и глицериновая кислоты, которые, как известно, прекрасно увлажняют. А экстракт моринги (дерева, известного антиоксидантными свойствами) обеспечивает защиту от свободных радикалов и негативного воздействия экологии.

Тональная основа Glow Perfection, Sephora Collection

Тон Glow Perfection от бренда Sephora выравнивает поверхность и цвет лица, дает легкое покрытие и ухаживает за кожей изнутри. Увлажнению здорово способствует гиалуроновая кислота в составе формулы, а за естественное сияние отвечает тонизирующий экстракт розы.