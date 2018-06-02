Выбор экспертов: 35 лучших средств для ночного ухода

Концентрат для лица с экстрактом сквалана, маска с экстрактом камелии, чудо-маска для волос, которая сделает их гладкими и блестящими, молочко для тела с ароматом лаванды и пиатательный крем, который спасет от бессонницы — редакторы BeautyHack выбрали лучшие средства, которые будут работать, пока вы спите.

Ночной восстанавливающий концентрат для лица Midnight Recovery Concentrate, Khiel’s С легендарным средством бренда, которое так любят звезды и блогеры во всем мире, я познакомилась недавно, но это была любовь с первого нанесения. Оно заслужио почетное место в первом ряду на полочке в ванной не только за приятную, легкую консистенцию и великолепный состав с маслами ночной примулы, герани, лаванды и скваланом. Больше всего меня впечатлил результат, который увидела уже после первого применения.

Нанесла средство на предварительно очищенную кожу и легла спать, а утром не узнала свою лицо в зеркале. За ночь кожа стала ровной, более гладкой и мягкой на ощупь. После утреннего умывания эффект сохранился, а спустя неделю использования заметила, что шелушения и раздражения перестали беспокоить, и лицо стало визуально более подтянутым. Появилось и здоровое сияние, которого раньше могла добиться только при помощи хайлайтеров.

Цена за 30 мл: 3 500 руб.

Ночная маска для увлажнения и обогащения кожи кислородом с экстрактом камелии Hydra Beauty Masque De Nuit Au Camelia, Chanel

Признаюсь честно, я — лентяйка. Поэтому люблю средства, которые работают, когда я отдыхаю. Эта маска смогла заменить мне не только ночной крем, но и некоторые салонные процедуры — после использования вижу, как с кожи, прямо на глазах, пропадают следы стресса и усталости. Все дело в экстракте камелии (кстати, его концентрация в этой маске самая высокая во всей линейке средств!), который вместе с цинком, медью и магнием помогает коже восстановить механизм насыщения кислородом. Поэтому тусклый цвет лица исчезает, а кожа становится свежей и здоровой. У маски очень легкая кремовая текстура с приятным запахом. Наношу средство на все лицо тонким слоем, не забывая про шею. Ложусь спать и утром наслаждаюсь свои отражением в зеркале — кожа становится сияющей и упругой!

Цена: около 6 000 руб.

Восстанавливающий ночной крем и маска Slow Age, Vichy

Средства из линейки Slow Age обещают поставить время на паузу и справиться не только с уже имеющимися возрастными изменениями кожи, но и предотвратить появление морщин в юном возрасте. А новинка еще помогает драгоценное время и сэкономить: универсальное средство можно использовать и как ночной крем, и как восстанавливающую маску.

Необычный янтарный цвет — дань аптечному прошлому и настоящему марки (напоминает волшебную микстуру), а в списке ингредиентов — современные мощные антивозрастные компоненты. В формуле впервые объединили ресвератрол, насыщающий клетки кислородом, и антиоксидант Baicalin, нейтрализующий последствия процесса окисления в коже. Наносите каждый день в качестве вечернего ухода, а раз в неделю оставьте на лице тонкий слой на 10 минут, а излишки удалите салфеткой.

Цена: 2 182 руб.

Восстанавливающее ночное крем-масло Peptide4 Night Recovery Cream-Oil, Elemis

Новинка британского люксового бренда Elemis создана для ночного ухода — времени, когда кожа восстанавливается и обновляется. Пептидная косметика давно завоевала сердца тех, кто хочет вернуть коже молодость и свежесть, так как пептиды (или просто органические белки) запускают процесс омоложения и стимулируют обновление клеток. Несмотря на внушительное увлажнение, крем-масло мгновенно впитывается в кожу и не оставляет на лице ощущения жирной пленки. Не придется долго ждать, пока средство впитается, и бояться оставить жирные следы на подушке. Утром кожа выглядит ровной и сияющей, как у Диснеевской принцессы, как будто вы спали не меньше 10 часов. Масло ночной фиалки в составе не оставит равнодушными любителей косметики с приятным ароматом — более того, цветочные ноты помогут настроиться на глубокий здоровый сон.

