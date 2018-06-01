Новинки недели: косметика для тех, кто любит делать селфи

Чтобы летние фотографии из отпуска тебя радовали, советуем взять с собой эти бьюти-новинки. Поверь, с ними твои снимки будут в топе Instagram.

Суперстойкая помада для губ White Star Beauty Glamamp Glorious, 1990 р.

В составе этой помады есть праймер, а значит, она будет стойко держаться, даже если ты отправишься куда-нибудь на Занзибар. Она не боится жары! А еще ты можешь регулировать ее насыщенность от полупрозрачного цвета (для дневных экскурсий и прогулок) до глубокого (для вечерних танцев и романтических ночей) — просто наноси ее в один слой, два или больше.

Коллекция средств Diamond Collection, Enhel Group, от 7000 р.

Эти новинки пригодятся тебе после дороги: например, очищающая мусс-пенка вернет лицу здоровый вид и восстановит кожу. А увлажняющий крем придаст коже сияния.

Туалетная вода Solo Loewe Origami, Loewe, 5900 р.

Чувственный аромат с легкими древесными аккордами — идеальный вариант на лето. Кстати, в жару он будет особенно хорош — каждая нота в нем будет звучать свежо и ярко.

Мини-версия палетки Naked Petite Heat, Urban Decay, 2290 р.

Эта крошка запросто поместится в твою косметичку. Кстати, с ней ты легко создашь как дневной, так и вечерний макияж.

Успокаивающее масло Huile Apaisante, Leonor Greyl, 3640 р.

Оно тебе пригодится до окрашивания (для защиты кожи головы) и просто для восстановления волос. Полезные масла в составе новинки будут успокаивать и укреплять волосы.

Коллекция цветных гелей для ногтей Summer Club, Bandi, 590 р.

Какой отпуск без маникюра? Желательно яркого и стойкого. Апельсиновый оранжевый или насыщенно-розовый? А может, нежно-голубой под цвет моря? Выбирай под настроение!

Расческа The Wet Detangler, Tangle Teezer, 1090 р.

Must have всегда и везде, а особенно в отпуске. Без повреждений расчешет даже самые запутанные локоны. А еще она подходит для распутывания влажных локонов — можешь брать ее с собой в бассейн и на пляж.

Увлажняющая сыворотка Aqualia Thermal, Vichy, 1456 р.

Эта сыворотка вполне может заменить мезотерапию с гиалуроновой кислотой. А все потому, что она идеально увлажняет кожу за счет действия термальной воды.

Спонж Sapphire, Beautyblender, 1690 р.

Наш любимый бьюти-блендер обновил оттенок — теперь он в летнем сапфировом цвете. В остальном его функции остались прежними — он также ловко «втаптывает» тональный крем и консилер.

Аромат Omnia Pink Sapphire, Bvlgari, от 3599 р.

Этот аромат с белым мускусом создаст солнечное настроение, даже если за окном будет тропический ливень. Просто добавь пару капель на запястье, и готово!

Маска-пленка для лица My little pony, Glam Glow, 4800 р.

С этими мерцающими масками ты можешь ухаживать за кожей лица и делать селфи (поверь, лайков твои снимки с ними соберут в два раза больше, чем обычные портреты). Выбирай под настроение: черная, розовая или пурпурная.

Зубная щетка Oral-B GENIUS Rose Gold, Oral-B, 17 490 р.

Оказывается, чтобы зубы были белыми и здоровыми, важно не просто их чистить, но и следить за тем, с какой силой ты нажимаешь на щетку, как долго ее используешь, и еще много разных нюансов. Чтобы тебе не пришлось обо всем этом думать, просто купи новую щетку Oral-B GENIUS Rose Gold, установи на телефон бесплатное приложение и ни о чем не беспокойся. Она тебе будет присылать уведомления, когда пора чистить зубы, и «говорить», верно ли ты все делаешь.

CC-крем «Естественное совершенство» Nordic Nude, Lumene, 1690 р.

Эта умная новинка умеет адаптироваться под цвет кожи, так что тебе не придется подбирать нужный оттенок — СС-крем сам подстроится. А еще он добавит естественного сияния и скроет все мелкие несовершенства.

Тканевые маски Mezocare, «Черный жемчуг», 70 р.

Возьми эти маски с собой в отпуск и можешь их делать каждый день перед сном. Чтобы получить результат, тебе нужно держать их всего 15 минут. Эффект мгновенный. Твоя кожа будет в восторге!

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