Пора загорать: 24 лучших средства для тела от редакторов BeautyHack

Крем с ароматом шоколада, который восстановит пересушенную кожу, гель, который охладит ее на три градуса, масло, которое сделает загар бронзовым и сияющим, и бальзам, который продлит его стойкость, — редакторы BeautyHack выбрали лучшие средства, которые обязательно нужно положить в отпускную косметичку.

Солнцезащитный лосьон с маслом помадного дерева Suscreen Lotion Roucou SPF15, St Barth

Поклонники бренда родом с Карибских островов знают, что средства хороши не только на словах. Легкая текстура, притягательные ароматы, натуральный состав и бархатистая кожа после использования кремов — далеко не все их преимущества.

У лосьона с маслом помадного дерева невысокий фактор защиты (SPF 15), но он будет актуален в качестве ежедневного ухода, или тем счастливицам, кто уже успел съездить на море.

Наношу средство утром и вечером — кожа становится мягкой, увлаженной и подсвеченной. С лосьоном получается добиться эффекта холеной кожи, который не выходит из моды уже который сезон.

Но учтите — лосьон нужно наносить минимум за полчаса до выхода из дома. Оно медленно впитывается, но активные компоненты проникают в глубокие слои эпидермиса, а значит, от вредных вы будете защищены на 100%.

Цена: 5 070 руб.

Омолаживающее молочко для тела после загара Youth Lotion After Sun Body, Guinot

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Инженер-химик Рене и косметолог Раймонда Гино всю свою профессиональную деятельность посвятили созданию омолаживающих средств и поиску способов их доставки в глубокие слои дермы. Один из патентов семейной компании — процедура Hydraderm — аппарат, созданный четой Гино и позже усовершенствованный сотрудниками бренда, отвечает за активное проникновение компонентов средств под кожу. Его придумали в 1965 году, а сейчас вы можете увидеть аналоги в кабинете любого косметолога. Еще Рене первым придумал делать уходовые средства в формате геля, а его последователи (сейчас компанией управляет друг семьи Гино доктор фармацевтических наук Жан Даниель Мондан) расширили линейки средств, и теперь каждая девушка сможет найти свое, единственное средство.

Молочко после загара больше напоминает крем — средство с плотной текстурой лучше всего распределять на коже массажными движениями. Но в данном случае это скорее плюс, потому что после десяти минут такого «домашнего спа» вы получается мягкую, шелковую загорелую кожу, которая красиво сияет на солнце благодаря мелкому шиммеру в составе средства.

Над защитой и восстановлением после солнечных ванн работают целых 56 anti-age компонентов, среди которых такие «лидеры» в борьбе за загар, как меланин, экстракт бурых водорослей и витамин Е.

Цена: 5 860 руб.

Солнцезащитный спрей SPF 50+, A-Derma

Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

Спрей подойдет девушкам с хрупкой кожей, которые не «дружат» с загаром. В составе — масло ростков овса, которые хорошо защищают кожный барьер от воздействия УФ-лучей.

У средства удобный дозатор, который выдает нужное количество средства. Легкая консистенция быстро впитывается, а кожа останется увлажненной и мягкой даже после целого дня на солнце.

Цена: 1 110 руб.

Набор молочко анти-песок SPF50, 200 мл + Термальная вода, 50 мл, Vichy

Признаюсь честно — с детства люблю валяться на песке и всегда игнорирую лежаки (даже с подушками!). Но у меня очень сухая и чувствительная кожа, которая в момент обгорает, если появиться на солнце без защитных средств. Поэтому прилипший к крему песок — мой вечный спутник пляжного отдыха.

Но не со средством Vichy ­— нанесла молочко легкими массажными движениями на все тело и пошла загорать. Через час встала, чтобы обновить средство, а на теле не было ни единой песчинки!