Цена: 4 320 руб.

Питательный витаминный крем Renight, Comfort Zone

У меня сухая кожа, поэтому я не могу обходиться без ночного ухода, чтобы хоть как-то реанимировать кожу после тяжлого дня и плотного макияжа. В составе крема Renight 88% натуральных ингредиентов, среди которых такие борцы за восстановление кожи, как масло ши, ягод годжи, макадами, жожоба и витамин Е.

Я наношу крем на ночь, предварительно очистив кожу тоником. За ночь он здорово питает кожу, и утром она выглядит упругой и подтянутой! Думаю, в этом есть заслуга гиалуроновой кислоты в составе

Цена: около 4 000 руб.

Молочко для тела «Лаванда», Loccitane

Если вы истинный любитель аромата лаванды, то это молочко для тела просто создано для вас: выраженный, очень насыщенный аромат, при нанесении становится более спокойным и легким, но ощутимым. Молочко белого цвета имеет нежную текстуру, которая легко распределяется по коже. Однако впитывается молочко не так быстро, поэтому наносить перед сном — идеальный вариант.

Кожа после средства очень увлажненная даже в холода, потому что состав обогащен маслом карите, а эфирное масло лаванды не только дарит приятные ощущения, но и успокаивает перед сном.

Цена: 1 990 руб.

Ночная маска Everplump Night, Biotherm

В составе маски — сочетание микроводорослей, которые активируются в темное время суток и обладают способностью удерживать влагу. Именно они вырабатывают энергию для стимуляции клеток, тем самым ускоряя регенерацию кожи. Прозрачный гель черного цвета при нанесении преобразуется и создает второй естественный барьер. В результате — ощущение упругой и гладкой кожи с утра, а также увлажнение, которое длится 48 часов.

Цена: 3 654 руб.

Ночная восстанавливающая «Чудо Маска», Percy & Reed

Отличное средство для потускневших и ломких волос, которые устали от зимних холодов и вместе с нами ждут тепла. Помочь им может новое средство бренда, которое восстановит их, пока вы спите. Легкая формула быстро впитывается даже в сухие волосы и не пачкает подушку. Нанесите средство по всей длине перед сном, подождите пару минут, пока он впитается, и утром вымойте голову без кондиционера. Wow-эффект заметен невооруженным взглядом. А если у вас нет времени ждать даже ночь, маску можно использовать как sos-средство. Если вам нужно экстренно восстановить волосы пред важным мероприятием, нанесите ее на 30 минут, и результат вас удивит. А еще она отлично вписывается в плотный график, когда нет ни минуты свободного времени: наносите ее на час во во время тренировки, или даже на пляж — она сможет защитить волосы от солнечных лучей.

Цена: 1 630 руб.

Крем для тела Stress-Fix Body Creme, Aveda

Уже несколько лет я страдаю хроническими бессонницами. В этом месяце справляться с этим состоянием мне помогли советы сомнолога и этот чудо-крем. В средстве прекрасно все, начиная от аромата и заканчивая составом.

Во-первых, у него приятная плотная консистенция, которая легко распределяется по коже и достаточно быстро впитывается. Кожа становится увлажненной, причем в глубоких слоях кожи (утром встаю без ощущения сухости и про шелушения удалось забыть).

В составе только натуральные ингредиенты, главный из которых — лаванда. Работает она как натуральный антистресс — после ванны устраиваю легкую спа-процедуру и засыпаю быстрее.

Цена: около 5 500 руб.

Интенсивно увлажняющая ночная маска для лица Moisture Surge Overnight Mask, Clinique

Еще один вечерний must have перед важными событиями. Использую, когда нужно придать коже лица свежесть, а времени на полноценный сон нет. Наношу маску вечером после очищения лица и втираю в кожу, пока средство не впитается. Так, решаю две задачи сразу — увлажняю лицо и делаю легкий массаж. Многие подобные средства создают ощущение пленки на коже, после чего хочется умыться и забыть о бьюти-экспериментах. Но это история не про Clinique — она очень быстро впитывается.

Цена: 3 000 руб.

