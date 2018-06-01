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«Валики жира на спине выглядят умопомрачительно»
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«Валики жира на спине выглядят умопомрачительно» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Depositphotos.com
Женщинам надоело чувствовать себя некрасивыми, и они все чаще стали просить владельцев крупных брендов перестать ретушировать своих моделей — чтобы не порождать у обычных девушек новые комплексы.
И вот один из крупных интернет-магазинов услышал мольбы дам, давно забывших о размере S, и опубликовал снимок модели plus-size в платье с открытой спиной, не скрывающим жировые складочки у нее под лопатками.
Реакция не замедлила себя ждать. Пользовательницы стали писать восторженные отзывы и слова благодарности, глядя на модель. Известный блогер Калли Торп, которая и сама подходит под параметры plus-size, восхищенно написала:
«Посмотрите на эту великолепную модель, на умопомрачительные валики на ее спине, которые доказывают женщинам, что наши тела нормальны и что реальная жизнь не фотошопится и не ретушируется».
ASOS
Словом «умопомрачительно» охарактеризовали снимок и многие другие пользователи, которые 1 700 раз поделились фото крупной модели в своих соцсетях. Одна из них написала:
«Это прекрасно! Огромное спасибо за этот шаг и за то, что вы мне это показали. По моему мнению, «идеал красоты» недостижим в реальности. Это было бы так скучно и печально, если бы мы все выглядели и одевались одинаково».
Неудивительно, что платье тут же было раскуплено.
Женский форум
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