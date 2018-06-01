Феерия красоты: 15 потрясающих бьюти-новинок 

Очаровывайте, пленяйте, покоряйте, улыбайтесь и будьте хороши как никогда! А мы подскажем, какие новые бьюти-продукты помогут вам стать звездой этого сезона.
Сколько всего удивительного и интересного появилось в мире косметики! В нашем обзоре — новинки, которые вы обязательно полюбите и положите в косметичку. Коллекция ароматов Today Tomorrow Always Avon представил обновленную коллекцию ароматов Today Tomorrow Always. Это история, в которой каждый аромат символизирует одно из трех важных событий в отношениях мужчины и женщины. Today с пленяющей композицией гибискуса, ваточника сирийского и мускуса напоминает о первой встречи. Цветочно-восточный Tomorrow — следующая глава, в которой, подобно долгожданному признанию, загадочно и нежно звучат нотки спелой малины, африканской фиалки и душистой амбры. Обновленный аромат Always, завершает трилогию, но, как и настоящая любовь, длится вечно! В 2018 году создатель коллекции и один из лучших мировых мастеров парфюмерии Оливье Кресп переписал ее заново. Аромат сочетает изысканный, теплый сандал, нежную майскую розу и гипнотически пряные оттенки нероли.
Крем-краска Londa Age-Defy Уникальный продукт от Londa разработан специально для волос с признаками возрастных изменений и борется сразу с 7 распространенными проблемами: обеспечивает 100% закрашивание седины смягчает волосы делает волосы более послушными волосы и мягкими при укладке делает волосы более эластичными и уменьшает ломкость делает цвет более ярким, живым и насыщенным не сушит и увлажняет волосы препятствует образованию секущихся кончиков Результат применения крем-краски Londa Age-Defy — волосы заметно преображаются и выглядят на 10 лет моложе!
Набор для путешествий 8 шагов Cаше-книжка от I’m Sorry For My Skin способна заменить целую косметичку в поездке. Такой набор не только сэкономит место в чемодане, но и позволит легко не сдавать его в багаж: в каждом саше находится всего 70 мл жидкости. Очищающее масло для снятия макияжа. Масла оливы, шиповника и аргановое. Растворит макияж Очищающая пенка. Комплекс из экстрактов 7 пустынных растений и молочная кислота. Удалит все загрязнения Гель для душа. Гиалуроновая кислота и экстракт сахарного тростника. Смоет усталость Шампунь+ бальзам. Экстракт пиона, ромашки и листьев агавы. Очистит волосы и не пересушит их Тоник. Гиалуроновая кислота и экстракт миротамнуса. Восстановит pH баланс Успокаивающая тканевая маска/ Экстракты центеллы азиатской и примулы вечерней, ментил лактат и тригалоза. Увлажнит и успокоит кожу, выровняв цвет лица Эмульсия для лица. Экстракт тамаринда индийского и настурции. Увлажнит кожу и усилит ее защитные функции Крем для лица. Масло мурумуру, токоферол и эктоин. Предотвратит испарение влаги и защитит кожу
Шёлковый мусс для душа Настоящий десерт для кожи от Nivea, который радует восхитительным ароматом и нежно окутывает тело воздушной и невероятно густой пеной. «Малиновый смузи» и «Лимонный щербет» превращают уход в истинное наслаждение и делают кожу шелковистой и увлажненной. Они обладают уникальной невесомой текстурой, мягкой формулой и яркими ароматами. «Малиновый смузи» — это яркий коктейль нот сандала, фиалки, фрезии, сочной груши и сладкой малины. А в рецепт «Лимонного щербета» вошли цветы моринги, мускат, сандал, абрикос и цитрусы: бергамот, апельсин и лимон. Уход за телом еще никогда не был таким нежным!
Сухие шампуни Percy&Reed Лето — это отпуск, а значит, дороги и поездки. Набор из двух флаконов сухого шампуня — обычного и travel-формата — идеальное решение для путешественников. Ингредиенты: экстракт черной смородины, масло косточек винограда, алоэ вера, пантенол, провитамин B5. Придайте локонам «только что вымытый» вид, даже если их некогда помыть. Уникальная формула впитает излишки жира и очистит кожу головы.
Восстанавливающая крем-маска Лаборатория VICHY впервые объединила ресвератрол, известный своей способностью насыщать клетки кислородом, и антиоксидант Baicalin. Чистый растительный ресвератрол стимулирует насыщение митохондрий кислородом. Защищает от последствий стресса. Запускает естественные восстановительные процессы. Антиоксидант Balcalin — экстракт корня шлемника байкальского (Scutellaria baicalensis) — одного из 50 ключевых растений китайской народной медицины. В сочетании с общепризнанными антиоксидантами, витаминами С и Е, он нейтрализует разрушительные процессы окисления в коже, тем самым избавляя ее от свободных радикалов. Глоток свежего воздуха для молодости вашей кожи!