Крем для лица Mandel, Weleda

Пионер в области органической косметики Weleda перевыпустил миндальную серию в новом оформлении в пастельных тонах и цветочным узором. Формула питательного крема для лица осталась неизменной: в составе только натуральные компоненты, среди которых миндальное масло и смягчающая молочная кислота. Буквально за ночь крем восстанавливает потрескавшуюся на холоде кожу, а также защищает от обветривания в течение дня. Аллергикам советуем использовать с осторожностью: в составе есть пчелиный воск.

Цена: 945 руб.

Сыворотка с витамином C Energising essence, Egia

В межсезонье мое лицо выглядит тусклым и уставшим, поэтому я «привожу его в чувство» витамином C, который нужен не только организму в целом, но и коже в частности. Я пробовала много разных кремов и сывороток с этим активным компонентом, но моментальный результат увидела только от сыворотки Egia.

В средстве итальянского бренда прекрасно все — от нежной текстуры, благодаря которой оно мягко распределяется по коже, до эффекта: кожа становится шелковой. Наношу сыворотку на ночь после тоника, и утром кожа выглядит отдохнувшей и свежей.

Заметила и накопительный эффект — пользуюсь сывороткой около месяца и уже забыла про сухость и шелушения. Состав помогает поддерживать естественный водный баланс кожи. А уникальный комплекс E. С. А. -3 обладает антиоксидантным действием, который предупреждает старение кожи: клетки сами собой активизируются и повышают иммунитет кожи (как и витамин C повышает иммунитет нашего организма).

Цена: 7 850 руб.

Лосьон для тела 113 Vildros/Wild Rose Body Lotion, L:А Bruket

Весной у меня всегда начинается новая жизнь, а это значит, что я больше устаю. Расслабиться в этом сезоне мне помог лосьон с невероятным ароматом дикой розы, который успокаивает душу и тело. Приятная легкая текстура не делает кожу липкой, а сам лосьон отлично напитывает и восстанавливает ее за ночь — наношу его только вечером после душа, чтобы усилить эффект релаксации.

Порадовал и состав средства — в нем содержится масло дикой розы (отсюда и запах, как будто стоишь около розовых кустов в саду), натуральное кокосовое масло и масло ши. За счет них средство помогло мне справиться с раздражениями, которые появились на коже из-за первого весеннего ветра.

А узнаваемый аромат будет еще долго напоминать мне о вечернем солнце и радостных переменах, которые происходили со мной этой весной. У средства очень экономичный расход, и я думаю, что это лето мы тоже будем встречать вместе, ведь запах розы (читайте: радости, любви и надежды) актуален в любой сезон.

Цена: по запросу

Ночная маска для восстановления с жожоба, Yves Rocher

Вы спите, а ваши волосы в это время преображаются — звучит заманчиво, не так ли? А маска с жожоба от Yves Rocher именно это и обещает. Средство необходимо нанести перед сном по всей длине волос, немного отступив от корней. Тут главное знать меру — если хотите на утро эффекта диснеевской Рапунцель, а не жирных сосулек, не наносите слишком много. На утро волосы шелковистые и очень мягкие — очень сложно удержаться и не трогать их весь день. Средство на 96% состоит из растительных компонентов, а главный ингредиент маски — масло жожоба. Его даже прозвали «золотом пустыни» за способность восстанавливать выжженные под солнцем волосы. Наши локоны, конечно, солнце не выжигает, но и других вредных воздействий хватает. Поэтому нанесение маски один раз в неделю стало обязательным этапом моего ухода за волосами.

Цена: 490 руб.

Ночной крем «Бесконечный эффект» Anew, AVON

Вы пробуете новый крем, он вам нравится, но проходит время, и средство перестает работать — знакомо? Именно проблему привыкания к средствам специалисты AVON учли при создании ночного крема «Бесконечный эффект».

В состав новинки входят два активных ингредиента — ретинол и фитол. Если первый активно восстанавливает кожу, повышает ее эластичность и осветляет пигментные пятна, то второй увлажняет и выравнивает кожу, день за днем улучшая цвет лица.