Понравилась и легкая текстура: молочко быстро впитывается и не оставляет на теле липкой пленкой после контакта с водой. А высокий фактор защиты еще никому не повредил — да, загар будет «прилипать» к телу дольше, но и коже УФ-лучи навредят меньше.

Термальная вода в наборе — приятный бонус. Я не очень люблю плавать, а маленький флакон в сумке всегда поможет освежиться!

Цена за набор: около 1 600 руб.

Восстанавливающий лосьон после загара Protect AH Repairing Lotion After-Sun, A-Derma

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Главный компонент большинства средств A-Derma — масло ростков овса Реальба, который выращивают во Франции. В составе средства нет спирта, поэтому молочко можно наносить на чувствительную кожу и использовать для ухода за кожей детей. Оно быстро распределяется и впитывается, не оставляя пленку.

Отдельный бонус — отсутствие яркого аромата. А ведь на море хочется пахнуть солью и морским бризом!

Цена: 1074 руб.

Солнцезащитный спрей для лица и тела Anthelios SPF 30, La Roche-Posay

У меня яркие оранжево-белые баночки из линейки Anthelios сразу ассоциируются с отпуском. Наносишь на загорелую кожу, чувствуешь аромат лета, и с разбега — в море! Для пляжа мне, Белоснежке, все-таки нужна очень высокая степень защиты, зато для прогулок во второй половине дня SPF 30 придется как нельзя кстати.

В спрее сразу оценила суперлегкую и нежирную формулу — для комбинированной кожи это то, что доктор прописал: она остается увлажненной, но лицо не «украшает» жирный блеск.

Средство понравится и обладательницам чувствительной кожи — благодаря отличной фотозащите, покраснения и аллергические реакции не испортят ваш отпуск.

Смело берите спрей с собой в поездки и используйте в городе, вооружившись термальной водой La Roche-Posay (освежает на пять с большим плюсом) — и коварные лучи ультрафиолета вам будут не страшны.

Цена: 1 451 руб.

Солнцезащитный спрей-дымка для тела Bariesun Brume Seche SPF 50+, Uriage

Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

Первое, что бросается в глаза, — яркая солнечная упаковка. Сразу хочется лечь под пальму и загорать!

При выборе средств для защиты от солнца для меня состав — первый приоритет. Новинка от Uriage не подвела — в ней нет спирта, а все компоненты гипоаллергенны.

По текстуре спрей очень легкий и невесомый, не оставляет липкой пленки на коже и следов на купальнике. А еще быстро впитывается — уже через несколько минут после нанесения бегу в море, не боясь обгореть! SPF 50+ спасет от загара и покраснений даже белоснежек с фарфоровой кожей.

Цена: 1 040 руб.

Гель Anthelios Betskin 50+, La Roche-Posay

Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

Находка для нетерпеливых — если не любите ждать, когда кожа высохнет после моря и можно будет обновить защитное средство, то технология Betskin придумана специально для вас! Благодаря ей средство можно наносить даже на влажную кожу, но она будет все равно оставаться защищенной.

При контакте с водой плотный крем превращается в легкий гель, который быстро впитывается в кожу. На море с удовольствием разделила гель с младшим братом — он подходит для детей с 3 лет. А именно малыши постоянно лезут в воду и получают ожоги — в воде солнечные лучи еще более активны. Но с фактором защиты 50 вероятность повреждения кожи исключена.

Цена: 1 506 руб.

Освежающий гель после загара Sublime Sun «Защита и увлажнение» –3 °С, L’Oréal

Тестировала старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Представьте — на пляже вы немного перестарались с солнечными ваннами, и кожа буквально горит, умоляя вас о прохладном душе. Знакомо?

Освежающий гель от L’Oréal создали как раз для таких случаев — он охлаждает кожу на целых 3 градуса и при этом отлично увлажняет ее.

По консистенции гель напоминает мягкое желе (здесь можно прочитать еще про 10 средств с похожей текстурой). Он быстро тает на коже, но не бойтесь — морозных «мурашек» не будет. Зато вы сразу почувствуете свежесть, как будто вас обдувает прохладный морской ветерок.

