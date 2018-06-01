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Как пользоваться шиммерами: BeautyHack + YOUAREWOW
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Как пользоваться шиммерами: BeautyHack + YOUAREWOW 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Вам понадобится:
Тональная основа Aqua Luminous Perfecting Foundation, Becca
Увлажняющий крем-хайлайтер Shimmering Skin Perfector Poured Creme, Becca
Модель: Мария Викторович
Локация: школа макияжа YOUAREWOW (Минск)
Видео: Лина Кивака
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