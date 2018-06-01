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Цветок пустыни: 5 нестандартных ароматов для жаркого лета
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Цветок пустыни: 5 нестандартных ароматов для жаркого лета 

Heroine.ru 57 минут назад
Фото: Heroine.ru
В моей косметичке нет бесчисленного количества палеток теней или хайлатеров всех цветов радуги. Но вот в разнообразии парфюма я себе отказать не могу. Зимой — пряные и сладкие, осенью — древесные, цветочные для весны, а какие ароматы выбирать летом, расскажу подробнее. Так как в жаркий сезон хочется свежести, чистоты и стойкости, я собрала для тебя 5 интересных запахов от глубоких древесных до кисло-сладких и морских.
1. MARC JACOBS — DECADENCE
Начать подборку хочется с восточного аромата от Марка Джейкобса во флаконе с очень необычным дизайном. Мое внимание Decadance привлек не только тем, что выглядит, как вечерняя женская сумка с отделкой из змеиной кожи, но и потрясающими ингредиентами. Аромат основан на сочетании амбры, ветивера и папируса, переливается цветочными нотами индийского жасмина, розы, ириса, а после нанесения оставляет легкий шлейф из шафрана и сливы. Decadance подойдет тебе, если любишь насыщенный цветочный запах, немного приторный, богатый на оттенки. Лучше всего использовать вечером для праздничных или романтических встреч. Заказать парфюм
2. JULIETTE HAS A GUN — SUNNY SIDE UP  Лето ассоциируется с морем, пляжем, палящим солнцем и сочными, сладкими фруктами. Sunny Side Up от итальянского парфюмера Романо Риччи — правнука известной Нины Риччи — как раз тот тип аромата, который содержит в себе приторную сладость фруктов и нежность цветов. В состав этого элитного парфюма входит индийский цветок амбретта, жасмин и сандал, а сочетание кокоса и ванили превращает верхние ноты аромата в сладкий шлейф. Наносить Sunny Side Up лучше ближе к вечеру, но если ты не против ярко-выраженного сандала в течение жаркого дня, то можешь носить их целый день. Заказать парфюм
3. EX NIHILO — VETIVER MOLOKO
Женственная классика — древесный аромат Vetiver Moloko, сочетающий в себе свежий бергамот, сладкую ваниль, кипарис, молоко и освежающую дамасскую розу. Не бойся носить древесный парфюм летом, благодаря комбинации цветочных, фруктовых и мускусных оттенков, парфюм кажется очень свежим и легким, и лишь со временем раскрываются более глубокие пряные ноты. Подойдет такой запах для любого времени суток. Заказать парфюм
4. JO MALONE — WOOD SAGE & SEA SALT
Самый необычный запах в этой подборке — парфюм с запахом моря от Jo Malone. В его состав входят морские водоросли и соль, что и делает запах свежим и солоноватым. Парфюм очень легкий, а сочетание грейпфрута, шалфея и амбретты создают ощущение чистой кожи. Wood Sage & Sea Salt — это запах без крайностей, все ингредиенты гармонично соединены, поэтому использовать его можно как девушкам, так и парням. Наносить Wood Sage & Sea Salt можно прямо с утра, чтобы весь день ощущать приближающийся отпуск. Заказать парфюм
5. GUERLAIN — AQUA ALLEGORIA LIMON VERDE
Основа подборки летних ароматов — это парфюм на основе цитрусовых. Aqua Allegoria — свежий, сладковато-кисловатый аромат из лайма, сахарного тростника, инжира и тропических фруктов. В самом сердце этого аромата находятся бобы тонка, которые добавляют к фруктовому запаху пряную ореховую нотку. Использовать Aqua Allegoria лучше утром и днем, а на вечер добавить более стойкий и мускусный парфюм. Заказать парфюм
Все эти ароматы можно заказать в парфюмерном интернет-магазине AromaCODE.ru, где собран оригинальный брендовый парфюм разных ценовых категорий: от люксового до простого. Больше всего меня порадовало то, что в этом магазине можно найти духи, давно вышедшие из продажи в России, или заказать флаконы лимитированных линий, например, от Chanel. Запахи экспериментальные, но так и не дошедшие до наших магазинов косметики и парфюмерии. Если не сможешь быстро выбрать из огромного ассортимента товаров, на сайте есть специальная навигация, которая позволит подобрать аромат по необходимым характеристикам: сезон, тип аромата, ноты, возраст и другие.
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