За увлажнение в составе отвечают касторовое масло, экстракт листьев камелии и сок алоэ вера. О последнем легко догадаться по аромату — гель ненавязчиво пахнет свежими травами.

Цена: 570 руб.

Молочко для тела Загар и Защита Sublime Sun SPF15, L'Oreal Paris

У средства приятная текстура молочка — достаточно жидкая, но при этом очень экономичная. Средство отлично распределяется по коже, быстро впитывается и оставляет приятный цитрусовый аромат — но ощущения липкости нет, остается только увлажнение и комфорт.

Благодаря специальной системе фильтров Mexoryl SX солнцезащитное молочко стимулирует естественную выработку меланина — загар получается очень ровным, а держится на коже долго. Витамины и антиоксиданты здесь тоже не лишние — на солнце кожа всегда подвергается дополнительному стрессу.

Для первых дней у моря защиты SPF 15 будет мало, но для жарких вечеров и последних дней отдыха молочко подойдет отлично (кстати, его можно наносить на кожу и лица, и тела).

Цена 860 руб.

Молочко для лица и тела Anthelios, La Roche-Posay

Тестировала SMM-менеджерBeautyHack Александра Гришина

Аптечная косметика вызывает у меня безграничное доверие — лаборатории таких брендов больше напоминают кабинеты средневековых алхимиков, в которых создается нечто волшебное с заботой и добротой к конечному потребителю.

Поэтому для отпуска я выбирала средство по четырем критериям — аптечный бренд, универсальность, внушительный объем и высокий фактор защиты от УФ-лучей. Молочко La Roche-Posay отвечало всем пунктам!

Как правило, средства с защитой 50+ ложатся как маска, а после купания на лице и теле остаются белые разводы. Но не со средствами линейки Anthelios — оно очень легко и равномерно распределяется, а еще быстро впитывается. Средство не оставляет разводов, а 250 мл хватит на несколько путешествий, даже если обновлять его каждые два часа.

Цена: 1 251 руб.

Солнцезащитный легкий сухой спрей SPF 30 Защита и увлажнение Sublime Sun, L'Oreal

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

В первые дни у моря я прячусь в теньке и обильно наношу на все тело и лицо средства с защитой SPF 50. Но потом душа требует витамина D и шоколадного загара, и я начинаю выползать на солнце. Но без SPF обойтись не могу, и на помощь приходят легкие спреи с защитой 30.

В этом сезоне выбор пал на легкое средство L'Oreal, в первую очередь, из-за удобства нанесения. Распыляю на все тело и не успеваю втирать в кожу — оно моментально впитывается. Защищает тоже хорошо — не заметила ни намека на красноту или сухость. А после использования средства загар ложится очень ровно — то, что нужно в середине отдыха!

Цена: около 1 000 руб.

Крем для тела успокаивающий, Dr. Konopka’s Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

О средствах российского бренда я узнала из нашей подборки и не упустила случая попробовать чудо-крем, который должен был успокоить раздраженную и воспаленную кожу.

Результат не обманул ожидания — благодаря легкой текстуре средство быстро впиталось, не оставив жирной пленки, а кожа стала очень мягкой. Раздражения не исчезли полностью, но крем значительно облегчил мои страдания, и я с чистой совестью отправилась спать — аромат лаванды «сработал» как естественное снотворное.

Средство будет очень актуально в отпуске — после первых солнечных ванн кожа всегда переживает стресс, и крем сможет успокоить ее за 20 минут (именно столько плотная, густая текстура впитывается в кожу).

Цена: 500 руб.

Освежающий крем после загара Эксперт защита Ambre Solaire, Garnier

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

После активных солнечных ванн кожа подает сигналы sos, и они были услышаны!

