Неудачный макияж звезд: глаза в стиле панды, желтые тени, стертые губы и не только 

Тайра Бэнкс: гламурный шахтер
Звезда, отправляясь на бал The Moth Ball in New York, явно представляла себя шахтером в забое. Гламурным шахтером.
Глаза, обведенные угольно-черными тенями, бледно-розовая помада и хайлайтер на все лицо… Чем не ведьма из голливудского фильма? Тайра, ты перепутала ежегодное литературное мероприятие с Хэллоуином. В следующий раз читай внимательно пригласительный билет, там все написано про формат.
Миша Бартон: уставшая морковь
У Миши Бартон давно не было по-настоящему громких проектов, ее имя всплывает в журналах только в связи со скандалами.
Скорее всего, именно поэтому актриса решила приковать к себе внимание журналистов на показе Marc Cain с помощью очень плохого макияжа. Хоть какое-то разнообразие в заголовках.
Коричневые тени, которые словно наносили пальцем, странная черная подводка, растекшаяся по нижнему веку, невнятная морковно-красная помада добавили Мише возраст и откровенно изуродовали лицо.
Лейтон Мистер: ночная бабочка
Когда в 2009 году Лейтон Мистер снималась в сериале «Сплетница», все ассоциировали звезду с ее героиней — стильной, утонченной и наглой Блер Уолдорф. Каково же было удивление фанатов, когда они увидели Лейтон на вечеринке American Eagle Outfitters.
Казалось, что она делала макияж впервые в жизни и решила нанести на лицо все содержимое косметички, причем выбрала самые яркие и не слишком сочетающиеся между собой оттенки. Трудно представить комбинацию жестче, чем фиолетовые тени на все веко, золотая подводка и красная помада.
Майли Сайрус в образе Ангелины Вовк
В этом образе певицы для премии Billboard все плохо: укладка с начесом, слишком активные брови, слипшиеся ресницы и полное отсутствие губ, которые певица буквально стерла бледно-розовой помадой. Майли, мы знаем, ты можешь лучше!
Анджелина Джоли: прямо с кулинарных курсов
Это фото Анджелины Джоли образца 2014 года до сих пор тиражируют в СМИ. «Посмотрите, она появилась на премьере фильма „Обычное сердце“ с какими-то странными белыми пятнами на лице», — акцентируют внимание журналисты.
Ребята, успокойтесь! Это не странные болезненные пятна, а хайлайтер. Дело в том, что еще четыре года назад бьюти-концерны не выпускали в продажу средства для красных дорожек и селфи (теперь такие продукты есть, и на них стоит пометка «HD»).
Рассыпчатые хайлайтеры, которые использовали визажисты для контурирования лица, выглядели нормально при обычном свете, но вот под вспышками камер благодаря оптическому эффекту превращались в белые пятна.
Можно сказать, что это ошибка художников по гриму, ведь в те годы с белыми пятнами на лице засветилась не одна Анджелина, а еще целый ряд голливудских звезд.
Кристен Стюарт: очи красные
Кристен Стюарт — настоящая бунтарка, которая не хочет, чтобы ее продолжали ассоциировать с Беллой из саги «Сумерки». Но благодаря своим бьюти-экспериментам актриса сама напрашивается на сравнение с вампирами. Вот взять хотя бы этот образ для одной из вечеринок Каннского кинофестиваля.
Красные тени, создающие эффект воспаленных глаз, полное отсутствие губ и бледная кожа — чем не вампир?
Ким Кардашьян: глазки-клумбы
С таким боевым раскрасом Ким поймали на прогулке в Вегасе. На фото видно, что на лице звезды красуется несколько слоев тонального средства плюс жесткое контурирование, и все это с темными бровями, супердлинными ресницами и вишневой помадой.
Шэрон Стоун: потухшая звезда
Вот уж от кого мы не ждали мейкап-провала, так это от стильной и грациозной Шэрон. Похоже, актриса буквально прониклась духом фестиваля Sundance Film Festival и решила пуститься во все тяжкие.
Темные тени, бледные губы и странная стрижка под мальчика не просто смотрятся вульгарно, но и добавляют Шэрон десяток лет.
Дрю Бэрримор: если краситься в темноте
Сейчас Дрю стала меньше сниматься в кино и полностью переключилась на бизнес: она руководит брендом косметики Flower Cosmetics. Каждую новинку марки Бэрримор тестирует на себе. Наверняка именно этим можно объяснить странный макияж актрисы с желтыми тенями и сливовой помадой.
Если эти оттенки грамотно сочетать в определенной палитре и концепции мейкапа, возможно, они будут смотреться красиво. Но не в таком миксе, как у Бэрримор. Дрю, не повторяй этого больше!
Кристина Агилера: губки бантиком, бровки домиком, грудь по карманам
Кристину не раз обвиняли в отсутствии вкуса. То подобрала странный ансамбль одежды, то прическа не та, то слишком много макияжа.
Здесь мы, пожалуй, присоединимся к экспертам. Посмотрите хотя бы на последнее мейкап-творение Кристины образца 2018 года. Странная форма бровей дарит гримасу вечного удивления, насыщенные смоки и жесткая подводка делают глаза меньше, а в сочетании с активной красной помадой и контурированием Кристина выглядит лет на 45.
Совсем недавно в СМИ появилось свежее фото обложки журнала Paper — там певица красуется вообще без макияжа и выглядит потрясающе. Может быть, ей стоит отказаться от косметики?
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