Феерия красоты: 15 потрясающих бьюти-новинок

Очаровывайте, пленяйте, покоряйте, улыбайтесь и будьте хороши как никогда! А мы подскажем, какие новые бьюти-продукты помогут вам стать звездой этого сезона.

Сколько всего удивительного и интересного появилось в мире косметики! В нашем обзоре — новинки, которые вы обязательно полюбите и положите в косметичку. Коллекция ароматов Today Tomorrow Always Avon представил обновленную коллекцию ароматов Today Tomorrow Always. Это история, в которой каждый аромат символизирует одно из трех важных событий в отношениях мужчины и женщины. Today с пленяющей композицией гибискуса, ваточника сирийского и мускуса напоминает о первой встречи. Цветочно-восточный Tomorrow — следующая глава, в которой, подобно долгожданному признанию, загадочно и нежно звучат нотки спелой малины, африканской фиалки и душистой амбры. Обновленный аромат Always, завершает трилогию, но, как и настоящая любовь, длится вечно! В 2018 году создатель коллекции и один из лучших мировых мастеров парфюмерии Оливье Кресп переписал ее заново. Аромат сочетает изысканный, теплый сандал, нежную майскую розу и гипнотически пряные оттенки нероли.

Крем-краска Londa Age-Defy Уникальный продукт от Londa разработан специально для волос с признаками возрастных изменений и борется сразу с 7 распространенными проблемами: обеспечивает 100% закрашивание седины смягчает волосы делает волосы более послушными волосы и мягкими при укладке делает волосы более эластичными и уменьшает ломкость делает цвет более ярким, живым и насыщенным не сушит и увлажняет волосы препятствует образованию секущихся кончиков Результат применения крем-краски Londa Age-Defy — волосы заметно преображаются и выглядят на 10 лет моложе!

Набор для путешествий 8 шагов Cаше-книжка от I’m Sorry For My Skin способна заменить целую косметичку в поездке. Такой набор не только сэкономит место в чемодане, но и позволит легко не сдавать его в багаж: в каждом саше находится всего 70 мл жидкости. Очищающее масло для снятия макияжа. Масла оливы, шиповника и аргановое. Растворит макияж Очищающая пенка. Комплекс из экстрактов 7 пустынных растений и молочная кислота. Удалит все загрязнения Гель для душа. Гиалуроновая кислота и экстракт сахарного тростника. Смоет усталость Шампунь+ бальзам. Экстракт пиона, ромашки и листьев агавы. Очистит волосы и не пересушит их Тоник. Гиалуроновая кислота и экстракт миротамнуса. Восстановит pH баланс Успокаивающая тканевая маска/ Экстракты центеллы азиатской и примулы вечерней, ментил лактат и тригалоза. Увлажнит и успокоит кожу, выровняв цвет лица Эмульсия для лица. Экстракт тамаринда индийского и настурции. Увлажнит кожу и усилит ее защитные функции Крем для лица. Масло мурумуру, токоферол и эктоин. Предотвратит испарение влаги и защитит кожу

Шёлковый мусс для душа Настоящий десерт для кожи от Nivea, который радует восхитительным ароматом и нежно окутывает тело воздушной и невероятно густой пеной. «Малиновый смузи» и «Лимонный щербет» превращают уход в истинное наслаждение и делают кожу шелковистой и увлажненной. Они обладают уникальной невесомой текстурой, мягкой формулой и яркими ароматами. «Малиновый смузи» — это яркий коктейль нот сандала, фиалки, фрезии, сочной груши и сладкой малины. А в рецепт «Лимонного щербета» вошли цветы моринги, мускат, сандал, абрикос и цитрусы: бергамот, апельсин и лимон. Уход за телом еще никогда не был таким нежным!

Сухие шампуни Percy&Reed Лето — это отпуск, а значит, дороги и поездки. Набор из двух флаконов сухого шампуня — обычного и travel-формата — идеальное решение для путешественников. Ингредиенты: экстракт черной смородины, масло косточек винограда, алоэ вера, пантенол, провитамин B5. Придайте локонам «только что вымытый» вид, даже если их некогда помыть. Уникальная формула впитает излишки жира и очистит кожу головы.

Восстанавливающая крем-маска Лаборатория VICHY впервые объединила ресвератрол, известный своей способностью насыщать клетки кислородом, и антиоксидант Baicalin. Чистый растительный ресвератрол стимулирует насыщение митохондрий кислородом. Защищает от последствий стресса. Запускает естественные восстановительные процессы. Антиоксидант Balcalin — экстракт корня шлемника байкальского (Scutellaria baicalensis) — одного из 50 ключевых растений китайской народной медицины. В сочетании с общепризнанными антиоксидантами, витаминами С и Е, он нейтрализует разрушительные процессы окисления в коже, тем самым избавляя ее от свободных радикалов. Глоток свежего воздуха для молодости вашей кожи!

