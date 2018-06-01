Как сделать губы пухлыми без операций

Пухлые губы — признак женской чувственности и сексуальности — к сожалению, достаются от природы не всем. У кого-то они становятся тоньше с возрастом, у кого-то от природы не слишком объемные. При этом немного увеличить губы визуально можно без опасных для здоровья операций.

Здоровой альтернативой этим методам может стать гимнастика для лица. Специальные упражнения из программы тренировок от Cosmopolitan и Анастасии Бурдюг призваны бороться с возрастными изменениями, скульптурировать форму лица и сделать его более выразительным.

Если посмотреть на строение мышц вокруг губ, можно увидеть, что эта зона лица опоясана мышечными волокнами, а значит мы можем качать их так же, как и любые другие мышцы на теле.

«Та как мышцы лица одной стороной вплетаются в кожу, от регулярных тренировок они, во-первых, подтягиваются сами, а во-вторых, делают упругой и ровной саму кожу», — отмечает Бурдюг. Тренируя окружную мышцу рта, мы подтягиваем зону подбородка, улучшаем крово— и лимфоток в губах и таким образом делаем их объемными.