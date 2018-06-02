10 лайфхаков для волос, которые изменят вашу жизнь

Эти маленькие хитрости позволят твоим волосам всегда выглядеть безупречно, а ты не затратишь при этом никаких лишних усилий. Добавь шевелюре объема, усовершенствуй ежедневную укладку и сделай привычные прически более эффектными. Мы знаем как!

1. Сначала кондиционер, потом шампунь

Итак, начнем с разрыва шаблона. Ты наверняка, как и все, привыкла сначала мыть голову шампунем и после этого наносить на волосы кондиционер. Поменяй их местами! Во‑первых, подготовленные кондиционером волосы не будут пересушены последующим мытьем с шампунем. Во‑вторых, именно такая техника позволяет достичь максимального объема при укладке — кондиционер не утяжелит волосы, а кончики ты все равно увлажнишь.

2. Используй сухой шампунь даже на чистые волосы

Сухой шампунь как правило делается из натуральных ингредиентов и совершенно безвреден для волос. А еще он способен дать прекрасный прикорневой объем! А что это значит? Это значит, что ты смело можешь использовать его даже на чистых волосах, если хочешь сделать прическу максимально объемной.

3. Поменяй пробор

Многие из нас привыкли носить волосы на одну и ту же сторону, каждый день делая одинаковый пробор. Это, во-первых, не слишком полезно для волос, а во-вторых, никогда не смотрится объемно. Сломай систему — зачеши волосы на другую сторону, зафиксировав их лаком — чтобы не было соблазна снова вернуть старую прическу.

4. Закрепи конский хвост обычным канцелярским зажимом

Все гениальное просто. Чтобы твой конский хвост не выглядел «грустным», раздели его на две части и закрепи посередине канцелярским зажимом. Он будет весь день смотреться задорно!

5. Начинай сушить волосы с помощью рук, а не расчески

Чтобы волосы были здоровыми и объемными, не расчесывай их во время сушки феном. Это позволит тебе потерять меньше волос (мокрыми они выпадают куда быстрее, особенно если начать расчесывать), а заодно приподнять их у корней. Поднимай пряди руками и подсушивай феном, создавая прикорневой объем, только после этого можешь взять расческу или щетку.

6. После завершения укладки запрокинь голову вниз и просуши еще раз

Вне зависимости от того, как ты укладываешь волосы, придать им дополнительную пышность поможет именно этот способ сушки феном. Когда прическа уже готова, запрокинь голову вниз и пройдись теплым воздухом еще раз. Больше объема, больше!

7. Подкрась пробор тенями для век

Чтобы создать иллюзию густоты волос, можешь просто немного подкрасить пробор — этот трюк действительно работает и смотрится прекрасно. Используй обычные тени для век (без блеска, разумеется) и косметическую кисть.

8. Сделай «хитрый» конский хвост

Многие из нас сталкиваются тем, что распущенные волосы кажутся пышными, но стоит только убрать их в хвост — он сразу выглядит каким-то тонким и непрезентабельным… Есть решение. Сначала делаешь маленький хвостик на макушке, аккуратно отделив этот «островок» от остальной массы волос. Сверху на этот хвостик прикрепляешь накладную прядь (только не переборщи!), а затем поднимаешь все оставшиеся волосы и завязываешь хвост, как обычно. Легко и быстро!

9. Прячь резинку, когда делаешь конский хвост

Чтобы хвост выглядел аккуратно, резинку лучше спрятать. Все просто. Раздели все волосы на две части, немного отступив на макушке. Сделай хвостик, как это показано на картинке, затем остальной массой волос оберни резинку и закрепи прическу невидимкой.

10. Используй невидимки

Простая невидимка — самый классный инструмент для создания разнообразных причесок. Используй их креативно — например, закрепи на волосах в виде геометрических фигур, сделав повседневную укладку оригинальной.