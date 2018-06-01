Бьюти-чеклист на июнь: топ процедур, ароматные новинки и летние мастхэвы

Лето наступило, все строят планы на лето, мечтают об отпуске и наслаждаются жаркими летними деньками. Мы предлагаем тебе не отставать и тоже запланировать пару бьюти-мероприятий, которые ты просто обязана посетить. Лучшие салонные процедуры, июньские мастхэвы и лучшие ароматы на лето мы собрали в нашем бьюти-чеклисте, который ты обязательно должна успеть исполнить до конца июня.

За чем идти в салон

Карбокситерапия от Bronze&Beauty

Карбокситерапия CO2 от Mediplorer — уход за кожей, основанный на обогащении ее углекислым газом. В ходе процедуры активируются процессы насыщения клеток кислородом. Кожа получает мощный стимул к обновлению и омоложению, «запускается» естественный метаболизм, начинает вырабатываться коллаген. Эффект от процедуры виден сразу же! Процедуры не отнимают много времени, не доставляют дискомфорта и не требуют периода реабилитации, что очень ценно для жительниц мегаполиса.

Очень важно, что карбокситерапия от Mediplorer является неинвазивной, то есть, неинъекционной и малотравматичной. Углекислый газ «доставляется» в кожу посредством гелевой маски и уходовых средств. Результат процедуры карбокситерапии не заставит долго ждать: кожа выравнивается и подтягивается «изнутри», за счёт выработки собственного коллагена и активного деления клеток. Лицо выглядит свежим и отдохнувшим, а кожа приобретает естественный цвет и бархатистость.

Smart Impregnation от центра красоты и здоровья Best

Уникальная формула работает со всеми типами окрашенных волос. Например, на осветленных волосах она проникает в структуру волоса и накапливается в пустотах, которые образуются во время обесцвечивания. В этой формуле использованы специально просчитанные концентраты пигментов, которые во время следующих сеансов осветления волос будут проявляться вашим идеальным цветом и не требовать тонировки. Возможность ошибки колориста теперь полностью исключена. Никаких посторонних оттенков, желтизны, только идеальный натуральный блонд.

Шатенки с помощью этой процедуры могут услить яркость натурального цвета волос или продлить результат окрашивания. Также эта манипуляция решает проблему секущихся кончиков, волос уплотняется и выглядит ярко, словно вы использовали укладочные средства, масла или силиконовые эссенции.

Волосы, обработанные «Smart Impregnation», во время окрашивания не нуждаются в добавлении различных защитных средств, поскольку в ней уже содержатся не только защитные и ухаживающие, но и регенерирующие вещества: гидролизированный шелк, группа аминокислот и комплекс масел: масло абрикосовых косточек, масло жожоба, масло миндаля и масло зародышей пшеницы и уникальный компонент — масло армянской шелковицы.

Эффект от одного раза длится до 6 месяцев, все зависит от того, как часто вы моете голову. Это идеальная процедура для тех, кто собирается летом на море, ведь состав защищает и от пагубного воздействия солнечных лучек, и от разрушения структуры волос соленой водой.

Slim up Ultra от Докторпластик

Эта манипуляци просто создана для эффективного решения трех главных проблем: лишнего жира, дряблости мышц и кожи и апельсиновой корки на бедрах. Такая поддержка телу просто необходимо, особенно если зимой спортом ты не злоупотребляла.

Процедура наносит тройной удар по проблеме за счет воздействия инфракрасного излучения и помогает: — устранить отложения жира на животе, ягодицах и бедрах; — повысить мышечный тонус и упругость кожи; — решить проблему целлюлита.

После процедуры на аппарате Slim up Ultra улучшается проникновение в кожу действующих и биологически-активных веществ, поэтому мы рекомендуем дополнять ее домашним уходом с использованием средств для восполнения запасов элластина в клетках эпидрмиса.

Помада Le Rouge Liquide от Givenchy

Текстура новой помады — просто сказка! Супер комфортный жидкий гибрид после того как попадает на губы, превращается в бархатистое матовое покрытие. Помада доступна в 14 оттенках: от спокойного нюда до бунтарского винного цвета. Кроме того, Givenchy помимо супер стильного футляра выполненного из натуральной кожи, порадовал своих поклонниц удобным спонжевым аппликатором.

