«Валики жира на спине выглядят умопомрачительно»

Женщинам надоело чувствовать себя некрасивыми, и они все чаще стали просить владельцев крупных брендов перестать ретушировать своих моделей — чтобы не порождать у обычных девушек новые комплексы.

И вот один из крупных интернет-магазинов услышал мольбы дам, давно забывших о размере S, и опубликовал снимок модели plus-size в платье с открытой спиной, не скрывающим жировые складочки у нее под лопатками.

Реакция не замедлила себя ждать. Пользовательницы стали писать восторженные отзывы и слова благодарности, глядя на модель. Известный блогер Калли Торп, которая и сама подходит под параметры plus-size, восхищенно написала:

«Посмотрите на эту великолепную модель, на умопомрачительные валики на ее спине, которые доказывают женщинам, что наши тела нормальны и что реальная жизнь не фотошопится и не ретушируется».

ASOS

Словом «умопомрачительно» охарактеризовали снимок и многие другие пользователи, которые 1 700 раз поделились фото крупной модели в своих соцсетях. Одна из них написала:

«Это прекрасно! Огромное спасибо за этот шаг и за то, что вы мне это показали. По моему мнению, «идеал красоты» недостижим в реальности. Это было бы так скучно и печально, если бы мы все выглядели и одевались одинаково».

Неудивительно, что платье тут же было раскуплено.