По словам редактора BeautyHack Дарьи Сизовой, действие новинки направлено не только на омоложение клеток кожи, но и на профилактику старения. Крем двухсторонний — и чередовать две фазы рекомендуется каждую неделю. Тогда ингредиенты будут усиливать действие друг друга, и эффект будет заметен быстрее. Согласно исследованиям лаборатории бренда, через четыре недели сократится количество мимических морщин, а после шести месяцев использования можно раз и навсегда распрощаться с пигментными пятнами — звучит многообещающе!

Цена: 1 490 руб.

Ночной уход от морщин Serum Végétal, Yves Rocher

Этот ночной крем я решила отдать на тестирование своей маме, потому что на мне его эффект вряд ли будет заметен. Аромат у средства нейтральный, баночка плотно закрывается благодаря удобной откручивающейся крышке, а консистенция крема плотная, но не жирная.

Моя мама использовала этот ночной уход больше двух недель. Уже на следующий день после нанесения крема кожа увлажненная и выглядит очень отдохнувшей. А спустя неделю был заметен лифтинг-эффект, кожа стала более упругой и мелкие морщинки слегка разгладились.

Цена: 1 590 руб.

Восстанавливающая ночная маска Le Lift Skin-Recovery Sleep Mask, Chanel

Появлению ночных масок в нашей жизни мы обязаны Азии, а появлению маски, с помощью которой во сне можно еще и молодеть — парижскому Дому Chanel. Новинка бренда борется с признаками старения на лице, шее и зоне декольте, пока вы спите, — и все это благодаря особому ингредиенту под сложным названием 3.5-DA. На разработку этого волшебного элемента ушло целых 12 лет, но это того стоило — он подстраивается под свойства вашей кожи и омолаживает и подтягивает те участки, которые в этом нуждаются. Благодаря такому индивидуальному «подходу» маска понравится женщинам всех возрастов и любую кожу наутро сделает ровной, приятной на ощупь и гладкой, как у фарфоровой куклы. Я оценила эффект после первого же применения — и отложила подальше свой тональный крем. Сочетание новой маски и массажа лица, действительно, творит чудеса — кожа выглядит отдохнувшей, как после продолжительного отпуска.

Цена: 6 200 руб.

Ночная маска Drink Up Intensitive Overnight Mask, Origins

Этим летом на российский рынок пришел легендарный бренд органической косметики Origins (о том, почему это отличная новость, мы рассказывали тут). Создатель марки — Уильям Лаудер , внук Эсте Лаудер . С самого появления на мировом рынке Origins зарекомендовали себя как бренд, специализирующийся на натуральном составе косметики и традиционных рецептах. Кроме этого в формулах средств используются новейшие технологии и научные тенденции.

Одним из первых средств бренда, которое я протестировала, стала ночная маска Drink Up Intensitive Overnight Mask. Крем нежно-желтого цвета с травянистым ароматом очень насыщенный по текстуре, но впитывается за 10 минут. Наношу маску жирным слоем на кожу перед сном (чтобы проснуться с сияющей и отдохнувшей кожей утром) или использую в самом начале дня, если планирую делать вечером активный макияж на выход и хочу достаточно увлажнить кожу. В составе растительные масла авокадо и косточек абрикоса — для интенсивного питания.

Цена: 1 000 руб.

Крем для тела Precipitation Extra, Origins

По консистенции он напоминает густую сметану. При нанесении чувствуешь легкий охлаждающий эффект.

Легкий травянистый запах напомнил аромат крапивы. Средство рекомендуют тем, у кого очень-очень сухая кожа. У него богатый масляной состав: в крем добавили масла ши, женьшеня, грейпфрута, корня горечавки, какао.

При всей моей нелюбви к слишком жирным средствам я боялась наносить его — мне не нравится, когда крем долго впитывается. Этот — исключение. Не оставляет жирного блеска, прекрасно увлажняет, но при этом впитывается явно не 20-30 минут. За 5-7 от него не осталось и следа, а вот действие я заметила сразу — сухая кожа локтей и пяток уже после первого использования стала заметно мягче. Рекомендую использовать этот крем после душа перед сном — пока вы будете спать, оно будет работать и увлажнять вашу кожу.

Наше интервью с президентом марки Origins читайте тут».

Цена: 2 600 руб.

