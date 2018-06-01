Девушке подарили новое влагалище из рыбьей кожи

23-летняя девушка из Бразилии, которая родилась без влагалища, стала первым человеком в мире, получившим этот орган из рыбьей кожи. Теперь она может заниматься любовью со своим бойфрендом. Жительница Бразилии Жусилен Мариньо является жертвой довольной редкого синдрома Майера-Рокитанского-Кюстнера-Хаузера, жертвы которого появляются на свет без шейки матки, самой матки или яичников. Они не только ограниченны в возможности иметь детей, но и не могут получать удовольствий от занятий сексом. Однако бразильянка стала первым пациентом в мире, которому пластические хирурги провели реконструктивную операцию для создания нового влагалища из рыбьей кожи. Данная процедура включала создание канала на том месте, где должно была изначально располагаться влагалище. Затем в этот канал поместили особую форму с гениальными пропорциями, оболочку которой сделали из кожи пресноводной рыбы тилапии.

Рыбья кожа затем абсорбировалась организмом и трансформировалась в ткань, которая и образовала необходимый проход во влагалище. Жусилен провела три недели в больнице, она стала первой из четырёх пациенток, которые прошли через эту процедуру. Теперь девушка уже выписалась домой, а на вопросы журналистов отвечает с огромным воодушевлением. Она утверждает, что долгое время пребывала в глубокой депрессии из-за невозможности иметь полноценные отношения с молодыми людьми, которые включали бы секс. Впрочем, это не помешало ей завести 24-летнего бойфренда по имени Маркус. И вот теперь она впервые в жизни смогла заняться с ним настоящим сексом. Любопытно, что, несмотря на наличие редкого синдрома, Жусилен не знала о своем диагнозе до 15 лет. У неё начался нормальный пубертат и даже похожие на менструальные спазмы, хотя самих менструаций, естественно, не было. Когда же диагноз был поставлен, то девушка впала в длительную депрессию. Перед использованием рыбью кожу проводят через специальную очистку и стерилизацию, после которой ее облучают радиацией для уничтожения любых вирусов. В этом процессе убирается вся чешуя и все запахи, оставляя светлую гелевую оболочку, которую можно хранить в холодильнике в стерильной упаковке в течение двух лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)