БОТОмаска для лица Интересная новинка в области корейской косметики по уходу за кожей лица — завораживающая БОТОмаска на кремовой основе с коллагеном от Dizao. Как мы знаем, коллаген — настоящий белок молодости и неувядающей красоты. А входящий в состав маски пептидный комплекс превосходно разглаживает мимические морщины, которые, к сожалению, появляются на лице достаточно рано. Коллаген же, к слову сказать, является наилучшим питанием для лица, шеи и век, поскольку эпидермис на три четверти состоит из коллагеновых волокон. Так что это настоящий майский мастхэв!

Пенка для умывания с энзимами Специалисты лаборатории EGIA энзимы в качестве главного действующего компонента выбрали не случайно. Косметика, стрессы, грязь и пыль мегаполисов нарушают процессов обновления кожи, она начинает испытывать кислородное голодание, теряет тонус, становится тусклой и морщинистой. Именно тут приходят на помощь энзимы, они обладают прекрасным свойством мягко воздействовать на кожу, удаляя ороговевшие частицы и стимулируя процессы обновления. Энзимы для очищающей пенки EGIA получены из экстрактов папайи и ананаса, в ее состав также вошли пантенол и запатентованный антивозрастной EGIA E. C. A. -3 комплекс, которые призваны стимулировать процессы регенерации и восстанавливать структуру кожи.

Маска для волос 3 в 1 «Fructis Superfood Макадамия» Невинное удовольствие для твоих волос — SuperFOOD с ароматом Макадамии. Маска для сухих и непослушных волос от Garnier придает им мягкость и гладкость, интенсивно питает и упрощает расчесывание. Суперинновация для питания ослабленных и секущихся волос, которая состоит на 98% из натуральных ингредиентов и имеет 3 способа применения: как бальзам, как маска и как несмываемый уход. Орех макадамия известен своими свойствами делать волосы мягкими, послушными, разглаживать их по всей длине. Формула не содержит парабенов, силиконов и искусственных красителей.

Пудра-хайлайтер Master Chrome Сияние — главный тренд 2018 года. С помощью хайлайтера Master Chrome от Maybelline NY кожа приобретет модное металлическое сияние. ​ Пудровая текстура обеспечит легкое нанесение кистью или подушечками пальцев. ​Выделите скулы по диагонали снизу, ориентируясь на линию роста волос. ​ Наносите на крылья носа с обеих сторон для визуальной коррекции. ​Также наносите хайлайтер на участки под и над бровями.

Дезодорант «Нежность лепестков» В пирамиде аромата центральные ноты занимает цветочная палитра — жасмин и ландыш, к которым добавлены сочная груша и древесный оттенок кедра. Благодаря составу с полупрозрачными микрочастицами «Нежность лепестков» не оставляет следов не только на чёрном и белом, а на целых 100 цветах ткани. Новинка эффективно защищает на 48 часов, не раздражая кожу. В составе средства нет этилового спирта, и он на 1/4 состоит из увлажняющего крема. Линия «Нежность лепестков» представлена в трёх форматах, благодаря чему можно подобрать удобный для себя: антиперспирант-аэрозоль, шариковый атеперспирант и антиперспирант-карандаш.

Кондиционер для волос «Шелковистое молоко» Кондиционер восстанавливает структуру волос, питает и насыщает их влагой. Оживляет поврежденные и безжизненные волосы, придает им шелковистый блеск и гладкость. Предотвращает спутывание волос и образование секущихся кончиков. Входящие в состав средства масла герани и имбиря усиливают микроциркуляцию. Экстракты листьев дерева ним и корня лопуха, масло фенхеля и пантенол (провитамин В5) укрепляют корни волос. Масло жожоба нормализует секрецию сальных желез, восстанавливает и защищает кутикулу, уменьшает ломкость волос. Гидролизат рисовых протеинов насыщает клетки кожи микроэлементами, облегчает расчесывание и увеличивает объем.

Подводка для век Colorblock Традиционная черная тонкая стрелка на каждый день или яркая синяя для вечернего выхода с подругами? Для удобного нанесения подводка от Sephora выполнена в формате фломастера. Восемь неповторимых оттенков — от классического черного до безбашенного ярко-желтого. А специальный нейлоновый наконечник поможет сделать ровную тонкую линию без особых усилий!

Тонирующий стик Photoready Insta-Fix Makeup Новинка от Revlon сделает кожу красивой и ровной, словно после использования тонального крема. Он создает тонкое и естественное покрытие и не требует дополнительного припудривания. Средство подходит для комбинированной кожи, склонной к жирности. Содержит экстракт жожоба, способный улучшить внешний вид кожи, и оксид цинка, который обладает заживляющим и абсорбирующим свойствами. Светоотражающие частицы в составе отражают и рассеивают свет. Подходит для свето-теневой коррекции черт лица в технике «контуринг». SPF 20 обеспечивает коже защиту от ультрафиолетового излучения.

Гидрогелевый патч для губ с ягодами Интенсивный уход за кожей губ: патчи питают, увлажняют и придают объем. Суперэффективный комплекс экстрактов ягод: клубника (заживление микротрещин, разглаживание кожи и стимуляция выработки коллагена), голубика (мощный природный антиоксидант), ягоды асаи (укрепляет стенки капилляров, выравнивает кожу губ, делая их наполненными), черная смородина (восстановление сухой и раздраженной кожи, увлажнение и разглаживание), черная бузина (противовоспалительное действие).