Маска для лица Extra Intensive Mask, Sensai

Все мои знакомые бьютиголики делятся на две группы — кто обожает средства бренда Sensai и кто их не пробовал. Марка японская (японцы, к слову, в принципе плохого в уходе не делают), а основной компонент средств — шелк.

Тут просится маленькая бьюти-притча. В 1930 году Санджи Муто, управляющий текстильной компанией Кanebo (сегодня Sensai — часть этого концерна), отметил, что руки женщин, работающих на шелковой мануфактуре, всегда гладкие. Наблюдательность господина Муто привела к исследованиям особенностей шелка, а те — к открытию фиброина: вещества, способного удерживать в коже в семь раз больше влаги.

Сегодня в марке используют эксклюзивный экстракт шелка Коишимару — в древности из этого волокна отшивали кимоно для императорской семьи, и до сих пор оно остается дорогим удовольствием для японской аристократии.

Я, если честно, скептик и к красивым историям, которые есть у каждой марки, отношусь с улыбкой. Но после этой маски (она ночная) и правда просыпаешься как аристократка, которая только и делает, что вкушает прекрасное — сон, деликатесы и культурные ценности.

В шелке ли дело или в других компонентах (а среди них много достойных, например ниацинамид), но сразу после нанесения как будто ныряешь в обещанный буклетом «бесконечный океан увлажнения». И утром этот эффект напитанной и счастливой кожи не оборачивается жирной пленкой.

Я точно вымажу всю банку без проволочек — по ощущениям курс таких вечерних «океанических» заплывов может поспорить с салонными уходами.

Цена: около 12 000 руб.

Ночная увлажняющая маска Ultra Facial Overnight Hydrating Masque, Kiehl’s Если вечер выдался тяжелым, а утром нужно быть в строю, использую маску от Kiehl’s. Главный плюс средства — это отличное увлажнение. Наношу ее плотным слоем, затем промакиваю салфеткой и оставляю на лице на всю ночь. Утром лицо выглядет свежим, и следов усталости не остается. Кстати, у Kiehl’s есть миниатюра этой маски, которую удобно брать с собой в путешествия.

Цена: 2 470 руб.

Ночной крем Predermine Sculpting Night Cream, Darphin

По консистенции он плотный, как подмороженное сливочное маслице, что для ночи уместно и логично — в отличие от другого времени суток, ночью мы никуда не спешим и не активизируем мимику, а значит плотному средству проще впитаться как следует и сделать своё дело.

Крем антивозрастной и для меня рановат. Его основное действие — моделирующее. Упругость, стимуляция выработки коллагена, лифтинг и все такое (хотя и мимические морщины он атакует, а у меня их, как терзаний у Чацкого, мильон).

Состав на 84% натуральный, основные игроки в нем — экстракт листьев трифоли, туберозы и корня флорентийского ириса. Мне, не химику и не дерматологу, эти красивые слова ни о чем не говорят, но обещание из пресс-релиза «мгновенно повысить плотность кожи» — реально не шутка. После нанесения и лёгкого массажа специальной лопаткой действительно появляется ощущение, что надела на лицо корсет — оно как бы все приободряется и подтягивается. Даже спать перестаёт хотеться.

При этом в отличие от многих средств anti-age, крем не стягивает кожу, наоборот, здорово ее питает за счёт того, что в составе помимо перечисленных волшебных цветиков-семицветиков ещё есть витамин Е.

Как и все средства Darphin крем классно пахнет и вообще от его использования сплошные эндорфины — массаж красивой лопаткой, «дорогая» консистенция (плотная, но не вазелиновая), девочковая розовая баночка. Лопатка, кстати, вещь и правда эффективная, вернее, массаж, который она обеспечивает. Специальные моделирующие техники массажа бренд практикует всю свою историю, то есть уже почти 60 лет. В Европе на Darphin женщины сидят годами (зайдите в любую парижскую аптеку и обязательно увидите светло-зелёненький стенд), а вообще марка представлена в 45 странах.

Если вам есть что моделировать или пора озаботиться профилактикой этого вопроса, если ваша кожа склонна к сухости, а также если вы любите плотные текстуры и ритуальность в уходе, можно взять Predermine на карандаш. Хотя мне пока лифтинг и не нужен, я свою банку все равно использую, потому что питание и восстанавливающий эффект тоже классные.