У крема достаточно густая консистенция, одной упаковки хватит надолго — подойдет для веселой компании или большой семьи. Средство отлично освежает кожу приятным холодком, успокаивает и увлажняет ее.

А для обладательниц чувствительной кожи это средство — «номер один» в отпускной косметичке. Несмотря на плотную текстуру, оно без труда распределяется по коже, не травмируя и не раздражая ее. А еще быстро впитывается — наношу после душа, натягиваю шорты и бегу на вечернюю морскую прогулку.

Цена: 425 руб.

Солнцезащитный невидимый спрей для тела SPF 30, Yves Rocher

Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

Увлажненная кожа даже после принятия солнечных ванн звучит как мечта, но со средством от Yves Rocher она вполне может стать реальностью.

Спрей не похож на средства из категории «невидимок»­ — у него маслянистая текстура, а ложится на кожу он тонкой вуалью, которая не впитывается до конца — лучше поберечь пляжное платье и полотенце.

Защищает спрей не на 30, а на все 50 — белоснежкам на заметку. После того, как смысла средство под душем, кожа оставалась гладкой и увлажненной.

Цена: 920 руб.

Восстанавливающее молочко для лица и тела после загара, Yves Rocher

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

У меня бледная кожа, которая остро реагирует на солнечные лучи. В городе не обхожусь без этих средств, а на пляже не выхожу из тени без средства с фактором SPF 50. Но в первые солнечные дни загородом я пренебрегла золотым правилом, и кожа на плечах и руках сильно покраснела. Спасло ситуацию молочко с легкой консистенцией.

Средство с приятным свежим ароматом быстро впиталось в раздраженную кожу, не травмировав ее. Спустя десть минут плечи стали заметно менее красными, а к вечеру я избавилась от ощущения дискомфорта — мне даже удалось забыть, что утром я сгорела. А плечи и руки оставались увлажненными до конца дня.

Цена: 539 руб.

Прозрачный спрей с алоэ вера Солнечная вода SPF 30, Garnier

Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

Приберегла это средство для отпуска — спрей будет первым, что я положу в пляжную косметичку. Средство с консистенцией легкой вуали освежит кожу под палящим солнцем, а SPF 30 не даст ей сгореть.

Под активными солнечными лучами средство для защиты от солнца нужно обновлять каждые несколько часов, поэтому экстракт алоэ вера в составе пришелся как нельзя кстати — он не пересушил кожу, а смягчил и дополнительно увлажнил ее (особенно, если солнечные ванны затянулись).

Понравилось, что спрей очень быстро впитывается и не оставляет липкой пленки — можно с чистой совестью валяться на песке до самого заката.

Цена: 649 руб.

Масло-спрей Ambre Solair с карите для загара SPF 10, Garnier

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Анна Хоботова

Еще один союзник в борьбе за ровный, бронзовый загар! Масло с легкой консистенцией отлично подойдет для смуглых девушек. Самое ценное в нем — состав, который обогащен маслом карите. Благодаря ему средство хорошо увлажняет, питает и успокаивает кожу. Не зря оно занимало почетное место в косметичке самой Клеопатры!

Средство легко наносится и быстро впитывается в кожу. Сразу влюбилась в аромат — пряные, сладковатые ноты с аккордами кокса напомнили о море и романтичных вечерах на пляже.

Цена: 619 руб.

Масло-блеск SPF 10 Активатор интенсивного загара Bronzeada, Librederm

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

С моей нежной кожей добиться шоколадного загара не получалось совсем — я моментально сгорала, стоило выйти на солнце со средствами фактора защиты меньше SPF 30. Поэтому оставалось только вздыхать, рассматривая фото моделей с ровной, бронзовой кожей.

Но это было до знакомства с маслом российской марки. У него низкий фактор защиты, поэтому пользоваться им в первые дни отпуска не стоит (если, конечно, вы не мулатка).

