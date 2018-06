Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

СС-кремы для лица и волос, освежающий спрей с родниковой водой, аромат летнего Парижа и другие новинки этой недели, которые нужно попробовать прямо сейчас.

Парфюмерная вода Proposal, HFC Новинку от молодого парфюмерного Дома Haute Fragrance Company главный редактор BeautyHack Карина Андреева сразу провозгласила парфюмом этого лета:

«В минувшую среду презентовать новинку приехал молодой парфюмер бренда Винсан Рикор: мероприятие прошло в роскошном особняке Спиридонова в центре Москвы. Лепестки роз на парадной лестнице, искусственные деревья цветущей сакуры — элегантно, нежно и свежо. Именно таков и новый аромат бренда — несмотря на обилие свежих нот бергамота и жасмина, раскрывается очень легко и нежно. Сладкие (но не приторные!) аккорды миндаля, личи и черной смородины дополняют это звучание. У меня Proposal ассоциируется с летним Парижем (и не только потому, что знаменитый иллюстратор из Нью-Йорка Меган Хесс придумала картинку для флакона, где молодая девушка в пышном розовом платье с открой спиной с большим пышным бантом стоит на фоне Эйфелевой башни): новинка мысленно переносит в цветущий Jardin du Luxembourg».

Цена: 22 800 руб.

Ультраувлажняющий спрей для лица Aqua Reotier Spray, L’Occitane

Как нельзя кстати — к сезону жары, пыли и непрерывно работающего кондиционера — L’Occitane выпустили новую линейку суперувлажняющих средств Aqua Reotier. Редакция уже влюбилась в голубой гель для лица с минералами и легкую эссенцию, а освежающий спрей сразу поселился на рабочем столе всех редакторов.

Легкий и свежий, спрей сочетает в себе свежесть родника (главный компонент всей линейки средств — вода из источника Реотье) и увлажняющие свойства гиалуроновой кислоты. Благодаря такому тандему спрей слегка охлаждает кожу, но без чувства стянутости. Кожа становится ровной и гладкой — благодаря этому эффекту рекомендуем наносить перед макияже в качестве увлажняющего праймера.

Цена: 1 090 руб.

Туалетная вода Be Delicious Flower Pop, DKNY

Новинку от DKNY по достоинству оценила редактор BeautyHack Наталия Капица

«История аромата Be Delicious началась почти 15 лет назад, когда парфюмер Маурис Рошель выпустил свое знаментое «яблоко». У многих с ним случилась любовь с первого вздоха. Свежесть огурца и зеленого яблока с древесными и цветочными нотами в базе — аромат узнаваем с первых секунд. Несколько лет спустя линейку Be Delicious пополнили другие новинки: Be Delicious Fresh Blossom Eau So Intense, City Brooklyn Girl, Red Delicious, Golden Delicious. А в этом году в «семье» легендарного аромата снова случилось пополнение: на полках магазинов в 2018-ом появилось фиолетовое «яблоко». Фруктовый и такой летний парфюм идеально подходит для летних терасс, хлопоковых платьев и морских закатов. Слива, нектарин и мандарин в верхних нотах, жасмин и абрикос в средних, сандал, амбра и мускус в базовых — раскрываясь друг за другом, они создают вокруг тебя сладковатое, едва уловимое облако фиолетового «счастья».

Цена: 4 299 руб.

Тканевая резинка-браслет для волос Sprunchie, Invisibobble

У кого-то объемные тканевые резинки вызовут ностальгию по детству, кому-то напомнят серию «Секса в большом городе», где Кэрри высмеивала этот акссесуар (и это несмотря на то, что сама актриса с радостью щеголяла с ним по красной ковровой) — но ясно одно: легендарные «скранчи» снова в моде.

Вдохновляемся фотографиями Хейли Болдуин с Коачеллы и украшаем резинкой от Invisibobble небрежный пучок — внутри бархатной резинки спрятана та самая пружинка Original, а значит, прическа будет надежно зафиксирована без заломов и головной боли. Другие модные аксессуары для волос ищите в нашей специальной подборке.

Цена: по запросу

Палетка теней Naked Petite Heat, Urban Naked

Всемирно известные Naked стали настолько популярными, но название палеток стало именем нарицательным — многие при словосочетании «тени для век» сразу подразумевают именно их. Новинку — миниатюрную палетку с летними оттенками — попробовала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«Мне нравится, что Urban Decay всегда прислушиваются к мнению покупателей — на этот раз они угодили сразу двум категориям покупательниц: и тем, кто предпочитает исключительно матовые текстуры, и любительницам носить косметику с собой. Маленькая и очень милая и универсальная палетка с повседневными оттенками поместится даже в клатч — при этом она может похвастаться удобным зеркальцем. Новинка — это сочетания Naked Basic и нашумевшей Naked Heat, все цвета идеально подходят для летнего макияжа. Так что если вы давно засматриваетесь на огненную палетку от Urban Decay, но по какой-то причине не покупали — можете смело приобретать ее мини-версию».

Цена: 2 290 руб.