Цена: около 7 500 руб.

Крем-маска Slow Age Night Cream & Mask, Vichy

Мне очень нравится, что компоненты косметики, которые раньше можно было найти только в профессиональных и космецевтических брендах, сейчас стали появляться и в более популярных марках. Например, Vichy выпустили ночную крем-маску Slow Age Night Cream & Mask с очень эффективным ресвератролом. Маска выглядит как гель темно-коричневого цвета, но на деле у нее не гелевая, а скорее слегка маслянистая насыщенная текстура. На утро кожа после неё выглядит намного ровнее по цвету и более напитанной.

Цена: около 2 000 руб.

Маска для лица Tea Tree Anti-Imperfection Night Mask, The Body Shop

Мне давно нравится серия The Body Shop Tea Tree от воспалений, но их новинка Anti-Imperfection Night Mask превзошла даже мои ожидания — это ночная маска, которая содержит антибактериальные и антивоспалительные компоненты. Не требует смывания — просто наносится на ночь. И за это время помогает воспалениям не увеличиться, а скорее зажить и подсохнуть. Как бонус — еще и сужает поры.

Маска Advanced Night Repair Mask-In-Oil, Estée Lauder

Estée Lauder придумали очень интересный формат маски — ночное масло Advanced Night Repair Mask-In-Oil. Его при необходимости можно использовать и каждый день, а можно и именно тогда, когда коже нужно больше восстановления и питания, чем обычно. Масло c легкой тонкой текстуры пахнет традиционно как средства Advanced Night Repair. Наносить его следует на ночь, на сыворотку. На утро кожа не только более напитанная, но и более ровного тона. Еще здорово, что масла нужно буквально пару капель, поэтому расходуется оно очень медленно и хватит надолго. 11 необычных фактов о Estée Lauder можно прочитать здесь.

Цена: 7 646 руб.

Ночная маска Cilantro & orange extract pollutant defending masque, Kiehl’s Это средство я наношу после глубокого очищения маской от GlamGlow, когда нужно успокоить кожу. Оно также пригодится, если после аллергии или насморка у вас появились шелушения на лице, — все несовершенства ночная маска от Kiel’s убирает в два счета.

Главные компоненты в составе — экстракты горького апельсина и китайской петрушки. Они удерживают влагу в коже и повышают ее защитную функцию, а горький апельсин является еще и хорошим антиоксидантом.

Цена: 3 090 руб.

Маска Dreamduo Overnight Transforming Treatment, GlamGlow

Это мой любимый ночной уход! Dreamduo Overnight Transforming Treatment состоит из двух средств: белого крема с перламутровым сиянием и маски серого оттенка. Мне нравится, что маску не нужно смывать. Перед сном я сначала тонким слоем наношу перламутровый крем (в составе экстракт листьев зеленого чая, который отвечает за здоровый цвет лица), а через 30 секунд — маску (главный компонент — гиалуроновая кислота). Засыпаю, а утром просыпаюсь с увлажненной и светящейся кожей! В отличие от маски от GlamGlow, о которой я рассказывала в начале статьи, эта подходит для всех типов кожи.

Цена: 4 560 руб.

Ночная сыворотка Perfect C Treatment Serum, 3Lab

В составе этой сыворотки из линейки Perfect два типа витамина С в высокой концентрации (точное количество бренд не указывает), плюс астаксантин — модный и эффективный антиоксидант. Сама сыворотка легкая и быстро впитывается. Важная деталь для всех средств с витамином С — упаковка: витамин С легко распадается, а здесь он сохранен максимально бережно, поскольку флакон непрозрачный и с помпой. Применять ее имеет смысл, чтобы улучшить цвет лица и выровнять рельеф кожи — для этого комплекс антиоксидантов подходит идеально.

Цена: 10 045 руб.

