Губы в пол-лица, ожоги до кости и другие жуткие истории от тех, кто попробовал советы из интернета

Контурная пластика в домашних условиях

Таня на одном из форумов наткнулась на инструкцию, как увеличить губы в домашних условиях. Зачем платить косметологу, если все можно сделать самой, бюджетно и даже лучше, чем специалист?

Вместо филлера с гиалуроновой кислотой она, следуя совету, купила в аптеке жидкий витамин Е (масляная основа, как поясняли на форуме, равна по плотности филлеру). Заодно там же взяла маленькие шприцы с тонкими иглами. Ввела жидкий витамин в губы и легла спать в ожидании, что проснется голливудской красоткой с пухлыми устами.

Но на следующий день ужаснулась отражению в зеркале: губы посинели, стали размером с пол-лица и очень болели. Таня испугалась и таки побежала к специалистам, умнее которых себя считала еще день назад.

Вердикт врача был неутешительным: самодеятельность Тани привела к воспалению тканей, отеку и омертвлению некоторых клеток. Чтобы исправить положение, девушке пришлось сделать операцию, а потом проходить длительный курс реабилитации. На все это Таня потратила гораздо больше времени и средств, чем если бы сразу пошла на контурную пластику губ к специалисту.

Комментарий косметолога: «Контурная пластика в домашних условиях (без участия врача-косметолога), к сожалению, явление распространенное. Девушки делают инъекции и себе, и подругам, говоря при этом: „Ни один врач не сделает процедуру так, как нужно мне“. Также популярна мезотерапия и ботулинотерапия, при которых приобретенные препараты вводятся самостоятельно.

К этой категории относится и инъекционное введение витаминов в самостоятельно подобранном комплексе и дозировке. Это приводит к печальным последствиям, и порой исправить все не получается даже хирургическим путем.

Хочу подчеркнуть, что делать инъекции может только врач с соответствующей квалификацией, сертифицированными препаратами, созданными специально для конкретных процедур».

Домашние химические пилинги и обертывания

Маша много слышала о пользе уксуса, в одной из статей прочитала, что с помощью яблочного уксуса худеет Дженнифер Энистон , его рекомендуют как бальзам-ополаскиватель для волос, а также в качестве самого эффективного пилинга. Этот рецепт Маша и решила взять на заметку.

Налила в стаканчик уксуса и нанесла его несколько раз (как было отмечено в совете) на лицо с помощью ватных дисков. Страшно жгло кожу, но Маша терпела, ведь известно, что пилинг — процедура не из приятных.

Смыв состав, Маша решила, что красное лицо и жжение — нормальная реакция. Но когда и через несколько часов это не прошло, забила тревогу и отправилась в больницу. Угадайте, что зафиксировал врач? Правильно, ожог.

Подруга Маши по несчастью — Настя тоже последовала совету из интернета. Она готовилась к пляжному сезону и срочно решила не только похудеть, но и начать борьбу с целлюлитом. Советчики на форуме рекомендовали для этого дела эффективные, по их собственному опыту, обертывания с горчицей. Мол, такая процедура и лишние килограммы убирает, и некрасивые бугорки буквально стирает.

Настя решила ударить тяжелой артиллерией по несовершенствам, намазала горчицей проблемные зоны, обернула их для эффективности пищевой пленкой и отправилась на пробежку.

Сначала девушка ощущала легкое жжение, потом жжение, граничащее с болью. Хорошо, что Настя сообразила отправиться в поликлинику. Врач зафиксировал ожог второй степени.

Целлюлит, к слову, у нее остался, а вот кожу пришлось восстанавливать долго.

Комментарий косметолога: «Еще одна группа опасных процедур, проводимых самостоятельно, — это домашние химические пилинги (лимонные, уксусные), жесткие варианты обертываний по рецептам из интернета. Результаты таких процедур плачевны: сильнейшие ожоги, рубцы и пигментация, которые приходится долго устранять специалистам».

Омоложение с помощью ретинола

Аня решила, что пора начать борьбу с глубокими морщинами между бровями. Одна из пользовательниц на форуме, где Аня поделилась своей проблемой, посоветовала купить в аптеке раствор ретинола ацетата, мазать им лицо днем и вечером каждый день не меньше месяца. Форумчанка обещала, что кожа станет как у младенца.

Аня последовала совету. Первое время результат действительно ее радовал, морщинки разгладились, качество кожи стало лучше. Однако через две недели что-то пошло не так: на лице появились высыпания, зуд, кожа стала шелушиться.

Косметолог зафиксировал ретиноидный дерматит и особую чувствительность кожи к этому компоненту. Пришлось с бюджетным омоложением завязать и лечить его последствия.

Комментарий косметолога: «Любой продукт с витамином А должен использоваться по рекомендации врача. Если концентрация производных ретинола в выбранных средствах слишком высока или самостоятельно выбранный продукт применяется неправильно, то вместо омоложения вы получите сильное раздражение и шелушение кожи, гиперпигментацию. Так что лечить у косметолога придется уже новые проблемы».

Мезороллеры вместо салонных процедур

Инна слышала о мезороллерах (домашние массажеры для лица и тела с роликовой насадкой в иголочках), натыкалась на множество статей с описанием чудес, которые творят эти гаджеты. Идея о том, что мезороллер может заменить даже профессиональную процедуру «Фраксель», грела душу.

Инна купила пресловутый роллер. Она использовала его для омоложения лица и стимуляции роста волос, прорабатывая кожу лица и головы. Но через неделю использования Инна обнаружила, что на лице появились корочки, которые стали превращаться в рубцы, а волосы вообще стали выпадать. Лечить последствия массажей с мезороллером Инне пришлось у двух врачей: косметолога и трихолога.

Комментарий косметолога: «Приобретая доступные мезороллеры, пациенты не задумываются о правилах их применения. Большинство потребителей, например, не знает, что существуют мезороллеры для профессионального применения (длина иглы от 1,5 мм). Их можно использовать только врачам в условиях клиники. А есть домашние массажеры (длина иглы до 0,5 мм).

Купив по незнанию профессиональный мезороллер, пациенты начинают его использовать неправильно и наносят глубокие повреждения. В результате таких манипуляций на коже могут образоваться рубцы.

Очень часто мезороллером заносятся подкожные инфекции. Это происходит из-за того, что многие не обрабатывают массажеры после использования (в процессе на иглы попадает грязь, частички ороговевшей кожи), а еще не следят за состоянием самих игл. А ведь они со временем затупляются. В результате сеансы массажа вызывают воспаление тканей.

Вдвойне небезопасно применять мезороллер для кожи головы (что часто делают для стимулирования роста волос). Если сосуды хрупкие, расположены близко к коже, использование мезороллера вообще противопоказано! Такие приборы лучше применять после консультации с врачом и под его чутким контролем».

Благодарим за помощь в подготовке материала Екатерину Медведеву , врача-дерматовенеролога, косметолога центра косметологии Tori

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