Шампунь и бальзам-ополаскиватель «Интенсивное восстановление», Dove

По словам специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой, новая линейка средств для волос от Dove будто создана для тех, кто часто моет голову — волосы остаются гладкими и не пересушенными, даже если вы грешите постоянными окрашиваниями и «горячими укладками»:

«Мне нравится, что из небольшой капли шампуня Dove получается пушистая пена — средства хватит надолго. При этом новинка отлично смывает остатки стайлинга и масла с кончиков волос. Наношу в два этапа, а затем использую бальзам — уже после первого применения заметила эффект уплотнения волос, как после салонной процедуры. Обладательницы тонких и сухих волос оценят эффект — локоны становятся тяжелее, объемнее, но при этом восстанавливаются и сияют».

Цена за шампунь: 250 руб.

Цена за бальзам-ополаскиватель: 220 руб.

СС-крем Nordic Nude Natural Perfection SPF 25, Lumene

Невесомый макияж, уход за кожей и защита от солнца — что еще нужно летом? Особенно если всеми тремя качествами обладает одно средство, именно за это новинку от Lumene и полюбила редактор BeautyHack Наталия Капица:

«Когда после прогулки чувствуешь себя так, будто побывала в сауне, плотный тональный крем отправляется в отставку, уступив место СС. Средства от Lumene уже давно плотно обосновались в косметичках известных визажистов, а теперь — и в моей. У Natural Perfection воздушная текстура — нужна всего одна капля для достижения натурального эффекта и легкого тонирования. Средство почти без запаха, что немаловажно для аллергиков. Но несмотря на легкость, крем отлично маскирует мелкие высыпания и покраснения и держится в течение дня — не «уплыл» даже после посещения тренажерного зала».

Цена: 1 620 руб.

Уход против морщин для повышения упругости и эластичности кожи Hyalu B5, La Roche-Posay

Новинку от La Roche-Posay протестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова и вынесла свой вердикт:

«Крем для возрастной кожи от любимых La Roche-Posay не разочаровал — я отношусь к той категории людей, которые заранее используют средства антицеллюлитные и anti-age средства, живя по принципу «предупрежден — вооружен». Однако тонус кожи оставлял желать лучшего даже в юные годы, поэтому подобные средства меня привлекают сразу.

Как и прежде, никаких отдушек и жирных текстур — это то, за что я и моя чувствительная кожа так любим средства марки. В составе — два вида гиалуроновой кислоты (низкомолекулярная и высокомолекулярная), и витамин B5. Первые компоненты отвечают за увлажнение и повышение тонуса кожи, а витамин — за процессы восстановления кожного барьера. Рекомендуется использовать его утром и вечером, но я наносила только по вечерам. Первое, за что сразу полюбила его — мгновенное увлажнение без эффекта липкости или жирности кожи. Очень часто бывает, что крем либо недостаточно увлажняет, зато с ним сразу можно лечь спать, либо очень жирный и не впитывается полностью даже за ночь. Вторая причина — новинка не закупоривает поры. В летний период кожа становится особенно чувствительной и капризничает по любому поводу, но не в этот раз. Если кратко — лучше один раз попробовать его, чем сто раз прочитать».

Цена: 1 836 руб.

СС-крем для брюнеток Serie Expert, L’Oréal Professionnel

Многие к лету хотят освежить оттенок волос, но не решаются на кардинальные изменения. Специально для этого марка выпустила CC-крем — теперь можно не портить волосы частыми окрашиваниями, но примерить на себя роль брюнетки. Что, собственно, и сделала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова:

«Скажу сразу, оттенок «холодный коричневый» — это то, что нужно, потому что этим летом он очень актуален. Производитель заявляет, что крем способен замаскировать седину, но лично для меня главным преимуществом новинки стали его ухаживающие свойства — волосы становятся мягкими, послушными и блестящими, а бонусом будет термозащитный эффект. Порадовала и стойкость: пигмент выдержал три «помывки» — большего и не требуется, особенно, если вы любите часто менять цвет волос».

Цена: 1 160 руб.

Золотая маска-пленка с эффектом лифтинга Gold Peel-Off Mask, Retinol

Ретинол (форма витамина А) — частый «герой» списка ингредиентов многих антивозрастных средств, узнать о нем побольше вы сможете здесь. Во-первых, он увеличивает выработку естественного коллагена, во-вторых, сокращает видимость мимических морщин, и в-третьих стирает следы фотостарения как ластиком. Новинку бренда Retinol — золотую маску-пленку — попробовала редактор BeautyHack Наталия Капица:

«Своей популярностью маски с золотом обязаны Instagram — с ней успели сфотографироваться все знаменитости. Кроме «фотогеничности», маска Retinol Gold Peel-Off отличается хорошим лифтинг-эффектом — на счет «раз» справляется с мелкими морщинками, делая кожу упругой. В составе витамин Е, экстракт примулы вечерней, оказывающий смягчающий эффект, экстракт календулы, золото и, конечно же, ретинол. После нанесения средство слегка стягивает кожу, но это не доставляет никакого дискомфорта. Эффект отличный: кожа бархатистая, нежная, увлажненная».

Цена: 2 100 руб.