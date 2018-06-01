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9 бьюти-дел, которые надо успеть в июне
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9 бьюти-дел, которые надо успеть в июне 

SNCmedia.ru 7 минут назад
Фото: depositphotos
Духи с карамелью, сыворотка с каннабисом, крем с минералкой и фен в виде бублика —­­ июнь обещает бьюти-энтузиастам интересный новый мир.

Вдарить по сладкому

Заботливые Prada на радость сладкоежкам смешали суперстойкий джус Candy Sugar Pop. Пара пшиков — и вы словно весь день колдовали в кондитерской. Спасибо медовому персику, ванили, сочному яблочку и терпкому бергамоту.

Испытать эйфорию

Гуру безынъекционной мезотерапии Dermadrop выжали все соки из каннабиса. Зуб дают: от конопляной сыворотки Canaboost для клеточного восстановления уставшая кожа словит кайф.

Проявить гостеприимство

В Россию пожаловал шведский бьюти-ветеран Barnangen (150 лет смешивает крутейшие кремы для тела). Привез две серии бутыльков «Скандинавский уход» и «Скандинавские ритуалы». Велком!

Ощутить легкий бриз

Мозговитые Dyson долго корпели над чудо-феном, не обжигающим шевелюру. Получился очаровательный «бублик» Dyson Supersonic: 150 по Цельсию — его гуманный максимум.

Подтянуться

Умницы SB-26 догадались смешать молодильный лифтинг-крем для тела. Возрадуемся — ­состав крышесносный: пчелиный воск против сухости, кофеин для упругости и, конечно, его величество коллаген.

Стать еще лучше

Biotherm в очередной раз опровергли аксиому «лучшее — враг хорошего» и снова апгрейднули старый добрый Aquasource. Теперь это гель, который отпаивает лицо морской водицей, подкармливает витаминами и отдает коже команду: «Сиять!»

Объединить усилия

Organic Kitchen рука об руку с телеграм-инфлюенсером Адэль Мифтаховой (Don't Touch My Face) смешали и разлили по баночкам очищающий гидрофильный бальзам для снятия мейкапа на семи органических маслах разом. Чистый восторг.

Подключиться к источнику

В данном случае — к горному, Реотье. В Прованс мчать не обязательно — L'Occitane сгоняли за вас. Ловите партию скляночек Aqua Reotier на целебной минералке с ударной дозой кальция, как в горсти кунжута.

Записаться на тест-драйв

Неугомонные передовики из клиники «КИЭМ» на Новом Ар­бате пополнили техно-парк вау-­агрегатом JOULE OptiPlex. Лазерная ­шли­фов­ка лица, эпиляция или коррекция фигуры? Все «меню» по два раза.
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