Как сделать губы пухлыми без операций 

Пухлые губы — признак женской чувственности и сексуальности — к сожалению, достаются от природы не всем. У кого-то они становятся тоньше с возрастом, у кого-то от природы не слишком объемные. При этом немного увеличить губы визуально можно без опасных для здоровья операций.
Здоровой альтернативой этим методам может стать гимнастика для лица. Специальные упражнения из программы тренировок от Cosmopolitan и Анастасии Бурдюг призваны бороться с возрастными изменениями, скульптурировать форму лица и сделать его более выразительным.
Если посмотреть на строение мышц вокруг губ, можно увидеть, что эта зона лица опоясана мышечными волокнами, а значит мы можем качать их так же, как и любые другие мышцы на теле.
«Та как мышцы лица одной стороной вплетаются в кожу, от регулярных тренировок они, во-первых, подтягиваются сами, а во-вторых, делают упругой и ровной саму кожу», — отмечает Бурдюг. Тренируя окружную мышцу рта, мы подтягиваем зону подбородка, улучшаем крово— и лимфоток в губах и таким образом делаем их объемными.
Одно из упражнений для пухлых губ
- Заверните верхнюю губу внутрь, так, чтобы она прижималась к десне, открывая зубы. Вы можете придерживать ее указательным пальцем.
- Похлопайте указательным пальцем другой руки по центру губы, чтобы почувствовать в этом месте напряжение. Представьте будто вы разбиваете шарик в центре губы.
- Отведите палец от губы и выполните им 30 еле заметных движение по кругу перед лицом. Это движение необходимо для того, чтоб мысленно направить больше энергии в центр губы: представляйте, как она наполняется и становится плотнее.
- После этого визуализируйте, как разбиваете шарик в обоих уголках рта.
- Указательным и большим пальцами свободной руки похлопывайте по уголкам рта.
- Отведите пальцы и расположите их перед лицом, выполняя незаметные движения рукой перед лицом.
- Выполните около 30 таких движений.