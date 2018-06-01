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3 знаменитые девушки рассказывают о неудачных экспериментах с волосами
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3 знаменитые девушки рассказывают о неудачных экспериментах с волосами 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Алессандра Амбросио
Алессандре Амбросио было 12, когда она неожиданно для всех решила стать блондинкой. «О, это история на миллион! Я сама купила краску, толком даже не прочитала инструкцию и в ито— ге получила… ужасный оранжевый цвет! Это я сейчас смеюсь, а вот тогда было не до шуток. Представляете, какой это удар для подростка?». Впрочем, тот случай совсем не отбил у нее любовь к экспериментам — только вот теперь обходится без самодеятель-ности.
Кэти Перри
С детства была хулиганкой. В 15 она сделала экстремально короткую стрижку и стала платиновой блондинкой — уж больно Кэти хотелось быть похожей на молодую Мадонну. Но, увы, ей новый образ совсем не понравился: она перекрасилась в брюнетку и стала той самой Кэти Перри, которую мы знаем сегодня.
Наоми Уоттс
Наоми только кажется примерной девочкой-отличницей, которая с трудом решается на эксперименты. Как бы не так! Актриса обожает менять цвет волос и называет сам процесс окрашивания отличным сеансом психотерапии. «Здорово, что ты можешь попробовать себя в разных амплуа: вот ты жгучая брюнетка, а вот — платиновая блондинка. Это как с татуировками: если начал, уже решительно не можешь остановиться», — рассказывает Наоми.
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