Масло легко распределяется на коже, быстро впитывается и оставляет после себя приятный запах, который ассоциируется с жарой и морем. Оно мягко питает и увлажняет кожу, но самое ценное — активирует мелатонин в клетках, и загар ложится ровнее и быстрее!

Наносила его последние четыре дня отпуска перед выходом на солнце, и в самолете по дороге домой весь полет разглядывала свои ноги — кожа приобрела бронзовый, слегка золотистый оттенок.

Цена: около 700 руб.

Гиалуроновый увлажняющий бальзам после солнца, продлевающий загар Bronzeada, Librederm

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

Моей светлой коже загар дается непросто, поэтому я до конца борюсь за сохранение шоколадного оттенка. С этим бальзамом у меня получилось продлить дни счастья, а еще он хорошо увлажнял и восстанавливал кожу сразу после моря.

Очень понравился способ нанесения — бальзам ложится тонким слоем и быстро впитывается.

Цена: 450 руб.

Крем для тела с маслом какао «Питание и увлажнение», Himalaya Herbals

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Анна Хоботова

Бренд родом из предгорья Гималай помог мне спасти пересушенную солнцем кожу.

Крем с плотной консистенцией и сумасшедшим ароматом шоколада быстро впитался в воспаленную после солнечных ванн кожу и успокоил ее, напитав влагой.

Главные компоненты средства — вода и масло какао, которое отлично увлажняет и сохраняет молодость кожи. Витамин Е, природный антиоксидант, дополнительно защищает ее от негативных воздействий внешней среды — песчаный бриз во время вечерней прогулки не травмирует кожу. А «шоколадный» запах спасет фигуру от пирожного за ужином.

Цена: 185 руб.

Лосьон для тела с маслами манго и марулы, Dove

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Анна Хоботова

Бренд Dove любят за щедрый маслянистый состав лосьонов и кремов. Этот лосьон — новинка марки. Внешне он напоминает гель для душа, но внутри 250 мл увлажняющего микса с сумасшедшим ароматом манго — сразу чувствуется «отпускное» настроение!

Лосьон очень густой и впитывается не сразу, пленка сохраняется на пару минут. Зато потом кожа обретает младенческий вид (даже если она обгорела на солнце), а увлажнение сохраняется на несколько часов — то, что нужно на море, когда кожа раздражена солнцем, соленой водой и ветром.

Цена: 350 руб.

Молочко после загара «Сок алоэ и ромашки», Чистая линия

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Анна Хоботова

Состав молочка «чист», оправдывая название бренда. Сок алоэ, которым щедро богат состав, увлажняет и питает кожу, дополнительно стимулируя ее омоложение.

Ромашка — тоже немаловажный ингредиент, когда речь идет о периоде после загара — она восстановит и успокоит кожу после воздействия активных солнечных лучей.

Побывать на пляже в этом сезоне мне пока еще не удалось, но средство радует меня в качестве ежедневного ухода в солнечном городе (думаете, что в городе солнце не активное? Вы ошибаетесь).

У средства легкая текстура, которая быстро впитывается, не оставляя липкости, жирного блеска и разводов на одежде. А кожа скажет вам «спасибо» за интенсивное увлажнение.

Цена: 295 руб.

Солнцезащитный спрей Тройное действие SPF 6, Чистая линия

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Анна Хоботова

Текстура средство похожа на густое подсолнечное масло — с первого нанесения кажется, что оно вообще не впитается в кожу. После распределения придется подождать 15-20 минут, но результат стоит того!

У средства легкий кокосовый аромат, который сохраняется на теле после нанесения. А масло держится на коже несколько часов, не пересушивая кожу. Даже после душа эффект увлажнения остается — спрей содержит масла макадамии, морошки, а также экстракт алоэ и облепихи.

Спрей не только защитит вас от солнца, но и сделает загар ровным и золотистым. Средство плотно поселилось в моей косметичке — эффект солярия без вреда для кожи обеспечен!

Цена: 135 руб.