Крем для тела Eveil de Soi Body Beautifier, Hysqia

Легкая текстура, плотный мускусный запах и мелкий золотистый шиммер — в общем, крем для многообещающей ночи. Швейцарская марка Hysqia сама по себе ужасно интересная: это нишевый бренд, специализирующийся на средствах интимного ухода. Современная женщина, согласно философии марки, уделяет достаточно внимания своему лицу, но обходит оным вниманием свои lady parts — и чтобы восполнить этот пробел, марка предлагает полную серию продуктов, включая ухаживающее масло для эрогенных зон (!) Но если эта покупка пока что в списке приоритетов не значится, начать знакомство можно с золотистого крема — а там уже и до остального очередь дойдет.

Цена: 10 200 руб.

Крем Kiwicha Night Cream, Klapp

Немецкий бренд основал врач-натуропат Герхард Клапп в 1980 году. Одна из инноваций марки — пилинг ASA Peel с пятью фруктовыми кислотами в составе, разработанный в середине 80-х и запатентованный группой компаний Klapp. Доктор Клапп одним из первых стал использовать витамины А и С в составе косметических средств.

Основа этого крема — масло амаранта хвостатого, который растет в Южной Америке и активно использовался инками (отсюда название серии средств — «Kiwicha»). В масле есть витамины А, D, B1, B2, которые проникают вглубь эпидермиса за счет сквалена (компонента-проводника), увлажняют и питают кожу. Крем очень легкий, не ощущается после нанесения. В составе растительные компоненты (кроме масла амаранта есть масла земляного ореха, жожоба, экстракт листьев розмарина, алоэ вера), нет глютена, минеральных и силиконовых масел, синтетических отдушек и красителей.

Цена: 4 100 руб.

Ночной крем «Розовая инфузия», Académie Scientifique de Beauté

Старейший европейский бренд создал доктор Александр Ламотт в 1980 году. Важный факт: марка с 1936 года создает кремы с коллагеном в составе, в среднем в каждом средстве Académie Scientifique de Beauté 30 натуральных ингредиентов.

В креме «Розовая инфузия» это масло прованской розы, эфирное масло кипариса, воск мимозы, масла жожоба, ши и макадамии, экстракт французского персика. Масла укрепляют кожу и создают пленку, которая защищает кожу от потери влаги.

Наносите массажными движениями.

Цена: по запросу

Ночной обновляющий крем Perfect Skin Refiner, Teoxane

Средство советую клиентам с пигментацией. Оно осветляет кожу, уменьшает поры и придает лицу здоровый блеск. В составе есть гликолевая (около 10%), гиалуроновая кислоты и компонент Novhyal® G (патент Teoxane) — предшественник гиалуроновой кислоты, укрепляющий эпидермис и дерму и ускоряющий обменные процессы. После выпуска крема Teoxane провел тест на 24-х добровольцах, которые использовали средство в течение 15 дней, после которых врачи-косметологи и они сами диагностировали видимые улучшения кожи, о которых я рассказывала выше.

Цена: по запросу

Крем Phytocell Arganight Cream, Cholley

Крем хорош для сухой и очень сухой кожи, но подойдет, если необходимо экстренное увлажнение (после отдыха на море, например). Наносите его на лицо массажными движениями и «вбивая» пальцами в районе шеи и декольте. Запатентованная швейцарским брендом технология IC-RAMP основана на способности кожи к регенерации на межклеточном уровне (так происходит заживление кожи после пореза, например).

Средства Cholley стимулируют выработку фибробластов, производящих межклеточный матрикс: коллаген и эластан. Главный компонент крема — экстракт стволовых клеток арганового дерева. Поскольку это растение — исчезающий вид и находится под защитой ЮНЕСКО , используется запатентованная технология экстракции стволовых клеток из небольших частей арганы. Другие активные ингредиенты, стимулирующие обновление кожи, — экстракты луковицы крокуса и горькой полыни.

Цена: 21 400 руб.

Стимулирующий ночной крем Turn Over, Dermaceutic

Это антивозрастной крем, который можно использовать с 30-ти лет — он борется с первыми признаками старения и стимулирует обновление клеток. После регулярного использования кожа становится мягкой, а лицо — свежим.

В составе гликолевая кислота, которая работает как легкий пилинг, уменьшает силу сцепления кератиновых клеток в ороговевшем слое эпидермиса и отшелушивает омертвевшие частички. При нанесении избегайте области вокруг глаз.

Цена: 2 965 руб.