Состав мы тоже оценили по достоинству: формула обогащена гиалуроновой кислотой, поэтому неприятного чувства стянутости, какое обычно бывает после использования матовых помад, точно не возникнет.

Увлажняющее тональное желе для усиления и продления загара Terracotta Rêve d’Eté от Guerlain

Этот бронзатор обладает полупрозрачной, освежающей и тающей на коже гелевой текстурой с пигментами тёплых оттенков. Сливаясь с кожей, он исчезает и придает лицу сияющий золотистый оттенок.

Очень лёгкий гель содержит мегаполезный коктейль для активного ухода за кожей. Комплекс сочетает антиоксиданты с витаминами C и E для защиты кожи. Экстракт листьев персика оживляет, а комплекс Tan Booster из плодов рожкового дерева увлажняет. Кожа после его использования становится гладкой и эластичной.

Нежный солнечный аромат Terracotta уже давно стал легендой, а все потому, что именно он создает летнее настроение даже в прохладные пасмурные дни.

Продукт доступен в двух оттенках, что позволяет имитировать только здоровый и естественный вид за счет подбора правильного тона: один идеально подходит для светлой кожи, второй — для более смуглой.

Кремовые тени Perfect Mono от Dolce&Gabbana

Шикарные тени медного или золотого оттенка — главный мастхэв на летний сезон. Кремовый вариант подойдет тем из нас, кто не хочет заморачиваться с макияжем. Они идеальный вариант для создания естественного бьюти-образа с сияющим акцентом на глазах. Наносить тени можно как кистью, так и пальцем, но мы все же выступаем за второй вариант, ведь это значительно упрощает процесс, а тащательная растушевка кремовой текстуре совсем не требуется.

Эти тени входят в лимитированную коллекцию Italian Zest, поэтому торопись, если все же захотела обзавестись этими малышками, ведь количество ограничено.

Кстати, наши мастхэвы прекрасно подойдут для создания трендового летнего макияжа. Краткий экспресс курс по модному мейкапу ты как раз найдешь в нашем видео!

Туалетная вода 212 VIP Party Fever от Carolina Herrera

С ограниченным выпуском Party Fever знаменитой коллекции 212 VIP от Carolina Herrera тебя всегда будет окружать атмосфера летних вечеринок и отвязных рейвов. Фруктовые ноты личи и малины навевают ностальгию по теплым странам. В числе необычных верхних нот оказался аромат ликера.

Фруктовые аккорды постепенно уступают место легкому ненавязчивому аромату жасмина и освежающему запаху морского воздуха. Мускус и сандал прекрасно дополняют базовые древесные ноты. Кстати, эта туалетная вода, несмотря на выраженный шлейф, везде следующий за вами, абсолютно ненавязчива и уместна в любой ситуации: она подойдет и на жаркий летний день, и под освежающую прохладу вечера.

Туалетная вода Jasmine Dentelle (Кружево жасмина) Comptoir Sud Pacifique

Композиция подана в концентрации туалетной воды. Создатели утверждают, что Кружево Жасмина — аромат унисекс, но ты только взгляни на нежно-розовый флакон. Этот женственный аромат при всей своей нежности звучит стильно, элегантно и при этом сдержанно.

Начало композиции восхищает и настраивает на оптимистический лад свежими и задорными запахами лимона и мандарина. Именно они образуют легкий, полупрозрачный фон перед вступлением более насыщенных и сладких центральных аккордов магнолии и соблазнительного жасмина. Особую чувственность аромату придает мягкий, обволакивающий шлейф амбры и белого мускуса.

Туалетная вода Today от Avon

Туалетная вода Today отличается пленяющей композицией белых цветов: гибискуса, ваточника сирийского и мускуса, и напоминает о первой встречи с возлюбленным. Этот цветочный аромат был запущен в 2004 году и с тех пор остается одним из главных бестселлеров Avon.

В аромате можно уловить еле слышимые ноты тропических цветов и кактуса, именно они дарят столь желанную летом свежесть словно после только пошедшего тропического дождя. Стойкости парфюма и выраженности его шлейфа можно позавидовать, поэтому с уверенностью гарантируем, что аромат будет радовать тебя весь день и не покидать ни на минуту.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: Shutterstock