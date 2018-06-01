Быть или не быть: тест-драйв масок от российского производителя

Маска-увлажнение для лица «Огуречные кружочки» Organic Kitchen

Мало кто знает, что чудодейственные свойства огурца для кожи открыли именно русские. Да-да, теперь после этой новости можно спокойно ехать к маме на дачу и высаживать целые теплицы, или можно купить небольшую баночку увлажняющей маски бренда Organic Kitchen.

Средство имеет гелевую консистенцию, что вполне легко наносится на кожу разглаживающими движениями пальцев. Во время использования можно услышать нотки запаха огурца и алоэ вера. Эти два главных компонента маски глубоко увлажняют кожу, придают ей здоровый вид, матируют, отбеливают и очищают поры от черных точек.

После 10 минут ожидания маска слегко смывается, а ощущение свежести и увлажнения не проходит еще несколько часов.

Оценка: твердая «5».

Цена: 90 рублей.

Маска-эксперт для Y-зоны «Черный Жемчуг»

Как бы это страшно ни звучало, но уже после 20 лет на коже могут начать появляться первые признаки старения. Мелкие морщинки, серый цвет кожи, неровности, потеря контура лица и упругости шеи — это все последствия экологии, неправильного питания и стрессов. Новинка от бренда «Черный жемчуг» предотвратит преждевременное старение и придаст коже молодость и тонус.

Кремообразная текстура маски легко наносится и быстро впитывается. Консистенция позволяет применять средство летом, не боясь, что на лице может появиться неприятный жирный блеск.

Оценка: «5».

Цена: 240 рублей.

Тканевая маска для лица бореальный фитококтейль «Чистая Линия»

Производители обещают на упаковке маски целый фитосалон сразу после первого применения. Так ли это на самом деле?

В первую очередь не особо приятно удивил размер тканевой маски, а именно слишком большой. Если наглядно, то XL. Здесь самооценка по поводу худого лица и ярко выраженных скул резко может упасть. Во втором случае все пошло очень даже по плану, а именно увлажнение, питание и придание свежести. Во время применения кожу немного пощипывало, но не значительно. Покраснений после не было замечено. Состав очень даже подходящий для фитосалона: черная ель, красный клен, аллеганская береза и сосна.

Оценка: «4». Ну нельзя так расстраивать девочек, особенно перед пляжным сезоном.

Цена: 65 рублей.

Каолиновая маска для лица Savonry

Каолиновая маска от бренда Savonry среди любительниц увлажняющего ухода считается легендарной во всех ее аспектах — от формы до эффективности.

Консистенция необычная, которая больше напоминает сладкое суфле (убедительная просьба не попробовать на вкус, это образное выражение). При нанесении легко впитывается. Именно, что впитывается — часть ее испаряется. Средство не подсыхает и не стягивает кожу как маски-пленки или глиняные. Маска отлично питает кожу, матирует и омолаживает, что вполне заметно.

Но и как у любой сладости есть лишние калории, а в нашем случае — минусы. Обещанное исчезновение черных точек и сужение пор так и не происходит, даже за несколько применений, и немного пощипывает кожу.

Оценка: «3».

Цена: 265 рублей.

Маска для лица клюква увлажняющая Mi&Ko Соскучились по посиделкам в деревне у бабушки? Маска для лица с клюквой напомнит радость и тепло тех вечеров.

Состав маски натурален как никогда. Масло расторопши, грейпфрута, апельсина, экстракт свеклы, алоэ вера, овса с главным компонентом клюква создают неповторимую ароматную композицию, из-за которой хочется наносить средство снова и снова. Отлично подойдет для чувствительной и очень сухой кожи. Перечисленные масла напитают эпидермис всеми необходимыми витаминами, подарят упругость и повысят водный баланс.

Оценка: «5» без вопросов.

Цена: 430 рублей.

Биоцеллюлозная маска для лица и шеи Teana

Тот случай, когда слова на упаковке не врут о действенной эффективности средства. Маска разделена на две части — лицо и шея, что позволяет максимально воздействовать на две зоны тела с максимальной интенсивностью. Экстракт алоэ вера восстанавливает гидролипидный баланс кожи, смягчает ее, устраняет усталость и придает тонус.

Один единственный минус — нереально высокая цена за крутую упаковку.

Оценка: «4».

Цена: 798 рублей.

Эксфолиант. Крем-маска с фруктовыми кислотами Kora

Маска с эффектом пилинга — мощное средство по борьбе с ороговевшими клетками кожи и черными точками. Активные кислоты в составе бережно очищают и сужают поры, дарят эластичность и возможность коже наконец-то дышать! Не надо бояться покраснения после смывания. Это означает, что внутри кожных покровов началась реакция омоложения и обновления, и краснота сама пройдет в течение часа. Главное, не стоит ее использовать перед выходом на улицу, особенно в жаркую погоду. Лучшее время для нее — на ночь перед сном.

Эксфолиант следует применять курсами, иначе никакого эффекта не получится.

Оценка: «5».

Цена: 630 рублей.