БОТОмаска для лица Интересная новинка в области корейской косметики по уходу за кожей лица — завораживающая БОТОмаска на кремовой основе с коллагеном от Dizao. Как мы знаем, коллаген — настоящий белок молодости и неувядающей красоты. А входящий в состав маски пептидный комплекс превосходно разглаживает мимические морщины, которые, к сожалению, появляются на лице достаточно рано. Коллаген же, к слову сказать, является наилучшим питанием для лица, шеи и век, поскольку эпидермис на три четверти состоит из коллагеновых волокон. Так что это настоящий майский мастхэв!
Пенка для умывания с энзимами Специалисты лаборатории EGIA энзимы в качестве главного действующего компонента выбрали не случайно. Косметика, стрессы, грязь и пыль мегаполисов нарушают процессов обновления кожи, она начинает испытывать кислородное голодание, теряет тонус, становится тусклой и морщинистой. Именно тут приходят на помощь энзимы, они обладают прекрасным свойством мягко воздействовать на кожу, удаляя ороговевшие частицы и стимулируя процессы обновления. Энзимы для очищающей пенки EGIA получены из экстрактов папайи и ананаса, в ее состав также вошли пантенол и запатентованный антивозрастной EGIA E. C. A. -3 комплекс, которые призваны стимулировать процессы регенерации и восстанавливать структуру кожи.
Маска для волос 3 в 1 «Fructis Superfood Макадамия» Невинное удовольствие для твоих волос — SuperFOOD с ароматом Макадамии. Маска для сухих и непослушных волос от Garnier придает им мягкость и гладкость, интенсивно питает и упрощает расчесывание. Суперинновация для питания ослабленных и секущихся волос, которая состоит на 98% из натуральных ингредиентов и имеет 3 способа применения: как бальзам, как маска и как несмываемый уход. Орех макадамия известен своими свойствами делать волосы мягкими, послушными, разглаживать их по всей длине. Формула не содержит парабенов, силиконов и искусственных красителей.
Пудра-хайлайтер Master Chrome Сияние — главный тренд 2018 года. С помощью хайлайтера Master Chrome от Maybelline NY кожа приобретет модное металлическое сияние. Пудровая текстура обеспечит легкое нанесение кистью или подушечками пальцев. Выделите скулы по диагонали снизу, ориентируясь на линию роста волос. Наносите на крылья носа с обеих сторон для визуальной коррекции. Также наносите хайлайтер на участки под и над бровями.
Дезодорант «Нежность лепестков» В пирамиде аромата центральные ноты занимает цветочная палитра — жасмин и ландыш, к которым добавлены сочная груша и древесный оттенок кедра. Благодаря составу с полупрозрачными микрочастицами «Нежность лепестков» не оставляет следов не только на чёрном и белом, а на целых 100 цветах ткани. Новинка эффективно защищает на 48 часов, не раздражая кожу. В составе средства нет этилового спирта, и он на 1/4 состоит из увлажняющего крема. Линия «Нежность лепестков» представлена в трёх форматах, благодаря чему можно подобрать удобный для себя: антиперспирант-аэрозоль, шариковый атеперспирант и антиперспирант-карандаш.
Кондиционер для волос «Шелковистое молоко» Кондиционер восстанавливает структуру волос, питает и насыщает их влагой. Оживляет поврежденные и безжизненные волосы, придает им шелковистый блеск и гладкость. Предотвращает спутывание волос и образование секущихся кончиков. Входящие в состав средства масла герани и имбиря усиливают микроциркуляцию. Экстракты листьев дерева ним и корня лопуха, масло фенхеля и пантенол (провитамин В5) укрепляют корни волос. Масло жожоба нормализует секрецию сальных желез, восстанавливает и защищает кутикулу, уменьшает ломкость волос. Гидролизат рисовых протеинов насыщает клетки кожи микроэлементами, облегчает расчесывание и увеличивает объем.
Подводка для век Colorblock Традиционная черная тонкая стрелка на каждый день или яркая синяя для вечернего выхода с подругами? Для удобного нанесения подводка от Sephora выполнена в формате фломастера. Восемь неповторимых оттенков — от классического черного до безбашенного ярко-желтого. А специальный нейлоновый наконечник поможет сделать ровную тонкую линию без особых усилий!
Тонирующий стик Photoready Insta-Fix Makeup Новинка от Revlon сделает кожу красивой и ровной, словно после использования тонального крема. Он создает тонкое и естественное покрытие и не требует дополнительного припудривания. Средство подходит для комбинированной кожи, склонной к жирности. Содержит экстракт жожоба, способный улучшить внешний вид кожи, и оксид цинка, который обладает заживляющим и абсорбирующим свойствами. Светоотражающие частицы в составе отражают и рассеивают свет. Подходит для свето-теневой коррекции черт лица в технике «контуринг». SPF 20 обеспечивает коже защиту от ультрафиолетового излучения.
Гидрогелевый патч для губ с ягодами Интенсивный уход за кожей губ: патчи питают, увлажняют и придают объем. Суперэффективный комплекс экстрактов ягод: клубника (заживление микротрещин, разглаживание кожи и стимуляция выработки коллагена), голубика (мощный природный антиоксидант), ягоды асаи (укрепляет стенки капилляров, выравнивает кожу губ, делая их наполненными), черная смородина (восстановление сухой и раздраженной кожи, увлажнение и разглаживание), черная бузина (противовоспалительное действие).