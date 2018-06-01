Правила для тех, кому не терпится отрастить волосы

Поддались тренду на короткие стрижки, а теперь жалеете и не можете дождаться, когда волосы отрастут? Или просто мечтаете о локонах, как у Рапунцель? В любом случае, чтобы добиться длинных волос как можно быстрее, нужно знать несколько простых (и не очень) правил.

Соблюдайте диету

Да-да, диеты помогают не только в потере лишних килограммов, но и сказываются на здоровье и росте волос. Конечно, в этом случае не нужно отказываться от всех ваших любимых продуктов, и тем более не надо резко урезать себя в питании. Диета должна быть хорошо сбалансированной: вам стоит употреблять достаточное количество витаминов группы B (орехи, зеленые овощи, яйца, рыба), цинка (арахис, фасоль, горох), протеина (мясо, бобовые, молочные), а также железа (чечевица, кешью, нут), нехватка которого в организме может являться одной из причин потери волос.

Массируйте кожу головы

Массаж отлично стимулирует кровообращение в крошечных кровеносных сосудах, которые питают волосяные фолликулы. Существует множество различных техник массажа для роста волос, но главное помнить следующие правила: массировать нужно энергично, чтобы чувствовалось напряжение, но не боль, и желательно делать это за 1-2 часа до мытья головы, так как массаж стимулирует не только кровообращение, но и работу сальных желез. Если же вам не хочется (или просто лень) делать это самостоятельно, то можно сходить на индийский массаж головы, который еще и поможет снять стресс.

Не мучайте волосы

Ежедневное мытье головы, укладки, завивки, окрашивание — все это точно не поможет вам достичь длинных и здоровых волос. Например, чрезмерно частое использование шампуня ведет к тому, что организм выделяет меньше необходимых, свойственных нашим волосам масел, что замедляет рост. А такие воздействия на ваши локоны, как окрашивание, термо-завивка и вот это вот все делают кончики волос сухими и ломкими, из-за чего вновь и вновь приходится прощаться с длиной.

Пейте кофе

Лучший совет для всех кофеманов, любителей Starbucks . Недавно немецкие ученые обнаружили, что кофеин стимулирует рост волос путем блокирования химического соединения DHT, известного тем, что повреждает луковицы волос. Но все же нужно быть осторожными: много кофе ни к чему хорошему не приведет. Тем более, просто пить его — не даст вам особо заметных результатов. Зато можно приобрести специальный шампунь для роста волос с содержанием кофеина. Согласно все тем же немецким ученым, это может ускорить рост волос где-то на 25%.

Перестаньте делать тугие прически

Еще одна из причин ломкости волос — слишком тугие резинки, при частом ношении которых, волосы изнашиваются и появляются заломы. Поэтому носите волосы распущенными или выбирайте правильный тип резинок (желательно, чтобы на них не было металлических деталей, а сами они были в виде спирали, благодаря чему волосы не перетягиваются).

Не «закупоривайте» волосяные фолликулы

Грязь, масла, различные косметические средства могут мешать здоровому росту волос, засоряя фолликулы. Чтобы избежать этого, давайте корневой зоне волос периодически отдыхать от сухих шампуней и средств для объема.

Регулярно подстригайте кончики волос

И нет, не потому что из-за этого волосы растут быстрее — к сожалению, это миф. Однако, периодически подстригая секущиеся и ломкие кончики, вы увидите, что волосы выглядят более здоровыми. Кроме того, если этого не делать, волосы так и будут продолжать расти ломкими и, в итоге, вам придется убрать не один сантиметр длины, а целых 5-6. Получается, подстригая кончики, вы хоть и не ускоряете процесс роста волос, но сохраняете их в здоровом состоянии.

Отшелушивайте кожу головы

Главная задача — тщательно очистить кожу головы от огрубевших чешуек, остатков косметических средств и кожного жира. Такой пилинг очень полезен для кожи головы и эффективен против перхоти, выпадения волос и повышенной жирности.

Обратитесь к профессионалам

Если вы соблюдаете все правила, но волосы упорно не хотят расти, то лучше всего обратиться к специалистам, так как плохое состояние волос может быть признаком каких-либо заболеваний или проблем — в этом случае дорогие шампуни и многообещающие процедуры уже не решат вопрос. Только лечение, только хардкор.